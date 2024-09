Matchs de Fantasy Football que nous aimons : choix Start ‘Em, Sit ‘Em pour la semaine 3 (2024)

La deuxième semaine a été une semaine beaucoup plus normale, les quarterbacks ayant finalement affiché des chiffres solides dans les airs. Ainsi, les scores fantasy étaient plus élevés.

Malheureusement, de nombreux tight ends restent inexistants jusqu’à présent cette saison. Cela est sur le point de changer, mais cela reste certainement inquiétant à l’avenir. Malgré tout, en tant que managers de fantasy football, nous continuerons à aller de l’avant.

La semaine 3 nous permettra de mieux comprendre comment va se dérouler la saison de fantasy. Les prétendants devraient commencer à montrer leur véritable visage et les prétendants devraient commencer à émerger. Découvrons nos matchs fantasy préférés de la semaine 3.

Kyler Murray – Cardinals de l’Arizona

Adversaire : DET

Rang de l’adversaire contre QB : 23e

Les quarterbacks continuent de faire le travail face à la défense des Lions de Détroit. Bien que Baker Mayfield n’ait pas vraiment fait briller le tableau d’affichage lors de la deuxième semaine contre cette équipe, il a tout de même réussi à marquer 19,80 points fantasy.

L’attaque des Cardinals est légitime. Murray et compagnie viennent de mettre le feu aux Rams de Los Angeles lors de la deuxième semaine. Maintenant que cette attaque semble déterminée à nourrir Marvin Harrison Jr., le ciel est la limite.

Les Lions se sont battus eux-mêmes lors de la deuxième semaine et je ne m’attends pas à ce que ce soit le cas lors de la troisième semaine. La défense de l’Arizona devrait avoir du mal à contenir l’attaque des Lions. Cela obligera les Cardinals à marquer pour suivre. Les points devraient couler des deux côtés de ce match. Donnez confiance à Murray.

Aujourd'hui @AZCardinals victoire, Kyler Murray (@K1) est devenu le 2e joueur de @NFL historique avec plus de 250 verges par la passe, plus de 50 verges par la course et une note de passeur de 158,3 – la marque la plus élevée atteignable – en un seul match. Il rejoint Ken Anderson, qui a accompli l'exploit le 3 novembre 1974.

Derek Carr – Saints de la Nouvelle-Orléans

Adversaire : PHI

Classement de l’adversaire contre QB : 24e

Ne regardez pas maintenant, mais Derek Carr est le QB2 en fantasy. Le nouveau coordinateur offensif Klint Kubiak a débloqué les meneurs de jeu de cette attaque. Carr est plus beau que jamais dans sa carrière.

La défense des Eagles contre les passes a été battue par Jordan Love et Kirk Cousins ​​au cours des deux premières semaines de la saison. Ils ont permis à chaque quarterback de réaliser d’énormes jeux. Avec Carr qui a eu tellement de chance en lançant le ballon en profondeur vers Rashid Shaheed, attendez-vous à ce que la même chose se reproduise cette semaine.

Carr devrait au moins être aligné dans chaque ligue. Si ce niveau de performance se poursuit, il pourrait remporter le championnat.

CJ Stroud – Texans de Houston

Adversaire : au MIN

Rang de l’adversaire contre QB : 3ème

Il s’agit moins d’une question d' »évitement » que d’une question de « calmer les attentes ». D’un point de vue réel, Stroud a été impressionnant jusqu’à présent en 2024. Cependant, il n’a pas été à la hauteur en fantasy en raison d’un faible taux de précipitations et d’un manque de touchdowns.

Les Texans ne semblent pas avoir trouvé la meilleure façon d’utiliser leurs trois armes vedettes que sont Nico Collins, Stefon Diggs et Tank Dell. Alors que Collins a fait la fête pendant deux semaines, Dell et Diggs ont été laissés de côté.

Le manque de potentiel de Stroud cette semaine est encore aggravé par le fait que la défense des Vikings est très bonne. Ils n’ont encaissé que 20 points en deux semaines, y compris en limitant les 49ers à 17 points lors de la semaine 2. Si vous pouvez trouver un moyen de diffuser un autre quarterback à la place de Stroud (Derek Carr me vient à l’esprit), alors c’est peut-être la semaine pour le faire.

Tony Pollard – Titans du Tennessee

Adversaire : GB

Classement de l’adversaire contre RB : 26e

Pollard a été excellent cette saison, notamment en ce qui concerne le coût de la draft. Lors de la troisième semaine, il affrontera une défense des Packers qui a été éreintée par Saquon Barkley et Jonathan Taylor au cours des deux premières semaines.

Pollard a également le droit de se reposer sur ses lauriers, Tyjae Spears étant blessé à la cheville. Attachez vos ceintures et profitez du spectacle cette semaine, alors que ces deux équipes vont devoir se battre l’une contre l’autre.

Rhamondre Stevenson – Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Adversaire : à NYJ

Classement de l’adversaire contre RB : 22e

La défense des Jets contre la passe est aussi bonne que leur défense contre la course cette saison. Ils ont permis à Jordan Mason de courir partout sur eux lors de la première semaine et Tony Pollard a eu une bonne journée lors de la deuxième semaine.

Les Patriots ne tirent pas grand-chose de leur attaque de passe, mais Stevenson a très bien couru avec le ballon jusqu’à présent en 2024. Ces deux équipes ont du mal à produire des chiffres offensifs de haut niveau. Ce match s’annonce comme une bataille divisionnaire acharnée jeudi soir qui pourrait se décider par le jeu de course de chaque équipe.

James Conner – Cardinals de l’Arizona

Adversaire : DET

Classement de l’adversaire contre RB : 1er

Conner a été si bon ces deux dernières semaines qu’il est difficile de le mettre sur cette liste. Cependant, il fait face à une bête différente dans le front défensif des Lions de Détroit.

En termes simples, vous ne courez pas dans cette équipe. Même avec les cibles de passe attendues de Conner, les Lions ont tenu en échec des joueurs comme Kyren Williams, Rachaad White et Bucky Irving jusqu’à présent cette saison. Williams a été sauvé lors de la première semaine par un touchdown et vous allez probablement espérer quelque chose de similaire de la part de Conner cette semaine.

Les passes des deux équipes offensives devraient être excellentes dans ce match, ce qui devrait aider un peu Conner. Cependant, ne vous attendez pas à ce que Conner se déchaîne.

Davante Adams – Raiders de Las Vegas

Adversaire : RCA

Classement de l’adversaire contre WR : 11e

C’est une situation du type « faites commencer tous ceux que vous pouvez ». Les Panthers ont été rien de moins qu’horribles dans presque tous les domaines jusqu’à présent cette saison. Adams a juste trouvé le succès contre une défense beaucoup plus efficace des Ravens lors de la semaine 2. Il ne devrait pas avoir de problèmes lors de la semaine 3 contre les Panthers.

Avec le remplaçant du quarterback Bryce Young, les Panthers ont préféré Andy Dalton à leur remplaçant, ce match devrait être plus compétitif. Cela est de bon augure pour Adams, car cela permettra de garder le ballon en l’air plutôt que de lancer une attaque au sol acharnée pour faire tourner le chrono.

Adams n’était pas l’un de mes favoris au moment du draft, mais j’ai toujours pensé qu’il ferait plusieurs bons matchs. Ce devrait être l’un de ces matchs.

Luke Getsy se rend compte qu'il a Davante Adams et Brock Bowers dans son équipe

Jaxon Smith-Njigba – Seahawks de Seattle

Adversaire : MIA

Classement de l’adversaire contre WR : 7e

C’est vrai, on y va. Smith-Njigba a finalement fait une énorme percée lors de la semaine 2. Le plan de jeu contre les Patriots était clair, donner le ballon à Smith-Njigba et DK Metcalf. Smith-Njigba a démontré qu’il pouvait être ce type avec 12 réceptions pour 117 yards sur 16 cibles.

Metcalf devrait être associé au cornerback des Dolphins Jalen Ramsey dans ce match. Cela devrait ouvrir la voie à Smith-Njigba pour s’épanouir.

Smith-Njigba est probablement, au pire, votre option flexible. Il pourrait même être votre quatrième ou cinquième receveur. Ajoutez-le à votre alignement cette semaine, car les Seahawks semblent avoir trouvé leur rythme dans le jeu de passe.

Quelques signes très prometteurs sur #Seahawks WR Jaxon Smith-Njigba : 1. A parcouru 69 itinéraires sur 76 dropbacks Geno cette saison. C'est plus que Tyler Lockett (62). 2. J'ai toujours beaucoup de cibles à courte distance, mais maintenant je mélange des itinéraires plus profonds. La profondeur moyenne des cibles hier était de 10,6…

Mike Evans – Buccaneers de Tampa Bay

Adversaire : DEN

Classement de l’adversaire contre WR : 1er

Cela s’est transformé en la section Patrick Surtain II. Si vous avez le receveur numéro 1 de l’équipe qui joue contre les Broncos, alors attendez-vous à une journée difficile.

Evans va probablement attirer l’ombre de Surtain lors de la semaine 3. DK Metcalf et George Pickens ont chacun été limités à 29 yards et à un total de cinq réceptions lors de leurs confrontations avec les Broncos lors des semaines 1 et 2.

Evans a déjà connu des difficultés lors de la semaine 2 face à une défense des Lions facilement battable. Espérons qu’il puisse marquer un touchdown, mais le nombre de yards parcourus devrait être inférieur à la normale.

George Kittle – 49ers de San Francisco

Adversaire : à LAR

Classement de l’adversaire contre TE : 31e

Compte tenu des performances de ce poste d’ailier rapproché jusqu’à présent en 2024, il est difficile de prévoir le succès de l’un d’entre eux. Cependant, George Kittle devrait être un joueur remarquable lors de la semaine 3.

Les 49ers seront privés de Deebo Samuel Sr. (mollet) et Christian McCaffrey (mollet) lors de la semaine 3. Kittle a toujours prospéré lorsqu’au moins une des autres stars des 49ers était absente. Si vous en retirez deux, Kittle pourrait bien se retrouver dans une situation fantastique avec 30 points.

Kittle a marqué 20,6 points fantasy lors de la semaine 2. Les 49ers devront compter sur lui et Brandon Aiyuk pour remporter une victoire contre les rivaux de division, les Rams. Kittle est facilement une option parmi les 3 meilleurs à ce poste lors de la semaine 3.

9. TE George Kittle (SF) : J'adore quand le meilleur TE du football américain est sur le point de marquer ! Actuellement en position de TE1 pour la semaine 2, Kittle a accumulé 76 yards et un TD (20,6 points). Si Kittle n'était pas autant utilisé pour bloquer, il afficherait certainement des chiffres encore meilleurs chaque semaine.

Colby Parkinson – Rams de Los Angeles

Adversaire: SF

Classement de l’adversaire contre TE : 3ème

Parkinson a été un joueur très apprécié lors de la deuxième semaine. Il n’a pas été à la hauteur et n’a marqué que 2,2 points fantasy. Il bénéficie désormais d’une défense des 49ers avec d’excellents secondeurs de couverture.

Les Rams ont besoin de Parkinson pour se renforcer, Cooper Kupp (cheville) et Puka Nacua (genou) étant tous deux blessés. Cependant, ce match s’annonce difficile pour les Rams en général.

