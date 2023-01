Matchs de football sur Peacock en février

Vous vous interrogez sur les matchs de football sur Peacock à venir en février ? Voici ce que vous pouvez écouter sur le service de streaming le mois prochain :

première ligue

La Premier League anglaise est certainement le joyau de la couronne de la gamme sportive Peacock. La compétition se poursuit alors que Manchester United, Manchester City et Newcastle United tentent de chasser Arsenal en tête du classement. NBC n’a pas encore révélé tous les matchs du mois entier qui figureront sur Peacock, au moment de la rédaction. Cependant, voici quelques gros qui, nous le savons, seront sur Peacock jusqu’à la mi-février :

Manchester United contre Crystal Palace (4 février)

Wolves contre Liverpool (4 février)

Spurs contre Manchester City (5 février)

Arsenal vs Brentford (11 février)

Arsenal vs Manchester City (15 février)

Coupe SheBelieves

Peacock n’a que récemment élargi son offre de football, via un accord de droits entre US Soccer et NBCUniversal pour la couverture en espagnol des équipes nationales américaines. C’est une aubaine pour les fans américains qui ne veulent pas se lancer dans HBO Max, le nouveau détenteur des droits de diffusion en anglais. Surtout ceux qui ont déjà Peacock.

L’accord comprend la prochaine SheBelieves Cup qui est dirigée par US Soccer. L’événement international féminin annuel revient en février, avec l’USWNT rejoint par le Japon, le Brésil et le Canada. Le tournoi à la ronde débutera le 16 février à Orlando, avec des matchs en espagnol diffusés sur Peacock. Trois jours plus tard, le 19, une autre paire de matchs a lieu à Nashville, le tournoi se terminant à Frisco, TX, le 22.

Pour le calendrier complet des prochains jeux diffusés sur Peacock, rendez-vous sur notre page de calendrier de streaming Peacock.