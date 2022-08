Matchs de la semaine 3 de la saison automne 2021 à surveiller – Shaw Local

La semaine 3 est un tournant pour de nombreuses équipes. Les ligues à huit équipes commencent leurs calendriers de conférence, et bien que la plupart de ces conférences aient tendance à conserver leurs affrontements de renom vers la fin de la saison, certaines ne perdent pas de temps pour se rendre aux grandes confrontations.

Les petites conférences, dans certains cas, se retrouvent toujours dans des concours croisés, tandis que d’autres ont encore des dates remplies d’opposants d’élite hors de l’État.

Voici quelques matchs clés à rechercher au cours de la semaine 3 :

Sacred Heart-Griffin (2-0) à Rochester (1-1); 19h, vendredi : Le Leonard Bowl est toujours intrigant, avec Sacred Heart-Griffin renversant une tendance récente de domination de Rochester avec une victoire confortable au printemps. Après que Rochester ait choisi de récupérer Loyola pour remplacer un concours perdu lors de la semaine 2, un échec mettrait les Rockets dans une position très étrange, sous la barre des 0,500.

Sainte Rita (1-1) à Loyola (2-0); 13h30, samedi : St. Rita se rendra probablement à Wilmette sans les services du porteur de ballon blessé et de Kaleb Brown, engagé dans l’État de l’Ohio. St. Rita a prouvé qu’il pouvait encore gagner un gros match sans qu’il ne batte l’une des meilleures équipes du Kentucky, Trinity, sur la route lors de la semaine 2. Pourtant, peu importe à quel point les équipes sont bien armées, les équipes auront un réel problème à faire beaucoup contre Loyola. la défense.

East St. Louis (2-0) à St. John Bosco (Californie) (3-0) 21 h, vendredi : Personne ne recherche autant un calendrier d’élite qu’East St. Louis, mais le calendrier hors de l’État que les Flyers ont mis en place cette saison pourrait être un peu plus mordant qu’eux-mêmes ne peuvent mâcher. St. John Bosco est l’une des meilleures équipes de Californie et un visiteur fréquent du classement national, se classant actuellement au troisième rang du pays, selon MaxPreps, derrière Mater Dei (Californie) et IMG Academy (Floride), qui est de St. Louis jouera lors de la semaine 9.

Huntley (1-1) à Prairie Ridge (2-0); 19h, vendredi: Ces deux rivaux de longue date n’ont pas eu la chance de jouer dans un calendrier modifié de la Fox Valley Conference la saison dernière. Il y a de fortes chances qu’ils aient hâte de recommencer à se verrouiller les cornes les uns avec les autres. Avec Cary-Grove, ces deux programmes semblent toujours se retrouver au cœur de la course FVC, ce résultat jouant souvent un rôle important dans celui qui porte finalement la couronne.

Moweaqua Central A&M (2-0) à Decatur St. Teresa (2-0); 19h : Vous aurez du mal à trouver un meilleur match de rivalité entre petites écoles pendant la saison régulière que celui-ci. Les deux programmes ont eu beaucoup de succès en séries éliminatoires ces derniers temps et ont récemment fait de la Conférence centrale de l’Illinois une sorte de course à deux chevaux après s’être un peu séparés du fidèle Tuscola.

Autres jeux à noter : Wheaton Nord à Batavia ; Naperville Central à Detroit Central Catholic ; Kaneland à Sycamore ; Nazareth chez Marist; Wilmington à Coal City; Crystal Lake Central à Cary-Grove; Neuqua Valley à St. Mary’s (Mo.); St. Charles North à Wheaton Warrenville South.