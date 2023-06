Matchs clés de LaLiga, Clasico, matchs à ne pas manquer pour les meilleurs clubs

Calendrier de la Liga pour la saison 2023-24 (diffusez tous les matchs en direct sur ESPN +) ont été publiés jeudi et la nouvelle campagne bouillonne déjà de promesses après une activité intense sur le marché des transferts.

Alors que le Real Madrid cherche à récupérer le titre de son rival Barcelone, il a dépensé 103 millions d’euros pour signer le milieu de terrain anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund et n’a peut-être pas encore terminé, avec un transfert possible de plus de 120 millions d’euros pour Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. ou Harry Kane de Tottenham Hotspur après le départ de l’attaquant vedette Karim Benzema pour l’Arabie saoudite.

Pendant ce temps, le Barça, en difficulté financière, qui a remporté la ligue pour la première fois depuis 2019 la saison dernière, se rapproche de la signature du transfert gratuit du milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gundogan alors qu’il tente de s’appuyer sur ce succès tout en équilibrant ses comptes.

L’Atletico Madrid, qui était peut-être la meilleure équipe d’Espagne dans la seconde moitié de la campagne, dirigée par l’impressionnant Antoine Griezmann, espère briser le duopole Barca-Madrid, comme ils ont réussi à le faire deux fois sous Diego Simeone dans le la dernière décennie.

Ailleurs, la Real Sociedad, Séville, Villarreal, le Real Betis et l’Athletic Club font partie des équipes qui commenceront la saison avec l’espoir de terminer dans les quatre premiers. À l’autre extrémité du spectre, Grenade, Las Palmas et Alaves sont tous revenus dans l’élite après de brefs passages en deuxième division.

Avec les rencontres maintenant publiées et les managers, joueurs et supporters capables de tracer leur chemin vers la gloire – ou autrement – ​​voici les points de discussion.

Le week-end d’ouverture

La nouvelle saison de LaLiga débute le 12 août, avec le Barça et Madrid commençant tous les deux sur la route. Le Barça fait face à un voyage difficile à Getafe de Jose Bordalas, où il a souvent eu du mal dans le passé, et l’entraîneur Xavi Hernandez s’est plaint de la longueur de l’herbe après y avoir dessiné la saison dernière.

Madrid a également un début difficile, à l’extérieur à l’Athletic, tandis que l’Atletico affronte Grenade, nouvellement promu, à domicile. Séville contre Valence et Villarreal contre Real Betis sont également des rencontres à surveiller lors du week-end d’ouverture de la campagne.

Le transfert de Barcelone à Montjuic

Le Barça entre légèrement dans l’inconnu cette saison alors qu’il s’éloigne de Spotify Camp Nou pendant que des travaux de rénovation sont en cours dans le stade. En attendant, pendant environ 15 mois, ils joueront au stade olympique du quartier de Montjuic de la ville, qui voit la capacité de leur stade réduite de 100 000 à 50 000. Xavi a déclaré qu’il serait difficile de s’y habituer, mais espère que cela n’affectera pas la reconstruction qu’il mène au club.

Le premier à Montjuic sera Cadix lors de la deuxième semaine de la saison (20 août), mais le Barça affrontera trois de ses quatre premiers matchs à l’extérieur. Après Cadix, ils ont des matchs difficiles à Villarreal (27 août) et Osasuna (3 septembre), deux équipes qui ont terminé dans les sept premières la saison dernière, à l’approche de la trêve internationale de septembre.

Cette course difficile est suivie de trois matchs à domicile sur quatre, avec le Real Betis, le Celta Vigo et Séville qui doivent tous jouer, avant un mois d’octobre maladroit. À une époque où les rencontres de la Ligue des champions se succèdent, le Barça affronte l’Athletic (22 octobre), Madrid (29 octobre) et la Real Sociedad (5 novembre) en championnat.

Le Real Madrid aussi sur la route

Comme le Barça, Madrid commence également par des matchs à l’extérieur alors que les travaux se poursuivent sur le réaménagement du Santiago Bernabeu. Après avoir affronté l’Athletic, ils se rendent à Almeria (20 août) et au Celta (27 août). Cependant, contrairement au Barça, ils seront de retour dans leur stade d’ici septembre lorsqu’ils accueilleront Getafe (3 septembre) dans un derby madrilène.

Si Madrid peut obtenir un résultat positif à l’Athletic’s San Mames le week-end d’ouverture, ils devraient être en forme lors de la première pause internationale avec ces matches. Des tests plus difficiles les attendent après, cependant, avec la Real Sociedad et l’Atletico à venir dans des matchs consécutifs à la mi-septembre et des matchs consécutifs à l’extérieur contre Séville et le Barça fin octobre.

L’Atletico peut-il s’appuyer sur une finition solide?

La forme de l’Atletico dans la seconde moitié de la saison dernière leur a permis de gagner du terrain sur Madrid dans le tableau, bien qu’ils aient finalement échoué dans leur poursuite de leurs rivaux de la ville, terminant un point derrière eux en troisième – avec Barca 10 devant Madrid à la fin. Cependant, avec 53 points en 24 matchs après la Coupe du monde, ils en avaient plus que quiconque en Liga (le Barça en avait 51), donc Simeone espère s’impliquer dans la course au titre de l’année prochaine.

Un match à domicile contre Grenade est le début de campagne parfait, bien que des matches à l’extérieur contre le Real Betis et le Rayo Vallecano suivent. C’est ensuite Séville à domicile et Valence à l’extérieur avant le derby face à Madrid. À ce stade, nous devrions avoir une bonne idée de la forme que prendra l’équipe de Simeone.

Les autres challengers

La Real Sociedad a pris la quatrième place la saison dernière et devra gérer le football de la Ligue des champions avec des matchs nationaux cette fois-ci, mais ils n’auraient pas pu rêver d’un meilleur départ. Gérone, Celta Vigo, Las Palmas et Grenade sont quatre matches gagnables et il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas entrer dans leur match à Madrid (17 septembre) avec 10 ou même 12 points. Ils ont souvent démarré très fort des saisons sous Imanol Alguacil.

Séville espère également pouvoir poursuivre sa renaissance sous Jose Luis Mendilibar. Il les a fait passer de candidats à la relégation à vainqueurs de la Ligue Europa – et une place en Ligue des champions la saison prochaine en conséquence – mais les attentes vont maintenant augmenter. Mis à part un voyage à l’Atletico, ils seront satisfaits de leurs cinq premiers matchs, qui incluent également Valence, Alaves, Gérone et Las Palmas.

Villarreal, Betis et Athletic feront partie des autres clubs qui chercheront à terminer dans les quatre premiers. L’Athletic pourrait profiter de ne pas avoir à concourir en Europe les jeudis, avec Villarreal et le Betis tous deux en Ligue Europa.

Les matchs à ne pas manquer

Athletic Club contre Real Madrid (12 août)

Un voyage à San Mames représente toujours l’un des matchs à l’extérieur les plus délicats pour Madrid et le Barça, tandis que le niveau de difficulté augmentera, l’équipe de Carlo Ancelotti devant s’y rendre la première semaine de la saison. Lors de sa deuxième saison de retour au club, il y aura un regain d’enthousiasme pour qu’Ernesto Valverde puisse ramener l’équipe basque dans les échelons supérieurs du tableau et une atmosphère féroce attendra Madrid.

Villarreal contre Barcelone (27 août)

Comme l’Athletic, Villarreal a posé des problèmes à Barcelone et à Madrid ces dernières années, battant ce dernier à l’Estadio de la Ceramica la saison dernière et perdant de justesse face aux Catalans. Il y a aussi le piment supplémentaire de l’ancien entraîneur du Barça, Quique Setien, désormais en charge à Villarreal. Il savourera la chance d’en obtenir un sur ses ex-employeurs si tôt dans la campagne.

Atletico vs Real Madrid (24 septembre)

Un derby unilatéral a été revigoré au cours de la dernière décennie depuis que Simeone a pris le relais à l’Atletico. Le premier derby madrilène de cette saison arrive tôt dans la campagne et le Rojiblancos seront ravis d’être chez eux pour cela. Le match retour aura lieu début février.

Real Sociedad contre Athletic Club (1er octobre)

Le derby basque est l’un des plus grands derbys d’Espagne, mais il semble particulièrement important cette saison alors que l’Athletic cherche à rétablir l’équilibre en sa faveur. La RéalLa quatrième place de et une place en Ligue des champions ont fermement établi les doubles vainqueurs de la Liga comme l’équipe dominante dans le nord de l’Espagne. Athletic, huit fois vainqueur de la ligue, voudra inverser cette tendance. Leur première chance se présente le 1er octobre à Saint-Sébastien, avec le match retour à Bilbao prévu pour début janvier.

Barcelone vs Real Madrid (29 octobre)

Sans doute le plus grand match du football interclubs européen, le premier Classique de la saison entre le Barça et Madrid aura lieu fin octobre. Ce sera aussi le premier Classique joué à Montjuïc. Cela tombe dans la 11e semaine de match de la saison, donc Bellingham, Gundogan et toute autre nouvelle recrue devraient être plus qu’habitués à leur nouvel environnement. La deuxième rencontre entre les deux géants, au Bernabeu en avril, pourrait être un facteur décisif pour le titre.

Séville vs Real Betis (12 novembre)

En termes d’ambiance pure et de passion, le derby de Séville n’a rien à envier aux Classique et le derby basque. La ferveur avec laquelle les hymnes sont entonnés avant le match vous donne la chair de poule. Sur le terrain, il y a aussi souvent du drame, et ce ne sera pas différent cette année alors que Séville, sous Mendilibar, cherche à renverser le Betis de Manuel Pellegrini en tant que n°1 de la ville.