Matchs clés de la Bundesliga: Bayern Munich contre Borussia Dortmund, plus

Le Bayern Munich entame la défense de son titre le 18 août avec un déplacement au Werder Brême. Federico Gambarini / alliance photo via Getty Images

Environ cinq semaines après que le Bayern Munich a remporté son 32e championnat d’Allemagne lors d’une dernière journée dramatique, le compte à rebours de la saison de Bundesliga 2023-24 a commencé avec la publication de la liste des rencontres pour la prochaine campagne.

Le Bayern est sur le point de défendre à nouveau son titre, alors que le Borussia Dortmund est impatient de se venger d’avoir échoué dans la course de championnat la plus proche depuis plus d’une décennie. La Bundesliga a vu deux de ses plus grandes stars à Jude Bellingham et Christopher Nkunku partir cet été – pour le Real Madrid et Chelsea, respectivement – ​​mais la ligue continuera à profiter de jeunes passionnants tels que Jamal Musiala et Florian Wirtz créant des moments spéciaux, avec Musiala étant parmi les favoris pour le prix Golden Boy de cette année.

Les deux équipes promues, le SV Darmstadt 98 et le 1. FC Heidenheim, sont relativement inconnues au niveau de la première division. Ce sera la cinquième saison de Darmstadt en Bundesliga après des séjours de courte durée dans les années 70, 80 et de 2015 à 2017, tandis que Heidenheim disputera sa toute première saison de Bundesliga et pourrait tester les connaissances géographiques des fans à l’extérieur. La ville de 50 000 habitants est située à peu près à mi-chemin entre Munich et Stuttgart.

Avec les matchs maintenant publiés, voici les matchs à ne surtout pas manquer.

Werder Brême vs Bayern Munich : Journée 1

Comme chaque année de mémoire récente, les champions ouvriront la saison par un – espérons-le beau – vendredi soir. Cette fois, le Bayern se rendra au Werder Brême le 18 août pour commencer la première journée. Le match identique a été joué début mai, le Bayern s’imposant 2-1 au Weserstadion de Brême.

Bien que le Bayern soit à nouveau clairement favori, les premiers jours de match peuvent être délicats, car de nombreuses équipes doivent encore créer une chimie et aplanir les configurations tactiques avant que tout se passe bien. Le Bayern a l’avantage d’affronter le RB Leipzig lors de la Super Coupe d’Allemagne le 12 août et de tester sa compétitivité face à l’une des équipes les plus fortes d’Allemagne.

Ce qui est déjà certain, c’est que le Bayern rencontrera une équipe du Werder modifiée, puisque le club a fait la signature choc de Naby Keita en juin, renforçant son milieu de terrain central. Il y a cependant des doutes quant à savoir si le duo d’attaquants à succès composé de Niclas Füllkrug et Marvin Ducksch portera toujours les maillots du Werder lors de la première journée.

RB Leipzig vs Bayern Munich : 6e journée

Le premier affrontement entre deux probables prétendants au titre a lieu lors de la sixième journée, alors que le Bayern se rend à Leipzig, qui a battu les champions lors de l’avant-dernière journée de la saison 2022-23, mettant en péril les espoirs de titre des Bavarois. Tous les regards seront tournés vers Konrad Laimer, qui vient de quitter Leipzig pour le Bayern avec un transfert gratuit et sera impatient de débuter contre ses anciens collègues de la Red Bull Arena de Leipzig. Le Bayern a remporté sept des 14 matches de championnat contre Leipzig, le club soutenu par Red Bull n’ayant gagné que deux fois, dont le match de mai.

Borussia Dortmund vs Bayern Munich : 10e journée

Comme à chaque saison, les deux matchs entre ces équipes seront les moments forts incontestés de la campagne de Bundesliga, attirant les téléspectateurs du monde entier. Cette fois, l’affrontement du 4 novembre a des implications encore plus importantes, Dortmund ayant probablement toujours le cœur brisé par la façon dont il a perdu le titre 2022-23. Le Signal Iduna Park de Dortmund sera bondé et animé lorsque l’équipe locale affrontera un Bayern toujours aussi confiant. Selon le classement après neuf journées de match, ce match peut également être pour la tête de la Bundesliga.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund : 27e journée

Le match retour entre les deux géants de la Bundesliga aura lieu à l’Allianz Arena le 31 mars. Compte tenu du déroulement des saisons précédentes, Dortmund espère être toujours dans la course au titre à ce stade et potentiellement même mener la ligue. Le match retour de la saison dernière a eu lieu le 1er avril, alors que le Bayern battait Dortmund 4-2, dominant de longues périodes du match à domicile.

RB Leipzig vs Borussia Dortmund : 31e journée

Ce match entre deux clubs qui ne s’aiment pas nécessairement pourrait avoir des implications pour le championnat, si l’une ou l’autre de ces équipes est toujours en course au printemps. Leipzig a réussi à rassembler une base de fans capable de créer une atmosphère formidable, comme ils l’ont récemment montré lors de la finale de la Coupe d’Allemagne contre l’Eintracht Francfort. Sur sept matches de championnat au Red Bull Arena, Dortmund en a remporté trois, mais ils ont subi une défaite décevante à Leipzig en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne en avril.