Matchs de football universitaire: demi-finales CFP et plus, en chiffres

La saison de football universitaire se termine en beauté.

La dernière ligne droite comprend deux affrontements épiques en demi-finale des éliminatoires de football universitaire, alors que le champion en titre et les Bulldogs de Géorgie, classés n ° 1, affrontent le n ° 4 de l’État de l’Ohio dans le Peach Bowl, tandis que le n ° 2 du Michigan et le n ° 3 TCU se rencontrent dans le bol Fiesta. Les gagnants de ces matchs se qualifieront pour le match de championnat national au SoFi Stadium de Los Angeles le 9 janvier.

Mais il reste d’autres grands jeux au programme, notamment le Holiday Bowl (mercredi sur FOX et l’application FOX Sports), ainsi que le reste du NY6.

Voici les stats à connaître pour les matchs clés du bowl.

MERCREDI

Bol des fêtes : n° 15 Oregon (9-3) contre Caroline du Nord (9-4)

20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

1: C’est la première fois que ces programmes se réunissent.

4 : L’Oregon est en tête du pays avec seulement quatre sacs autorisés et est la seule équipe à avoir été limogée moins de sept fois.

507.8 : L’Oregon est n ° 4 au pays avec 507,8 verges au total par match.

40+ : Les Ducks sont l’une des quatre équipes FBS à marquer plus de 40 points au moins huit fois, avec l’Ohio State (neuf), l’USC (neuf) et le Tennessee (huit).

42: Oregon QB Bo Nix est à égalité au troisième rang parmi tous les joueurs FBS avec 42 touchés au total, et ses 14 touchés au sol mènent tous les quarts FBS.

20+ : L’UNC a 80 jeux qui ont gagné plus de 20 verges de mêlée cette saison, le huitième plus grand nombre de FBS.

4 000 : Les Heels sont l’une des six équipes à accumuler plus de 4 000 verges par la passe cette saison.

dix: UNC QB Drake Maye est devenu le 10e QB différent de l’histoire de l’ACC à lancer plus de 4 000 verges en une saison. Son total de la saison s’élève désormais à 4 115 verges par la passe. C’est le huitième plus haut total d’une saison dans l’histoire de la ligue

VENDREDI

Bol orange : n° 6 Tennessee (10-2) contre le n° 7 Clémson (11-2)

20 h HE

11-6-2 : Tennessee a remporté 11 des 19 matchs de cette série. Cependant, Clemson a remporté le dernier match, 27-14 lors du Peach Bowl 2004.

11 : Les Vols sont à la recherche de leur première saison de 11 victoires depuis qu’ils ont terminé 11-2 en 2001.

5 : Les Vols rejoignent TCU en tant que seuls programmes du pays avec cinq victoires ou plus contre les 25 meilleures équipes AP au moment de la réunion.

1: Le Tennessee est le n ° 1 du pays pour l’attaque totale (538,1), l’attaque de but (47,3), l’efficacité des passes (181,59) et les touchés au sol (39).

2.94 : Au cours des deux dernières saisons combinées sous Josh Heupel (y compris 2022), le Tennessee affiche en moyenne 2,94 jeux par minute, le meilleur du pays. Au cours de cette même période, les Vols affichent en moyenne 1,74 points offensifs par minute, le meilleur national. Sur les 89 entraînements marquants du Tennessee cette saison, 49 se sont déroulés en deux minutes ou moins (55,1%).

12 : Avec une victoire, l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, bat le record de l’ACC de Bobby Bowden (11) pour le plus grand nombre de victoires en carrière à la tête d’un programme de l’ACC.

1953 : QB Cade Klubnik deviendra le premier quart-arrière de Clemson à faire ses débuts dans un match d’après-saison depuis que Clemson a abandonné l’attaque à une seule aile au profit de la formation en T en 1953.

17: Clemson tente de remporter son 17e match consécutif en décembre, datant de la victoire du match de championnat ACC 2011 de Clemson contre Virginia Tech.

SAMEDI

Sucrier : n° 5 Alabama (10-2) contre n ° 9 État du Kansas (10-3)

Midi HE

1: Il s’agit de la toute première rencontre entre ces programmes.

76: L’Alabama a le plus grand nombre d’apparitions au bol (76) de l’histoire, ainsi que le plus grand nombre de victoires au bol (44).

10+ : L’Alabama a maintenant remporté plus de 10 matchs en 15 saisons consécutives, la plus longue séquence de l’histoire du football universitaire.

100 : Si l’Alabama gagne ce match, ce sera la 100e victoire en carrière de Nick Saban contre les 25 meilleurs adversaires de l’AP.

26: Tide QB Bryce Young a lancé au moins un TD de passage dans les 26 départs de sa carrière.

3-0 : C’est le record de Kansas State contre des adversaires de la SEC dirigés par l’entraîneur Chris Klieman.

+1.08 : Les Wildcats entrent dans la saison des bols au cinquième rang national et en tête des 12 grands en termes de marge de roulement.

164 : Depuis 2012, seul LSU (160) a moins de roulements que Kansas State (164) parmi les équipes Power 5.

Fiesta Bowl (demi-finale CFP) : n°3 CGU (12-1) contre n ° 2 Michigan (13-0)

16 h HE

1: C’est la première fois que TCU et le Michigan s’affrontent.

2 : TCU n’est que la deuxième équipe (Michigan, 2021) à atteindre le CFP après avoir commencé la saison sans classement. C’est aussi la première école de l’État du Texas à faire le CFP.

0-2 : C’est le record de Jim Harbaugh en tant qu’entraîneur contre TCU, tous deux à l’époque où il était entraîneur à Stanford (2007, 2008).

12-0 : Sonny Dykes est devenu le premier entraîneur de football en chef de l’histoire du TCU et du Big 12 à commencer 12-0 lors de sa première saison.

50+ : TCU est en tête du pays avec 19 jeux de plus de 50 verges et est à égalité au deuxième rang avec 10 jeux d’au moins 60 verges, derrière seulement le Tennessee (11).

165,5 : TCU QB Max Duggan est le premier du Big 12 et le huitième du pays en termes d’efficacité de passage à 165,5.

1-0 : Le Michigan a une fiche de 1-0 dans le Fiesta Bowl, avec l’apparition au cours de la saison 1985 lorsque Harbaugh était un QB junior.

13: Les Wolverines ont 13 victoires pour la première fois dans l’histoire du programme.

Peach Bowl (demi-finale CFP): n ° 4 état de l’Ohio (11-1) contre n ° 1 Géorgie (13-0)

20 h HE

1993 : C’est la seule fois que ces équipes se sont rencontrées, la Géorgie remportant une victoire 21-14 au Citrus Bowl.

35 : La Géorgie est deuxième de tous les temps pour les victoires au bol (35) et les apparitions au bol (60).

5 : Il s’agit de la cinquième apparition de l’Ohio State dans une demi-finale du CFP, moins que seulement l’Alabama (sept) et Clemson (six).

45-5 : Ryan Day a remporté 45 des 50 matchs en tant qu’entraîneur-chef des Buckeyes.

44.5 : Les Buckeyes sont deuxièmes au pays avec 44,5 points par match.

15: La Géorgie a remporté 15 matchs de suite et a une fiche de 27-1 au cours des deux dernières saisons. La seule défaite est survenue contre l’Alabama lors du match pour le titre SEC la saison dernière, que les Bulldogs auraient ensuite battu dans le match pour le titre CFP.

12.8 : La Géorgie se classe deuxième du pays pour la défense des buts (12,8), première pour le taux de conversion de l’adversaire dans la zone rouge (60,7%), première pour la défense contre la précipitation (76,9), troisième pour le taux de conversion de l’adversaire en troisième position (26,7%) et neuvième dans le pays en défense totale (292.0).

27-3 : Le QB Stetson Bennett des Bulldogs a une fiche de 27-3 à vie en tant que partant, avec 3 425 verges par la passe et 20 passes de touché cette saison.

LUNDI

Bol en coton : n° 16 Tulane (11-2) contre n ° 10 USC (11-2)

13 h HE

2-1 : L’USC a remporté deux des trois matchs de cette série, mais ils ne se sont pas rencontrés depuis 1946.

+9 : L’augmentation de neuf victoires de Tulane de la saison dernière à cette saison a été la meilleure du FBS cette saison. L’augmentation de sept victoires de l’USC par rapport à la saison dernière correspond au plus grand revirement d’une saison de l’histoire de l’école.

30+ : Quatre joueurs de Tulane ont au moins 30 attrapés.

20.5 : Tulane n’a accordé que 20,5 PPG cette saison, le meilleur de l’AAC.

11 : Les 11 victoires de Lincoln Riley sont à égalité pour le plus par un entraîneur-chef de l’USC lors de sa première saison, égalant Howard Jones (1925) et John Robinson (1976).

47: Le vainqueur du trophée USC Heisman, Caleb Williams, a enregistré un record scolaire de 47 touchés au total (passes et courses) en 13 matchs. Il a battu le précédent record scolaire de 41 par Matt Barkley (2011) et Cody Kessler (2014).

1: Williams a 4 447 verges offensives au total en 2022, ce qui se classe au premier rang sur la liste d’une seule saison de l’USC (Sam Darnold détenait auparavant le record avec 4 225 verges au total en 2017). Ses 372 verges au sol cette saison sont les plus élevées par un USC QB au cours des 70 dernières années depuis que des records complets étaient disponibles.

+21 : La marge de chiffre d’affaires de +21 d’USC est de loin la meilleure du FBS cette saison, +6 de mieux que la deuxième place de Kansas State.

Rose Bowl : n° 11 État de Penn (10-2) contre n ° 8 Utah (10-3)

17 h HE

100 : Penn State est apparu pour la première fois au Rose Bowl il y a 100 ans (1923). Les Lions ont une fiche de 1-3 en quatre apparitions dans le match.

400+ : Penn State a une fiche de 9-1 lorsqu’il gagne plus de 400 verges d’attaque. Les Nittany Lions ont une fiche de 6-0 lorsqu’ils marquent en premier.

1: QB Sean Clifford est le leader de tous les temps de Penn State pour les verges par la passe (10 382) et les touchés par la passe (84).

3 : L’Utah est devenue la troisième équipe de l’histoire de la conférence Pac-12 à remporter des matchs consécutifs du championnat Pac-12, rejoignant Stanford (2012, 2013) et Oregon (2019, 2020).

1: Les Utes ont mené le Pac-12 cette saison pour les premiers essais (342), la défense contre la précipitation (107,0), la défense contre les buts (20,4), les sacs par match (2,92) et les plaqués pour perte par match (6,4), le temps de possession (33 : 33), défense totale (325,3) et attaque totale (472,7).

71-24 : C’est le record de l’Utah lorsqu’il est classé dans le sondage AP à l’époque de Kyle Whittingham.

4+ : Depuis le début de la saison 2021, l’Utah est l’une des deux seules écoles (Géorgie) à avoir remporté plus de quatre victoires contre les 10 meilleures équipes de l’AP.

40.0 : L’Utah affiche une moyenne de 40,0 PPG cette saison, ce qui le classe au huitième rang du FBS.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus du football universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore