Matchplay mondial féminin : Noa-Lynn van Leuven sera la première femme trans à participer à un tournoi de fléchettes télévisé | Fléchettes Nouvelles

Noa-Lynn van Leuven est sur le point d’entrer dans l’histoire lors du Matchplay féminin de dimanche

La joueuse de fléchettes trans Noa-Lynn van Leuven parle à Sky Sports de sa période de transition, de son ouverture à sa famille, de la dévastation de la perte d’amis proches, de la façon dont gagner l’Open du Danemark lui a laissé un goût amer dans la bouche et affronter Beau Greaves au Women’s Matchplay.

Van Leuven n’a rejoint la série féminine que l’année dernière parce qu’elle était en transition, mais atteindre la finale de l’événement 12 lui a permis de dépasser la demi-finaliste de Blackpool 2022 Lorraine Winstanley et de se qualifier pour l’événement de cette année à la dernière minute.

La débutante néerlandaise de 27 ans entrera désormais dans l’histoire dimanche en devenant la première femme trans à jouer dans un tournoi de fléchettes télévisé.

C’est un rêve devenu réalité pour Van Leuven, qui a dit qu’elle s’était toujours « senti différente » des autres enfants de l’école quand elle grandissait, mais qu’elle a maintenant le sentiment que jouer « Beau ‘n’ Arrow » à l’Empress Ballroom est son destin fougueux.

Van Leuven explique comment les commentaires d'autres joueurs ont gâché sa victoire à l'Open du Danemark

Van Leuven, qui travaillait comme chef de partie dans son restaurant local, est tombée amoureuse des fléchettes et a démissionné avant le début de sa transition l’année dernière.

Elle a déclaré: « Je n’ai jamais vraiment intégré un groupe avec des gens autour des fléchettes. J’étais vraiment mécontente de moi-même, donc mon jeu de fléchettes n’était pas si bon. Quand vous ne vous sentez pas bien, rien dans la vie ne sera vraiment, vraiment bien. J’ai arrêté les fléchettes, puis je suis devenue une version plus heureuse de moi-même, mais j’ai vraiment voulu recommencer à jouer aux fléchettes.

« J’ai essayé de profiter de la vie autant que possible. J’ai fait la transition avant de passer par de nombreuses réunions avec un psychologue. »

Expliquer à sa famille et à ses amis ce qu’elle subissait a été l’un des moments les plus difficiles de sa vie.

« C’était vraiment difficile », a déclaré Van Leuven. « J’ai dit à une très bonne amie à moi et elle m’a vraiment soutenu, mais elle a aussi dit que je devais le dire à ma mère.

« Je pense que c’était environ une semaine plus tard quand je lui ai dit et une semaine plus tard, j’étais déjà chez le médecin et je pense qu’il m’a fallu encore quelques mois avant que je le dise à mon père et aux autres membres de la famille, mais ils m’ont tous vraiment soutenu. C’était vraiment sympa, ce qui m’a vraiment aidé à travers tout. »

Il y avait quelques personnes à qui j’ai beaucoup parlé et puis tout d’un coup vous n’entendez plus parler d’eux et puis vous devez entendre les parents dire qu’ils ne sont plus là. C’est dévastateur, Van Leuven sur la perte de quelques-uns de ses amis par suicide

Van Leuven a parlé de la douleur de perdre quelques-uns de ses amis par suicide à un moment où elle offrait un soutien aux personnes trans en tant que modératrice.

« Il y avait quelques personnes à qui j’ai beaucoup parlé et puis tout à coup vous n’entendez plus parler d’eux et puis vous devez entendre les parents qu’ils ne sont plus là. C’est dévastateur », a déclaré un Van Leuven ému.

« Ils attendront tous des soins de santé trans et je pense qu’il y a une liste d’attente allant jusqu’à trois ans aux Pays-Bas avant d’obtenir votre premier rendez-vous, donc c’est vraiment difficile pour certaines personnes.

« C’est beaucoup trop long d’attendre parce que beaucoup de gens dans cette situation sont déprimés, ils ne sont vraiment pas satisfaits d’eux-mêmes. Ils ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin, donc c’est beaucoup trop long. »

Van Leuven a étudié les réglementations avant de participer à des tournois. Le PDC, en collaboration avec le comité de discipline de la DRA (Darts Regulation Authority), a maintenant établi des règles pour les joueurs transgenres.

Elle trouve que les autorités impétueuses sont une bouffée d’air frais, contrairement à World Athletics, qui a exclu les femmes trans qui ont traversé la puberté masculine des événements féminins afin d’essayer de trouver un équilibre entre l’inclusivité et de s’assurer qu’il n’y a pas d’avantage injuste.

« Je me sens dévastée par les gens qui sont touchés par ça », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est difficile pour les personnes transgenres de faire du sport, surtout quand les gens savent que vous êtes trans parce que vous avez un gros avantage jusqu’à ce que vous prouviez que ce n’est pas le cas. »

Goût amer au Danemark

Van Leuven a remporté l’Open du Danemark mais pensait qu’elle allait être déchue du titre

Van Leuven a largement reçu une réaction positive de la part d’autres joueuses, dont Greaves et Fallon Sherrock, mais sa victoire à l’Open du Danemark en mai lui a laissé un goût amer dans la bouche, malgré le titre le plus important de sa carrière à ce jour.

« Après ma victoire, il y a eu la présentation sur scène et j’ai juste eu un sentiment étrange à propos de quelque chose qui s’est passé sur scène. Les autres joueurs se parlaient et j’ai senti que c’était à propos de moi », a déclaré Van Leuven. « J’avais raison parce que quelqu’un me l’a dit, mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit ou le bon moment pour faire quelque chose comme ça.

« Ils se plaignaient de moi, alors ils ont dû [come] s’avancer contre moi et le faire complètement [to throw me out of the competition] qui a gâché le moment. J’ai travaillé dur pour ce titre. J’ai joué de très bons matchs tout au long de la journée et à la fin j’ai gagné. Les gens qui avaient des fléchettes contre moi n’ont pas saisi leur opportunité mais j’ai saisi la mienne. C’était une victoire méritée. »

Prêt à affronter le brillant Beau ?

Van Leuven pense qu'il y a plus de pression sur son adversaire Beau Greaves, avant leur match du premier tour au Women's World Matchplay

Van Leuven, dont le héros du dard est Raymond van Barneveld, a attiré l’attention du magasin de fléchettes local basé à Heemskerk, à environ 35 minutes de route d’Amsterdam.

Il est maintenant presque temps d’affronter Greaves, qui a été la force la plus dominante dans le jeu féminin après avoir remporté 15 des 20 derniers événements de la série féminine PDC.

Le 15e titre record de Greaves dans la série féminine était un blanchiment de Van Leuven avec une moyenne de 104, mais la joueuse de 27 ans a remporté une victoire choc sur un Greaves inférieur à la normale à Milton Keynes en mai, ce qui, selon elle, jouera dans l’esprit de Beau ce dimanche.

Greaves sera toute une proposition pour la star néerlandaise des fléchettes Van Leuven

« Je ne m’entraîne pas beaucoup plus que d’habitude. C’est juste un tournoi comme les autres. J’essaie de maintenir la pression et je ne veux rien faire de plus que d’habitude parce que je sais ce qui fonctionne pour moi et je ne veux pas trop m’entraîner », a déclaré Van Leuven.

« Je n’aurais pas pu avoir un pire tirage mais je sais que je peux la battre, je l’ai déjà fait mais je lui donne toujours un bon match et je joue à un bon niveau contre elle. Je veux juste lui donner un bon match pour que la meilleure femme gagne.

« C’est à la télévision, donc il y a beaucoup de pression sur moi, mais il y a aussi beaucoup de pression sur Beau. Beaucoup de gens s’attendent à ce qu’elle remporte le tournoi, ce qui pourrait jouer entre mes mains.

« Je n’ai rien à perdre. Je n’ai peur de personne. Je dois juste apporter mon A-game sur scène et voir où cela se termine. »

« Je n’aime pas l’attention mais je m’y habitue maintenant »

Huit des meilleures s'affronteront ce dimanche et vous pourrez regarder les quarts de finale, les demi-finales et la finale en une seule session au Women's World Matchplay

Après avoir parlé à la télévision néerlandaise et au Guardian, Van Leuven se préparera à affronter les médias du monde à la veille de son plus grand match.

Être sous les feux de la rampe est une chose à laquelle la Néerlandaise peut sembler non préparée, mais son temps à Blackpool sera bien passé à voir les sites avant le jour du match.

Elle promet beaucoup de combat et beaucoup de maximums, mais sait que cela se résumera à des doubles pour la pâte lors de la confrontation avec Beau.

« La dernière fois que je l’ai affrontée, j’avais une moyenne de 83 et je n’ai même pas réussi à faire un doublé », a-t-elle déclaré. « Je pensais avoir joué un bon match mais ce n’était pas assez bon mais ce sera différent sur scène. Je vais essayer de frapper tout ce que je peux. »

Van Leuven a ajouté qu’elle abandonnerait son rôle de chef de partie et sacrifierait même sa pâtisserie au chocolat préférée pour son rêve ultime – une carte PDC Tour.

La gagnante du Women’s World Matchplay se qualifiera pour le Grand Chelem de fléchettes de novembre et le Championnat du monde de fléchettes 2023/24, en plus du premier prix de 10 000 £.

Fallon Sherrock affrontera la légendaire Lisa Ashton au Women’s Matchplay alors qu’elle entame la défense de son titre

Mondial féminin 2023 Matchplay

dimanche 23 juillet

Dessiner le support

(1) Beau Greaves contre (8) Noa-Lynn van Leuven

(4) Robyn Byrne contre (5) Rhian O’Sullivan

(2) Mikuru Suzuki contre (7) Aileen de Graaf

(3) Fallon Sherrock contre (6) Lisa Ashton

Format

Quarts de finale – Le meilleur des sept manches

Demi-Finales – Le meilleur des neuf manches

Finale – Meilleur des 11 manches

Prix ​​en argent

Gagnant : 10 000 £

Finaliste : 5 000 £

Demi-finalistes : 2 500 £

Quarts de finalistes : 1 250 £

Total : 25 000 £

