Matchs de foot sur Paramount+ en février

Il y a beaucoup de matchs de football sur Paramount+ en février. Voici un aperçu de certaines des meilleures actions à venir:

UEFA Ligue des Champions

Après un calendrier condensé de matchs de phase de groupes provoqués par la Coupe du monde du Qatar en novembre et décembre, la plus grande compétition de clubs du monde est de retour le jour de la Saint-Valentin avec les huitièmes de finale. PSG-Bayern, Dortmund-Chelsea et une revanche de la finale de l’an dernier Liverpool-Madrid met en lumière le premier lot de matches aller.

Ligue Europa (et conférence) de l’UEFA

Cette même semaine, les deuxième et troisième niveaux de la compétition européenne reviennent également. La Ligue Europa et la Ligue de conférence débuteront le 16 février, avec Barcelone contre Manchester United en tête d’affiche.

série A

L’élite italienne se poursuit en février à partir du 4, avec chaque match disponible sur Paramount +.

Les grands affrontements incluent le Derby de la MadonninaInter vs AC Milan le 5 février, Lazio-Atalanta le 11 février, Juve-Fiorentina le 12 et Milan-Atalanta le 26 février. Derby de Turin termine le mois avec la Juventus accueillant le Torino FC le 28 février.

Coupe d’Italie Quarts de finale

Les huit dernières équipes de la Coupe nationale d’Italie entrent en jeu au début du mois. Inter vs Atalanta (avant février, 31 janvier), Roma vs Cremonese (1er février), Fiorentina vs Torino (1er février) et Lazio vs Juventus (2 février) devraient fournir une action juteuse.

Super Ligue féminine

Le plus haut niveau du football féminin en Angleterre est présenté sur Paramount+. Certains jeux sont disponibles tout au long de chaque mois avec certains des plus grands noms de clubs de football, comme Arsenal et Manchester United. Le calendrier exact de février sur Paramount + n’est pas défini pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’au moins 3-4 jeux apparaissent sur le service.

