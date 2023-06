Matchs clés de la Premier League, matchs à ne pas manquer pour les meilleurs clubs

Cinq jours seulement après que Manchester City a scellé la saison 2022-23 en réalisant un triplé Premier League / FA Cup / Ligue des champions, le compte à rebours de la campagne 2023-24 a commencé avec la publication de la liste des rencontres pour l’année à venir.

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA PREMIER LEAGUE 11 août Burnley contre Man City 12 août Bournemouth contre West Ham 12 août Arsenal contre Forest 12 août Brighton contre Luton 12 août Everton contre Fulham 12 août Newcastle contre Villa 12 août Sheff United contre Palace 13 août Brentford contre Tottenham 13 août Chelsea contre Liverpool 14 août Man United contre les loups

Pep Guardiola’s City tentera de devenir le premier club de l’histoire de la ligue anglaise, remontant à 1888, à remporter quatre titres successifs. Pendant ce temps, le finaliste de la saison dernière, Arsenal, espère marquer le 20e anniversaire de la victoire de l’équipe d’Arsène Wenger en tant que « Invincibles » en mettant fin à leurs deux décennies d’attente pour être à nouveau couronnés champions.

Luton Town sera la plus petite équipe à jouer en Premier League, neuf ans après avoir remporté la promotion de la Ligue nationale, en organisant des matchs dans son stade Kenilworth Road d’une capacité de 10 356 places. Leur seul objectif sera de survivre dans l’élite.

Mauricio Pochettino (Chelsea) et Ange Postecoglu (Tottenham Hotspur) commencent de nouveaux postes de direction, visant à relancer leurs clubs après des saisons décevantes la dernière fois.

Avec les rencontres maintenant publiées et les managers, joueurs et supporters capables de tracer leur chemin vers le succès – ou autrement – ​​voici les grands points de discussion du calendrier 2023-24 de la Premier League.

Manchester City a donné un départ de rêve

Les triples vainqueurs de Pep Guardiola commencent la saison en affrontant deux équipes promues lors de leurs trois premiers matchs, avec un voyage à Burnley – dirigé par l’ancien capitaine de la ville Vincent Kompany – lançant leur campagne le vendredi 11 août. Après avoir affronté Newcastle United au Etihad le 19 août, City se rendra ensuite à Sheffield United avant qu’un match à domicile contre Fulham ne les emmène dans la première pause internationale début septembre.

MAN CITY PREMIER JEUX PREM 6 août Arsenal (N)* 11 août Burnley (A) 19 août Newcastle (H) 26 août Sheff United (A) 2 septembre Fulham (H) 16 septembre West Ham (A) 23 septembre Forêt de Nottm (H) * Bouclier communautaire au stade de Wembley

Il y a bien sûr un revers à jouer avec des équipes promues au début de la saison. La confiance est toujours élevée par rapport à la campagne précédente et l’élan positif peut donner à ces équipes l’impulsion pour bien commencer. Mais par rapport à leurs rivaux, City a un départ de rêve et à part le premier affrontement avec Newcastle, le premier match délicat de leur liste est le match à l’extérieur à Arsenal le 7 octobre.

Une période de six semaines à l’automne pourrait être le grand test de City, avec un voyage à Manchester United le 28 octobre, suivi de Chelsea (à l’extérieur, le 11 novembre), de Liverpool (à domicile, le 25 novembre) et de Tottenham (à domicile, le 25 décembre). 2). Et après avoir reçu un départ de rêve, City a également clôturé la saison avec des matchs qu’ils s’attendent à gagner contre Nottingham Forest (extérieur), Wolverhampton Wanderers (domicile), Fulham (extérieur) et West Ham United (domicile).

Début difficile à Chelsea pour Pochettino

Après avoir enduré une saison cauchemardesque la dernière fois sous trois managers différents – Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard – Chelsea doit bien commencer sous le nouveau patron Mauricio Pochettino, mais l’ancien entraîneur des Spurs aurait difficilement pu avoir un début plus difficile. emploi.

CHELSEA FIRST PREM ÉQUIPEMENTS 13 août Liverpool (H) 19 août West Ham (A) 26 août Luton (H) 2 septembre Forêt de Nottm (H) 16 septembre Bornemouth (A) 23 septembre Villa Aston (H)

Chelsea débutera avec un match à domicile contre Liverpool le 13 août avant de se rendre dans l’est de Londres pour un match de derby contre les vainqueurs de la Ligue de conférence Europa, West Ham, six jours plus tard. Deux matches chargés d’histoire et de rivalité, donc la pression sera sur Chelsea et Pochettino pour prendre un départ positif avant les matchs consécutifs à domicile contre Luton et Forest.

Pochettino, qui a guidé les Spurs vers une finale de la Ligue des champions en 2019, revient dans son ancien club pour la première fois le 4 novembre avant que Chelsea n’affronte Manchester City le week-end suivant. En l’absence de football européen à Stamford Bridge cette saison, la capacité de Chelsea à se concentrer uniquement sur les rencontres nationales pourrait aider Pochettino à remettre l’équipe sur les rails.

Liverpool et Man United affrontent tôt de gros rivaux

PREMIER JEUX PREM DE LIVERPOOL 13 août Chelsea (A) 19 août Bornemouth (H) 26 août Newcastle (A) 2 septembre Villa Aston (H) 16 septembre Loups (A) 23 septembre West Ham (H)

Les supporters de Liverpool et de Manchester United se disputent constamment pour savoir qui est le club le plus grand et le plus titré – les deux sont historiquement bien en avance sur les autres en Angleterre – et ils peuvent maintenant accepter de ne pas être d’accord sur lequel des deux clubs a le début de saison le plus difficile. .

Pour avoir le moindre espoir de battre Manchester City au titre, Liverpool et United doivent se mettre en marche, mais l’ordinateur du match n’a été gentil avec aucun d’eux.

Alors qu’Erik ten Hag’s United s’ouvre avec un affrontement contre les Wolves à Old Trafford, leurs deux premiers matchs à l’extérieur les emmènent à Tottenham (19 août) et Arsenal (2 septembre) – un début très délicat pour Harry Kane si United réussit le prenant des Spurs cet été.

MAN UNITED PREMIER JEUX PREM 14 août Loups (H) 19 août Tottenham (A) 26 août Forêt de Nottm (H) 2 septembre Arsenal (A) 16 septembre Brighton (H) 23 septembre Burnley (A)

Liverpool de Jurgen Klopp, qui a terminé cinquième la saison dernière, a débuté par un voyage difficile à Chelsea avant de se rendre également à Newcastle (26 août) et un match à domicile contre la renaissance d’Aston Villa d’Unai Emery le 2 septembre.

Un affrontement à Anfield le 19 août avec Bournemouth, qu’ils ont battu 9-0 lors du match correspondant la saison dernière, offre à Liverpool un répit après son début intimidant.

Arsenal a une chance de démarrer sur les chapeaux de roue

Arsenal a monté un défi pour le titre la saison dernière après s’être appuyé sur un départ éclair au cours duquel ils ont remporté leurs cinq premiers matchs, et l’équipe de Mikel Arteta a la chance de s’ouvrir de la même manière cette fois-ci.

RENDEZ-VOUS ARSENAL FIRST PREM 6 août Manchester City (N)* 12 août Forêt de Nottm (H) 19 août Palais (A) 26 août Fulham (H) 2 septembre Manchester United (H) 16 septembre Everton (A) 23 septembre Tottenham (H) * Bouclier communautaire au stade de Wembley

Un match à domicile contre Nottingham Forest, suivi d’un voyage à Crystal Palace puis à Fulham aux Emirats le 26 août, offre aux Gunners l’opportunité d’encaisser neuf points avant une série de matchs plus difficiles contre Manchester United (domicile, 2 septembre) , Everton (extérieur, 16 septembre) et Spurs (domicile, 23 septembre). Mais avec United et Spurs visitant les Emirats pendant cette période, cela signifie qu’Arsenal peut viser à être l’équipe qui suit le rythme de City dans les premières semaines de la saison.

Le défaut récurrent d’Arsenal, cependant, est sa capacité à gagner au cours des dernières semaines de la campagne après avoir fait exploser la qualification en Ligue des champions et le titre au cours des deux dernières saisons. Cette fois-ci, ils affronteront deux matchs à l’extérieur décourageants aux Spurs (27 avril) et à Man United (11 mai), donc Arsenal devra trouver un moyen de gagner dans le rodage s’ils veulent remporter le titre cette saison.

Les matchs à ne pas manquer

Chelsea contre Liverpool (13 août)

Il est rare qu’un tel match au box-office soit organisé le week-end d’ouverture de la saison, mais celui-ci a tous les ingrédients pour être le premier jeu remarquable de la campagne.

Liverpool doit rebondir après l’échec de la saison dernière à terminer dans le top quatre, mais Chelsea était encore pire et s’est retrouvé dans la moitié inférieure du tableau. Ce seront donc deux équipes avec tant à prouver et des signatures coûteuses – Mykhailo Mudryk et Enzo Fernandez de Chelsea, Darwin Nunez de Liverpool – qui devront montrer qu’elles peuvent performer en Premier League après une première saison décevante.

Et puis il y a Pochettino, de retour en Premier League, essayant désespérément de gagner son premier match en tant que patron de Chelsea contre Klopp, le manager qui lui a refusé la gloire de la Ligue des champions alors qu’il était aux Spurs.

Manchester City contre Newcastle United (19 août)

Nous savons tous à quoi s’attendre de Manchester City, mais ce sera un match qui nous montrera si Newcastle est la vraie affaire sous Eddie Howe et s’ils peuvent se battre pour le titre en 2023-24.

Les Magpies auront probablement considérablement renforcé leur équipe au début de la saison, avant une première campagne de Ligue des champions depuis 20 ans, et ils verront ce match comme le test décisif de leurs progrès jusqu’à présent.

Un défi pour le titre à St James ‘Park semble peut-être un an ou deux plus tard, mais Newcastle a déjoué les attentes en scellant un top quatre la saison dernière, alors ne les écartez pas – surtout s’ils obtiennent un résultat positif au Etihad.

Arsenal contre Manchester United (2 septembre)

Les finalistes de la saison dernière affrontent l’équipe qui a terminé troisième, donc théoriquement, c’est un match entre les deux équipes les plus susceptibles de battre City pour le titre cette saison. Mais les deux équipes doivent améliorer leurs équipes pour maintenir les progrès qu’elles ont réalisés la saison dernière et les managers Arteta et Ten Hag ont un gros été devant eux en termes de recrutement.

Les matchs Arsenal-United déçoivent rarement en termes d’action et d’importance et celui-ci ne sera pas différent. Cela nous donnera un point crucial sur les perspectives des deux équipes au cours de la saison à venir.

Arsenal contre Tottenham Hotspur (23 septembre)

Ce sera le premier derby de Postecoglu au nord de Londres en tant que manager des Spurs et le premier patron australien de la Premier League a une tâche difficile devant lui lorsqu’il s’agit de combler le fossé entre son club et les Gunners.

SPURS PREMIER JEUX PREM 13 août Brentford (A) 19 août Manchester United (H) 26 août Bornemouth (A) 2 septembre Burnley (A) 16 septembre Sheff United (H) 23 septembre Arsenal (A)

Postecoglu a fait face à un défi similaire à Glasgow lorsqu’il a pris en charge le Celtic il y a deux étés après que Steven Gerrard ait guidé les Rangers vers un premier titre en une décennie, et il a rapidement renversé la vapeur dans la rivalité Old Firm. Ainsi, le défi d’affronter Arteta et de faire des Spurs l’équipe n ° 1 du nord de Londres ne le dérangera pas.

Au moment où ce match arrivera, attendez-vous à ce que le nouveau patron des Spurs ait inculqué une meilleure mentalité à son équipe sous-performante. Arsenal devrait être prêt à affronter un autre Tottenham sous Postecoglu.

Manchester United contre Manchester City (28 octobre)

Cela fait maintenant 10 ans que Manchester United a remporté le titre de Premier League pour la dernière fois et ils n’ont pas terminé au-dessus de City dans le tableau depuis aucune des saisons.

Ten Hag a fait naître l’espoir que United défiera à nouveau bientôt, mais ils semblent toujours loin de la ville de Pep Guardiola. Mais chaque nouvelle saison apporte un nouvel espoir et, si United se renforce bien cet été, ils peuvent pousser City à se rapprocher.

Ce match sera cependant un indicateur pour savoir si United peut le faire la saison prochaine. Avec la saison de plus de deux mois au moment où ce match arrive, ce match pourrait faire ou défaire les ambitions de titre de United.

Manchester City contre Liverpool (25 novembre)

Malgré la chute de Liverpool la saison dernière, ce match est toujours celui qui définit cette ère de la Premier League.

Aucune équipe n’a défié City aussi régulièrement que Liverpool de Jurgen Klopp ces dernières années et ils entrent sans doute dans la nouvelle saison en tant que deuxièmes favoris pour le titre en raison de leur pedigree et de joueurs éprouvés tels qu’Alisson, Virgil van Dijk et Mohamed Salah.

Liverpool traverse incontestablement une période de transition, mais sa forme impressionnante au cours des dernières semaines de la saison dernière a prouvé qu’il pouvait encore épater les équipes.

Donc, si Liverpool peut retrouver sa meilleure forme – propulsé par le nouvel arrivant Alexis Mac Allister et toute autre signature estivale – ce match pourrait être entre les deux équipes les plus susceptibles de remporter le titre.