Matchs de Premier League: Newcastle a le début le plus difficile et Chelsea a le plus facile

Les rencontres de Premier League sont terminées – et c’est Newcastle United qui a le début le plus difficile, Chelsea ayant offert une série de matchs plus favorables.

En regardant où les équipes ont terminé la saison dernière et en leur donnant des points en fonction de leur classement, nous pouvons déterminer un guide approximatif des matches qui poseront le plus de problèmes. Manchester City reçoit un score de 20, Arsenal 19, jusqu’à Burnley avec trois points, Sheffield United avec deux et Luton Town avec un en tant que vainqueurs des séries éliminatoires.

Ce n’est pas une science exacte, mais cela nous donne une bonne idée de qui est contre eux dans les premières semaines de la saison.

Qui a les matches de Premier League les plus difficiles ?

Le manager de Newcastle United, Eddie Howe, a un début difficile (Crédit image : Dan Istitene/Getty Images)

Avec un score de 77/100, Newcastle United a sans aucun doute du pain sur la planche dans les premières semaines de la saison. Ils ont Aston Villa le week-end d’ouverture avant City et Liverpool – et les choses ne deviennent pas beaucoup plus faciles lorsqu’ils affrontent Brighton puis Brentford.

Chelsea a sans doute un match d’ouverture plus difficile: ils affrontent Liverpool en premier. Mais cela est suivi par West Ham, Luton, Nottingham Forest et Bournemouth, qui reçoivent tous des scores inférieurs pour leur classement la saison dernière.

La course de Manchester United est difficile, car ils affrontent Tottenham, Arsenal et Brighton dans les premières semaines de la saison, tandis que Liverpool a quelques peaux de banane à Chelsea, Newcastle et Villa. La course des Wolves semble également délicate, avec Manchester United, Brighton et Liverpool tous au cours des cinq premiers matchs. Ouais.