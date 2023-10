Matchs de la NBA aujourd’hui : programme télévisé, horaires et chaînes mis à jour pour la pré-saison 2023

La NBA est de retour ! Avec le Media Day dans le rétroviseur, les fans de la NBA se rapprochent du début de la saison régulière. Tout commence par l’action de pré-saison.

Comme les années précédentes, cette pré-saison offrira aux fans l’occasion d’avoir un premier aperçu des équipes new look de la ligue. Les débuts non officiels de Damian Lillard avec les Bucks et de Victor Wembanyama avec les Spurs devraient retenir les fans à l’approche de la soirée d’ouverture (24 octobre).

Comment les fans peuvent-ils se connecter à l’action de pré-saison ? Ci-dessous, nous vous présentons les matchs de pré-saison de la NBA disponibles aujourd’hui ainsi que le programme télévisé national complet de la pré-saison de la NBA, qui comprend plus de 25 matchs.

Matchs préparatoires de la NBA aujourd’hui

La pré-saison NBA 2023 commence par un match le jeudi 5 octobre, un affrontement dans l’après-midi entre les Mavericks et les Timberwolves d’Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Jeudi 5 octobre

Jeu Heure (HE) Télévision/Diffusion Mavericks contre Timberwolves 12h NBA TV/Sling TV

Où regarder la pré-saison NBA 2023 : diffusions en direct, chaînes de télévision et plus

La pré-saison NBA 2023 se déroulera entre le 5 et le 20 octobre, avec des matchs internationaux disputés aux Émirats arabes unis et en Espagne. Les 30 équipes seront en action et participeront également à des exhibitions contre des équipes d’Australie, du Brésil, d’Israël, de Nouvelle-Zélande et d’Espagne.

Certains matchs de pré-saison seront diffusés à l’échelle nationale sur ESPN, ESPN2, TNT et NBA TV. Aux États-Unis, les fans peuvent diffuser l’action de pré-saison sur Sling TV.

Programme télévisé national de pré-saison NBA 2023