Matchplay mondial féminin: Fallon Sherrock sur la cible pour défendre son titre à Blackpool avec Beau Greaves et Mikuru Suzuki confirmés | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock semble prête à faire son retour à Blackpool au Women’s World Matchplay

Fallon Sherrock reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial de matchplay féminin avec Beau Greaves et Mikuru Suzuki déjà confirmés pour le tournoi de Blackpool.

La PDC Women’s Series 2023 se poursuit ce week-end, dans le dernier tour d’action avant la clôture des qualifications pour le Women’s World Matchplay du mois prochain.

Les épreuves 9 à 12 de la série féminine auront lieu les 24 et 25 juin à Hildesheim, alors que les plus grands noms du sport s’affronteront pour une place dans l’épreuve à élimination directe à huit joueuses aux Winter Gardens.

Les huit meilleures joueuses de l’ordre du mérite de la série féminine PDC après l’événement 12 scelleront leur place dans l’extravagance de Blackpool en juillet – en direct sur Sky Sports.

La sensation adolescente Greaves est déjà confirmée en tant que tête de série numéro un pour la deuxième édition du Women’s World Matchplay qui aura lieu l’après-midi du dimanche 23 juillet.

Greaves a remporté 12 des 16 épreuves de la série féminine depuis le Women’s World Matchplay de l’année dernière, qui comprenait une remarquable séquence de 70 victoires consécutives s’étalant sur dix épreuves.

La joueuse de 19 ans possède une avance de 8 300 £ sur la pionnière japonaise Mikuru Suzuki, qui occupe la deuxième place de la course de qualification après avoir remporté une paire de titres de la série féminine.

Suzuki fera également sa révérence à Blackpool suite à sa constance impressionnante au cours des 12 derniers mois, qui l’a vue figurer dans huit des 16 dernières finales du circuit de la série féminine.

Y a-t-il un point d’interrogation qui pèse sur Beau ?

Davies a remis en question l’action de lancer de Greaves

Abi Davies a déclaré au podcast Love The Darts: « Au cours de ce dernier bloc d’événements de la série féminine, elle a bien sûr décroché un titre, mais son action lorsqu’elle était sur le tableau de diffusion était parfois discutable.

« La phase de notation était bonne, mais quand elle lançait pour un double, on pouvait voir un retour de cette hésitation et il y avait des points d’interrogation quant à savoir si le redoutable mot d (dartitis) revenait pour elle.

« Nous en parlons, mais quand elle a joué sur les planches extérieures, elle a câblé un double 12 pour un neuf. Elle avait une moyenne multiple à trois chiffres. Elle fait toujours des choses de Beau Greaves mais quand nous l’avons vue, il y avait une différence notable.

« Elle n’a pas besoin d’aller à Hildesheim car elle est déjà qualifiée pour le Matchplay, alors que Suzuki a été dans une forme sublime. »

Le Pays de Galles Rhian O’Sullivan et la jeune Irlandaise Robyn Byrne sont respectivement troisième et quatrième de l’Ordre du mérite, après avoir remporté les premiers titres de la série féminine à Milton Keynes le mois dernier.

Attention à Byrne

« C’est quelqu’un que les gens doivent surveiller », a déclaré Davies. « Je suis déjà un grand fan de Katie Sheldon, mais Robyn Byrne a raté de si peu sa qualification pour le Matchplay l’année dernière.

« La façon dont elle a éliminé et travaillé son état d’esprit et son comportement lorsqu’elle joue à un jeu est si perceptible et son jeu en est transformé.

« Ce ne sont plus seulement Fallon et Lisa qui font la une des journaux. Nous parlons de la possibilité d’élargir le champ au Matchplay féminin dans un avenir proche – cela résume pour moi les progrès. Vous pourriez le faire maintenant et ce ne serait pas le cas. diluer la qualité de l’événement. C’est le plus grand témoignage de ce qui a été réalisé sur la série féminine. «

La championne en titre du monde de matchplay féminin Sherrock semble prête à faire son retour à Blackpool, alors qu’elle arrive en Allemagne en cinquième position au classement provisoire.

Sherrock – récompensée d’un MBE dans la liste des honneurs de l’anniversaire du roi 2023 – a battu Aileen de Graaf pour remporter le prix du gagnant de 10 000 £ lors de l’événement inaugural de l’année dernière, qui l’a également vue se qualifier pour son troisième championnat du monde de fléchettes.

La quadruple championne du monde féminine Lisa Ashton est à 1 450 £ au-dessus du seuil en sixième place, tandis que De Graaf, vice-championne du monde l’an dernier, est également bien placée en septième position.

Lorraine Winstanley occupe la huitième et dernière place provisoire à Blackpool, avec la lanceuse émergente néerlandaise Noa-Lynn van Leuven à seulement 50 £ de la qualification avec quatre épreuves restantes.

Katie Sheldon et Laura Turner – qui ont toutes deux participé au Women’s World Matchplay de l’année dernière – restent également en lice, aux côtés de Kirsty Hutchinson et Kim Holden.

L’expansion de la PDC Women’s Series en 2023 verra 24 événements organisés sur six week-ends, y compris un prix total de 240 000 £ – doublant le prix par événement à 10 000 £.

Les deux meilleures joueuses de l’ordre du mérite final de la série féminine PDC se qualifieront pour participer au championnat du monde de fléchettes, aux côtés de la gagnante du matchplay mondial féminin.

Le World Matchplay se déroule dans les emblématiques Winter Gardens du 15 au 23 juillet alors que 32 des plus grandes stars mondiales s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports.