Notre objectif est de vous permettre de trouver plus facilement les matchs de football que vous souhaitez regarder. Par conséquent, cette page Matchs à venir affiche toujours les trois prochains jours de jeux disponibles à la télévision et en streaming.

Tous les jeux sont disponibles pour les résidents aux États-Unis. Et le cas échéant, nous avons inclus des liens vers des sites légaux qui diffusent les matchs de football.

mardi 11 octobre 12 h 45 HAE Maccabi Haïfa contre Juventus ( UEFA Ligue des Champions ) 12 h 45 HAE FC Copenhague contre Manchester City ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 14h30 HAE Espagne WNT contre États-Unis WNT ( Match amical international féminin ) 14 h 40 HAE Wigan Athletic contre Blackburn Rovers ( Championnat anglais ) 15h00 HAE AC Milan contre Chelsea ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Shakhtar Donetsk vs Real Madrid ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Dinamo Zagreb contre RB Salzbourg ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Celtic contre RB Leipzig ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Paris Saint-Germain contre Benfica ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Borussia Dortmund vs FC Séville ( UEFA Ligue des Champions )

mercredi 12 octobre 12 h 45 HAE Atlético Madrid vs. Club Bruges ( UEFA Ligue des Champions ) 12 h 45 HAE Naples contre Ajax Amsterdam ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Barcelone vs Inter Milan ( UEFA Ligue des Champions ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , Univision , Univision , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Tottenham Hotspur contre Eintracht Francfort ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE FC Viktoria Plzeň contre Bayern Munich ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Bayer Leverkusen contre FC Porto ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Rangers contre Liverpool ( UEFA Ligue des Champions ) 15h00 HAE Sporting CP contre Marseille ( UEFA Ligue des Champions ) 19h00 HAE Puebla contre Amérique ( Liga mexicaine MX ) 19h30 HAE Tampa Bay Rowdies contre El Paso Locomotive ( Championnat USL ) 22h00 HAE Cruz Azul contre Monterrey ( Liga mexicaine MX ) Univision , Univision , TUDN , TUDN , ViX+ , ViX+ , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo

jeudi 13 octobre 12 h 45 HAE Qarabağ FK contre Olympiacos ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Feyenoord Rotterdam contre FC Midtjylland ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Dynamo Kyiv vs Stade rennais ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE AEK Larnaca contre Fenerbahçe ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Real Betis contre AS Rome ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Union SG contre Braga ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Nantes contre SC Fribourg ( Ligue Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Apollon Limassol contre AZ Alkmaar ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Partizan Belgrade contre FC Cologne ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Fiorentina contre Hearts ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Istanbul Başakşehir contre FK Rigas Futbola Skola ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE CFR Cluj contre Slavia Prague ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Autriche Wien vs Villarreal ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Slovan Bratislava contre Bâle ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE Djurgårdens contre Gand ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 12 h 45 HAE FK Bodø/Glimt contre Arsenal ( Ligue Europa de l’UEFA ) Paramount+, Paramount+, TUDN , TUDN , ViX+ , ViX+ , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Ferencvaros contre l’étoile rouge de Belgrade ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Nice contre 1. FC Slovácko ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Kauno Žalgiris contre Pyunik ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FCSB contre Silkeborg IF ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE West Ham United contre Anderlecht ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Hapoel Beer-Sheva FC contre Lech Poznań ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FC Ballkani contre Sivasspor ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Manchester United contre Omonia Nicosie ( Ligue Europa de l’UEFA ) Paramount+, Paramount+, ViX+ , ViX+ , UniMás , UniMás , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo Vidgo 15h00 HAE Shamrock Rovers contre Molde FK ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Trabzonspor contre AS Monaco ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FC Union Berlin contre Malmö ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Ludogorets contre HJK Helsinki ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE PSV Eindhoven contre FC Zurich ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Real Sociedad contre Sheriff Tiraspol ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE Lazio contre SK Sturm Graz ( Ligue Europa de l’UEFA ) 15h00 HAE FC Vaduz contre SC Dnipro-1 ( Ligue de conférence Europa de l’UEFA ) 19h00 HAE Toluca contre Santos Laguna ( Liga mexicaine MX ) 22h00 HAE Tigres UANL contre Pachuca ( Liga mexicaine MX )



