Matchs de football en Argentine annulés après une tentative d’assassinat

Un homme a pointé une arme sur l’ancien président à Buenos Aires jeudi soir

L’Association argentine de football (AFA) a annoncé que tous les matches de football prévus vendredi ont été suspendus après une tentative d’assassinat ratée contre la vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner.

Fernandez de Kirchner, qui a également été présidente du pays de 2007 à 2015, arrivait chez elle dans le quartier huppé de Recoleta à Buenos Aires, la capitale argentine, lorsqu’un homme présumé être un ressortissant brésilien a émergé d’une foule.

Le suspect, 35 ans, a pointé une arme sur la tête de Fernandez de Kirchner à bout portant mais son pistolet, chargé de cinq balles, n’a pas tiré correctement après avoir appuyé sur la gâchette. Il a depuis été arrêté.

Le président Alberto Fernandez a annoncé le vendredi 2 septembre comme jour férié, après quoi l’AFA a déclaré que tous les matches qui devaient avoir lieu le même jour avaient également été suspendus.

“L’Association argentine de football exprime sa plus forte répudiation de ce qui s’est passé avec la vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner”, lire une déclaration AFA.

“Nous interpellons la société dans son ensemble, avertissant que la violence, quelle qu’elle soit, n’est jamais la solution”, il a ajouté.

Trois matchs qui devaient avoir lieu dans l’élite argentine lors de la 17e journée vendredi étaient Patronato contre Union, Rosario Central contre Talleres et Lanus contre Tigre.

Et si une série d’autres matches ont également été reportés dans les niveaux inférieurs et dans le championnat féminin, ceux prévus samedi et dimanche devraient toujours se dérouler.