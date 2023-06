Matchs de Premier League 2023/24 : Qui seront les premiers visiteurs de la célèbre Kenilworth Road de Luton ?

Les matchs de la Premier League pour la saison 2023/24 ont été publiés et Luton Town a découvert la première équipe qu’ils joueront à Kenilworth Road à leur retour dans l’élite du football anglais.

Luton a dû dépenser plus de 10 millions de livres sterling cet été pour rénover son terrain afin de le mettre aux normes de la réglementation de la Premier League, le célèbre stade devant accueillir Erling Haaland, Mohammed Salah et Harry Kane pour la prochaine campagne.

Les fans de Hatters sont naturellement pleins d’enthousiasme à l’idée d’accueillir à nouveau les plus grands noms du football, en particulier sur un terrain qui est devenu synonyme de son entrée à l’extérieur.

Mais qui seront les premiers visiteurs de Kenilworth Road à jouer à Luton Town ? QuatreQuatreDeux détaille leurs adversaires ci-dessous.

Qui seront les premiers visiteurs de Kenilworth Road à jouer à Luton Town ?

Ouvrant leur saison par un voyage à l’extérieur au stade Amex pour affronter Brighton et Hove Albion le samedi 12 août, Luton retourne ensuite à Kenilworth Road une semaine plus tard.

Cependant, la première équipe à l’extérieur connaîtra les environs, Burnley faisant le premier voyage dans le Bedfordshire pour affronter les Hatters. Les deux hommes étaient tous les deux dans le championnat ensemble la saison dernière, l’équipe de Vincent Kompany ayant récolté les trois points à Kenilworth Road sur un penalty d’Ashley Barnes, après que Tom Lockyer ait été expulsé pour Luton.

Après la visite de Burnley, Luton accueillera ensuite West Ham United et les Wolves avant que le premier groupe de superstars n’arrive en ville sous la forme de Tottenham Hotspur, le 7 octobre.

À partir de là, les grands matchs se succèdent, avec Liverpool, Crystal Palace, Arsenal, Manchester City, Newcastle United et Chelsea tous à l’extérieur et l’un après l’autre en novembre et décembre. En effet, quatre jours seulement après avoir affronté Arsenal à domicile, Manchester City débarquera en ville en tant que prochain adversaire.

La seconde moitié de la campagne à domicile pourrait cependant les favoriser davantage, avec Brighton et Hove Albion suivis de Sheffield United, Manchester United, Aston Villa et Nottingham Forest.

Une fois avril et la fin des affaires de la saison, Luton a quatre matchs à domicile, contre: Bournemouth, Brentford, Everton et un affrontement de la dernière journée contre Fulham. Ces matches pourraient s’avérer cruciaux s’ils veulent conserver leur statut de Premier League.

Matchs à domicile de Luton Town 2023/24 à Kenilworth Road