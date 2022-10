Matchs en séries éliminatoires pour Marquette, Ottawa, Seneca – Shaw Local

Voici les appariements de premier tour des éliminatoires de football de l’IHSA pour les équipes de la région du Times.

No. 14 Morrison (5-4) contre No. 3 Marquette (8-1)

Lorsque: 13 h samedi au Stade Gould, Ottawa.

À propos de Morrisson: Ce match ravivera des souvenirs pour l’entraîneur de MA Tom Jobst, qui a entraîné les Mustangs à une marque de 50-28 de 1980 à 1987, puis a entraîné contre eux en 2010 et 2011, ses deux premières saisons à Marquette quand les deux étaient dans le Big Conférence Rivières. Ces rencontres sont allées à Morrison, 39-14 en 10 et 41-14 en 11, ce dernier dans sa course à son deuxième championnat d’État en trois saisons. Depuis le titre, Morrison n’a fait les séries éliminatoires que deux fois, la saison suivante et en 2019 quand il est allé 11-1, pour ses seules saisons gagnantes. Son record global à cette époque est de 32-57.

À propos de Marquette: La deuxième plus petite école des séries éliminatoires de tout l’État (Madison à 156,5 contre 163 pour MA), les Crusaders sous Jobst ont été une machine en séries éliminatoires, gagnant 11 places consécutives en allant 108-37. Leur seule défaite cette saison a été contre la tête de série 1A n ° 2 Chicago Hope Academy 40-25 le 23 septembre, tandis que leur dernière victoire est survenue dans une victoire 40-7 contre Sherrard. Morrison est la seule école que les Tigers ont vaincue toute l’année, alors que Sherrard a gagné 26-22 à domicile, également le 23 septembre.

No. 14 Winnebago (5-4) contre No. 3 Seneca (9-0)

Lorsque: à déterminer

À propos de Winnebago: C’est peut-être la première rencontre entre ces deux écoles. Les Indiens, 3-6 il y a un an, ont perdu cette saison leurs deux premiers avant de remporter quatre victoires consécutives, dont une victoire à domicile de 29-25 contre Dixon, tête de série n ° 10 4A, lors de la semaine 5. Cependant, ses quatre défaites ont été contre des écoles éliminatoires avec un record combiné de 28-8. « Bago a perdu deux de ses trois derniers, tombant dans des matchs compétitifs avec 8-1 Stillman Valley (AP 4A n ° 6 classé) et 5-4 Rockford Lutheran autour d’une victoire sur North Boone.

À propos de Sénèque: Avec un collage de 48-0 de Dwight vendredi, les Irlandais axés sur la course dure ont décroché leur première saison sans défaite depuis leur 14-0 lors de leur saison de championnat d’État 2A de 1990, ce qui en fait également un champion 5-0 dans la vallée de Vermilion Nord . Ce sera la troisième séries éliminatoires de Seneca depuis 2001, après avoir obtenu des places 3A en 2013 et 19 sous Ted O’Boyle. Les locaux ont eu deux mordeurs d’ongles cette saison, 1 37-35 en semaine à Westville et 37-35 en semaine 3 à Catlin South Fork, mais n’ont pas accordé un seul point depuis le dernier match, obtenant six blanchissages consécutifs.

No. 16 Ottawa (5-4) contre No. 1 Mahomet-Seymour (9-0)

Lorsque: 19h vendredi à Mahomet.

À propos d’Ottawa: Les Pirates de l’entraîneur Chad Gross semblent avoir franchi un cap. Ils ont commencé la saison 3-0 avant d’abandonner quatre des cinq suivants, mais tous dans des écoles éliminatoires – 5A No. 1 Sycamore, 5A No. 4 Morris, 5A No. 13 LP et 6A No. 7 Kaneland. Pourtant, Ottawa a réussi quand il le fallait, surmontant les blessures de plusieurs joueurs clés pour remporter une victoire de 34-9 dans un match incontournable contre Woodstock pour décrocher son premier voyage en séries éliminatoires en 10 saisons. Le différentiel de score de 0,1 point par match des Pirates est le cinquième plus bas en 5A.

À propos de Mahomet-Seymour: S’il y a une équipe en 5A sur une lancée, c’est Mahomet-Seymour, classé n ° 3 dans le dernier sondage Associated Press 5A après avoir battu ses ennemis 440-120 en saison régulière. Leur différentiel de score de 35,6 points par match est le troisième plus élevé des écoles éliminatoires 5A. Le plus de points que les Bulldogs ont accordés dans un match cette saison est de 20, contre Bloomington lors de la semaine 9. Ils n’ont affronté que trois écoles éliminatoires cette saison – Effingham, Mt. Zion et Quincy Notre Dame – mais les ont battus par un total combiné de 119-38. , ou 39,7-12,6.