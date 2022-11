Matchs de Scottish Premiership: à quoi faire attention avant la pause de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Le dernier tour des matchs de Premiership écossais avant la pause de la Coupe du monde suscite de nombreuses intrigues dans toute la ligue.

Les Rangers voudront une solide performance à St Mirren, en direct sur Sports du cielpour s’assurer qu’ils ne perdent pas plus de sept points de retard sur le Celtic dans la course au titre.

Les leaders sont à domicile dans le comté de Ross, les Staggies risquant de retomber au pied du tableau s’ils perdent et que Dundee United et Kilmarnock gagnent.

Retour sur les enjeux de ce week-end…

St Mirren accueille les Rangers en direct sur Sky Sports.





Les Rangers se dirigent vers Paisley sachant qu’ils ont besoin d’une victoire pour rester à distance de contact des leaders du Celtic.

Ils ont battu Hearts 1-0 en milieu de semaine pour alléger la pression sur les joueurs et Giovanni van Bronckhorst après leur défaite choc à St Johnstone le week-end dernier.

St Mirren est sans victoire lors de ses trois derniers matchs mais, à part le Old Firm, a le meilleur bilan à domicile de la ligue cette saison avec 17 points sur 24 possibles.

L’équipe de Stephen Robinson a déjà réussi à battre le Celtic au stade SMiSA et visera un autre bouleversement pour terminer la première partie de la campagne aussi haut que troisième.

Le record de victoires à domicile du Celtic va-t-il continuer ?

Le Celtic a sept points d’avance sur le sommet de la Premiership écossaise





Après une victoire acharnée à Motherwell en milieu de semaine, Ange Postecoglou demande à ses joueurs celtiques de maintenir leurs standards élevés et de se diriger vers la pause après huit victoires consécutives.

Le Celtic a également un record de 100% à domicile cette saison et voudra le maintenir contre une équipe du comté de Ross qui a remporté ses deux derniers matchs alors qu’elle cherche à éviter une bataille de relégation.

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Motherwell et Celtic.



S’ils peuvent remporter une victoire choc, ils passeront à la neuvième place du tableau, mais la défaite pourrait les ramener au bas de la différence de buts si Dundee United et Kilmarnock prennent le maximum de points.

Hearts peut-il dépasser Livi ?

Les cœurs se déplaceront au-dessus de Livingston avec une victoire





C’est de retour à Tynecastle for Hearts alors qu’ils cherchent à rebondir après leur défaite 1-0 contre les Rangers pour se déplacer dans une place européenne avant la pause.

Ils affrontent une équipe de Livingston en forme qui occupe la quatrième place de la Premiership écossaise après une victoire 2-1 contre Aberdeen.

Faits saillants du match de Premiership écossais entre les Rangers et les Hearts.



Défensivement, Livi est fort cette saison après avoir concédé le moins de buts en dehors de l’Old Firm.

Cela pourrait être une bataille divertissante dans la capitale.

Kilmarnock peut-il bouger du fond?

Kilmarnock et Hibs ont perdu en milieu de semaine





Les deux équipes se dirigent vers le match à Rugby Park après des défaites en milieu de semaine.

Derek McInnes a été contraint de s’excuser auprès des fans de Kilmarnock après une défaite 4-0 contre d’autres lutteurs Dundee United les a vus tomber au pied de la table tandis que Hibs a perdu 2-0 à domicile contre le comté de Ross.

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Dundee United et Kilmarnock.



Killie est sur une série de trois défaites consécutives et n’a réussi à marquer que 11 buts lors de ses 15 premiers matchs de la saison.

Hibs a cependant eu du mal sur la route jusqu’à présent en ne réussissant que deux victoires en sept matchs, donc cela pourrait être une rencontre intrigante à Rugby Park.

L’invincibilité de St Johnstone va-t-elle continuer ?

St Johnstone est invaincu lors de ses quatre derniers matchs





L’équipe en forme de Callum Davidson est sans défaite lors de ses quatre derniers matches après avoir suivi sa victoire surprise contre les Rangers avec un match nul tardif à St Mirren en milieu de semaine.

St Johnstone occupe actuellement la sixième place de la ligue, mais une victoire pourrait les voir se diriger vers la pause à la troisième place en fonction d’autres résultats.

Motherwell a perdu à domicile contre le Celtic en milieu de semaine





Motherwell n’est qu’à quatre points au-dessus de la zone de relégation après avoir perdu ses deux derniers matchs, contre Hearts et Celtic, par un seul but.

Steven Hammell tirera cependant confiance de sa forme à l’extérieur, avec quatre de ses cinq victoires cette saison sur la route.

United peut-il à nouveau battre Aberdeen?

Aberdeen occupe actuellement la troisième place de la Premiership écossaise





Il est de retour à Pittodrie pour Aberdeen samedi soir après une autre défaite meurtrière à l’extérieur.

Ils ont perdu à Livingston en milieu de semaine tandis que Dundee United a battu Kilmarnock 4-0 pour quitter le bas de la Premiership écossaise.

Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre Dundee United et Aberdeen.



Les Dons sentiront qu’ils ont un compte à régler après que United les ait battus 4-0 à Tannadice le mois dernier.

La victoire de l’équipe de Jim Goodwin les verrait se diriger vers la pause avec un maximum de 10 points de retard sur les Rangers, deuxièmes, tandis qu’une victoire des hommes de Liam Fox pourrait les voir sortir de la zone de relégation.

