Matchs de football le jour de Noël

Découvrez qui joue pendant la semaine 16 de la liste de Noël de la NFL, y compris les implications des séries éliminatoires et plus encore.

L’image des séries éliminatoires de la NFL se réchauffe, ce qui signifie également que dans certaines régions du pays, le temps est en baisse et les matchs sur la route deviennent inégaux. Et, bien sûr, la période de Noël occupe le devant de la scène, le football devant coexister. Cette année, la NFL proposera deux journées complètes de football, dont trois matchs le jour de Noël répartis tout au long de l’après-midi et de la soirée.

Dans le premier match du triplé, Green Bay (6-8) se rend dans le Sunshine State pour affronter les Dolphins de Miami (8-6) dans un match critique pour les deux équipes et leurs espoirs en séries éliminatoires. Les Packers doivent gagner et obtenir de l’aide pour se qualifier pour les séries éliminatoires, alors que les Vikings du Minnesota ont remporté le championnat NFC Nord lors d’un retour de 33 points samedi contre les Colts d’Indianapolis. Green Bay a remporté deux matchs consécutifs, tandis que les Dolphins, qui ont subi de nombreuses blessures, sont toujours au cœur de la wildcard de l’AFC et de l’image du titre de l’AFC East.

Après les Dolphins-Packers, les LA Rams (4-10) accueilleront les Denver Broncos (4-10). Bien qu’il n’y ait pas d’implications immédiates en séries éliminatoires, les deux équipes se battent pour le positionnement du repêchage et pour terminer leurs saisons respectives sur une bonne note. Les Rams ont été éliminés lundi soir contre les Packers, alors que les champions en titre du Super Bowl n’ont marqué que 12 points au Lambeau Field. Pour Denver, il a peiné contre la passe, donnant plus de 230 mètres lors de ses trois derniers matchs malgré son classement parmi les 4 premiers en défense contre les passes adverses dans toute la ligue. Les Broncos n’ont pas senti les séries éliminatoires depuis leur victoire au Super Bowl 2016.

Le dernier verre clôture l’extravagance de la NFL avec Tampa Bay (6-8) voyageant en Arizona (4-10) dans une autre édition de Sunday Night Football. Les Cardinals ne sont pas en lice pour les séries éliminatoires, mais pour Tom Brady and Co., la poussée de janvier vers la deuxième saison commence cette semaine, alors que les Buccaneers devront terminer 3-0 dans la séquence pour décrocher le titre NFC South et gagner une séries éliminatoires couchette. Les deux équipes viennent de subir des défaites contre les Bengals et les Broncos de Cincinnati lors de la semaine 15.

Diffusion en direct de la NFL : matchs de football le jour de Noël

Les trois matchs seront télévisés à l’échelle nationale, ce qui le rendra transparent pour ceux qui ont des abonnements actifs à CBS, NBC, FOX et Nickelodeon qui veulent en faire une journée complète et regarder les six équipes en action. Les listes sont ci-dessous.

Comment regarder Packers vs Dolphins le jour de Noël

Date : dimanche 25 décembre

Heure de début : 13 h HE

Lieu : Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Floride.

Infos télé : FOX

Diffusions en direct : FuboTV

Comment regarder Rams vs Broncos le jour de Noël

Date : dimanche 25 décembre

Heure de début : 16 h 30 HE

Lieu : SoFi Stadium – Inglewood, Californie.

Infos télé : CBS et Nickelodeon

Diffusions en direct : FuboTV

Comment regarder les boucaniers contre les cardinaux le jour de Noël

Date :: Dimanche 25 décembre

Heure de début : 20 h 20 HE

Lieu : State Farm Stadium – Glendale, Arizona.

Infos télé : NBC

Diffusions en direct : FuboTV