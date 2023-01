Matchs de football sur ESPN + en février

Il y a beaucoup à aimer dans l’offre de jeux de football sur ESPN + en février. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours du deuxième mois de 2023 :

FA Cup

Ce n’est pas encore en février, mais le 4e tour de la FA Cup de ce week-end propose certainement plusieurs matchs à ne pas manquer. En plus d’Arsenal contre Manchester City, il y a le match à domicile entre le Wrexham AFC et Sheffield United. Avec une foule à guichets fermés attendue à l’hippodrome Ground, tout peut arriver – même si ce sera un test difficile pour les Red Dragons contre une équipe de Blades coriace.

Ne manquez aucun des matchs de la FA Cup du 27 au 30 janvier. Et regardez-les tous via ESPN +, qui comprend leur nouveau spectacle whiparound.

Demi-finale et finale de Coupe de la Ligue

Le 4e tour de la FA Cup ne revient que le 1er mars, mais la Coupe de la Ligue comprend deux matchs en février. Tout d’abord, Manchester United et Nottingham Forest débuteront le mois le 1er février lors du match retour de leur demi-finale. Les Red Devils ne sont qu’à un pas d’atteindre à nouveau Wembley.

Ensuite, la finale opposera le vainqueur de cette égalité à Southampton ou à Newcastle le dimanche 26 février.

Avec Newcastle ayant le léger avantage dans le match après avoir remporté le match aller 1-0, les Geordies rêveront d’essayer d’obtenir de l’argenterie. La dernière fois que Newcastle United a remporté un trophée national majeur, c’était il y a 68 ans ! Alors pardonnez à l’armée Toon de s’énerver.

Bundesliga

Chaque match de Bundesliga est disponible en direct sur ESPN +. Les matchs clés incluent Dortmund-Fribourg (2/4), Wolfsburg-Bayern (2/5), Leipzig-Union (2/11), Francfort-Werder (2/18) et Bayern-Union (2/26).

Certains matchs de Bundesliga-2 sont également affichés. Paderborn 07 contre Fortuna Dusseldorf ((12h30, 2/3), St. Pauli contre Hanovre 96 (7h30, 2/5) et Hanovre-Paderborn (7h00, 2/11) sont actuellement sur l’horaire.

La Ligue

Comme la Bundesliga, chaque match de LaLiga est sur ESPN +.

Les leaders de la ligue, Barcelone et le Real Madrid, démarrent le mois avec des matchs respectivement les 1er et 2e. D’autres matchs épicés incluent Villarreal-Barça le 2/12, Osasuna-Madrid le 2/19 et le Derby de Madrid entre l’Atléti-Real Madrid le 26.

Ligue MX

De temps en temps, un ou deux matchs égarés de la première division mexicaine se retrouvent sur ESPN +, disponible en espagnol. Monterrey contre Querétaro sera présenté à 19 h 30 HE le 15 février.

Coupe du Roi

Nous ne connaîtrons pas le tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey avant le 30 janvier, mais ce que nous savons jusqu’à présent, ce sont les quatre équipes qui se trouvent à ce stade de la compétition. Il s’agit du Real Madrid, de Barcelone, d’Osasuna et de l’Athletic.

Les demi-finales de la Copa del Rey sont prévues du 6 au 9 février. ESPN + diffusera les matchs en direct.

DFB-Pokal

La meilleure coupe nationale d’Allemagne comprendra six matches de huitièmes de finale à partir du 1er février. Mayence-Bayern et Bochum-Dortmund mettent en évidence la liste des matchs.

Championnat d’Angleterre, Ligue 1 et Ligue 2

Les deuxième, troisième et quatrième niveaux de l’Angleterre se poursuivent également en février. L’ardoise du championnat, jusqu’à présent, comprendra Norwich-Burnley (2/4), Middlesbrough-Blackpool (2/4) et Blackburn-Wigan (2/6). Les ligues 1 et 2 n’ont actuellement aucun match programmé, mais une poignée de matchs sont généralement présentés chaque mois.

Pro League belge

ESPN + propose chaque week-end des matchs sélectionnés de la Ligue belge. Rien n’est encore au programme officiel pour février, mais vous pouvez être sûr qu’Anvers, Genk, le Standard de Liège et les suspects habituels feront leur apparition.

Eredivisie néerlandaise

La couverture de l’Eredivisie se poursuit également en février. Volendam-AZ (2/4), Cambuur-Ajax (2/5), Feyenoord-PSV (2/5) et Groningen-Twente (2/5) sont programmés.

