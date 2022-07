Matchplay mondial: Dimitri Van Den Bergh choque Peter Wright pour organiser un affrontement avec Michael van Gerwen | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dimitri Van den Bergh a choqué l’ancien colocataire Peter Wright pour venger sa défaite lors de la finale du World Matchplay de l’année dernière. Regardez les meilleures caisses de l’action de jeudi soir…

Dimitri Van den Bergh a choqué l’ancien colocataire Peter Wright pour venger sa défaite lors de la finale du World Matchplay de l’année dernière. Regardez les meilleures caisses de l’action de jeudi soir…

Dimitri Van Den Bergh a détrôné Peter Wright pour venger sa défaite lors de la finale du World Matchplay l’an dernier et a organisé une rencontre en demi-finale avec Michael van Gerwen.

Van Den Bergh, le champion 2020 à Blackpool, s’est imposé 16-14 dans une classique des Winter Gardens pour éliminer le n ° 1 mondial en quart de finale.

Le Belge rencontrera ensuite Van Gerwen après que le Néerlandais ait défié une riposte émouvante de Nathan Aspinall pour l’emporter par le même score, produisant une magnifique finition de 146 pour triompher dans une finale palpitante.

Jeudi 21 juillet – Résultats Quarts de finale Pierre Wright 14-16 Dimitri Van den Bergh Michel van Gerwen 16-14 Nathan Aspinal

Fléchettes Matchplay du monde en direct Vivre de

Lors de l’ouverture de la soirée, Van den Bergh a défié les finitions de plus de quatre tonnes de Wright pour l’emporter dans un concours incroyable, avec une moyenne de 102 et 11 maximums pour enregistrer sa première victoire télévisée sur “Snakebite”.

Wright s’est déchaîné dans les premiers échanges, convertissant une finition de 129 sur le taureau et tirant dans une pause de 11 fléchettes pour mener 4-1, malgré une moyenne de 104 du Belge.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Ecossais a réussi ce 129 taureaux lors de la troisième manche de son quart de finale L’Ecossais a réussi ce 129 taureaux lors de la troisième manche de son quart de finale

L’Écossais a décroché une cinquième manche consécutive avec un 14 dards dans la sixième manche, seulement pour que Van den Bergh lance une riposte étonnante, remportant dix manches sans réponse pour laisser Wright sous le choc.

Wright a changé ses fléchettes à plusieurs reprises au milieu du concours, mais “The DreamMaker” n’a pas été découragé, maintenant son barrage de gros scores pour établir un tampon imposant de 11-5.

Le n ° 1 mondial a arrêté la pourriture avec une sortie spectaculaire de 140, et le pendule a semblé se déplacer une fois de plus lorsque Van den Bergh a gaspillé trois fléchettes pour un coussin de 13-8.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wright a mis fin à sa séquence de 10 défaites consécutives avec un brillant 140 checkout sur deux sommets … Wright a mis fin à sa séquence de 10 défaites consécutives avec un brillant 140 checkout sur deux sommets …

Wright a capitalisé pour réclamer une pause cruciale du lancer, avant de suivre les jambes de 12 et 14 fléchettes avec une vérification sans nerf de 104 pour rétablir la parité à 12-12.

L’Écossais de 52 ans semblait prêt à terminer le retour après avoir converti un 89 à deux fléchettes pour reprendre l’initiative, mais il y a eu encore un autre rebondissement dans une 26e étape dramatique.

La paire a échangé des maximums avant que Wright ne tire deux fléchettes au double pour une avance de 14-12, et Van den Bergh a capitalisé, produisant des manches successives de 11 et 12 fléchettes pour revenir en tête.

Le champion 2020 s’est approché de manière angoissante d’une finition spectaculaire de 164 quelques instants plus tard, mais il a retrouvé son équilibre, s’éloignant d’une jambe avec un 13 dard, avant de s’écraser dans un brillant 177 et d’épingler un double 16 pour clôturer un classique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van den Bergh a admis qu’il ne savait pas quoi faire après avoir dépassé Wright dans un thriller Van den Bergh a admis qu’il ne savait pas quoi faire après avoir dépassé Wright dans un thriller

“J’ai appris à creuser profondément, j’ai appris à ne jamais abandonner et à croire en mes propres capacités”, a déclaré Van den Bergh, qui a maintenant remporté 12 de ses 13 matchs lors de cet événement.

“Je travaille dur et je fais tout ce que je peux pour poursuivre mes rêves et créer un bel avenir pour ma famille.

“Quand j’étais mené 4-1, j’ai senti que c’était une répétition de la finale de l’année dernière, mais je ne jouais pas mal et j’ai réussi à rester positif.

“Je suis en demi-finale ! Il n’y a pas de plage de plaisir, c’est le pays des rêves de Dimitri Van den Bergh, et c’est exactement ce que je ressens en ce moment.”

MVG remporte le classique des quarts de finale avec style

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le Néerlandais a déclaré qu’il savait qu’Aspinall n’abandonnerait jamais, mais qu’il pensait qu’il gagnerait toujours la nuit. Le Néerlandais a déclaré qu’il savait qu’Aspinall n’abandonnerait jamais, mais qu’il pensait qu’il gagnerait toujours la nuit.

Dans le deuxième quart de finale de jeudi, Van Gerwen a produit une démonstration de classe pour vaincre un Aspinall typiquement tenace, qui s’est remis de 11-4 pour menacer un retour célèbre.

Van Gerwen avait eu du mal à produire son meilleur lors de ses deux premiers matches, mais il a souligné ses titres de champion avec un affichage élégant, avec une moyenne de 101,86 et un cliquetis en 12 maximums.

Après sept prises consécutives pour lancer le concours, le Néerlandais a enchaîné une pause de lancer dans la huitième jambe avec un sort impitoyable à trois jambes pour prendre une avance de 8-3.

Aspinall a stoppé la charge de Van Gerwen avec une prise confiante lors de la 12e étape, seulement pour que le joueur de 33 ans réponde avec 12 fléchettes consécutives en route vers un net avantage de 11-4.

La star de Stockport s’est ralliée, réduisant les arriérés avec une séquence de trois jambes droites, avant de suivre une finition de 112 avec un fabuleux 164 sur le taureau pour le porter à 14-10.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Aspinall a battu MVG avec une finition 164 bullseye assez brillante! Aspinall a battu MVG avec une finition 164 bullseye assez brillante!

Ses espoirs semblaient s’estomper lorsqu’il a repoussé deux fléchettes au double six pour une troisième jambe droite et que Van Gerwen a dûment capitalisé, nettoyant 68 en deux fléchettes pour se déplacer 15-10 sans faute.

Aspinall a refusé de céder, décrochant un deuxième 106 et convertissant un brillant 90 skin-saver sur le taureau, avec Van Gerwen sur le double 12 pour la victoire.

Le triple champion du monde était impliqué dans une vraie bataille et Aspinall commençait à y croire, survivant à trois matchs de fléchettes lors d’une 29e étape dramatique pour relancer le concours.

Cependant, Van Gerwen n’a pas été démenti, produisant un sublime 146 sur un double 13 pour sceller l’affaire et préserver ses espoirs de soulever le trophée Phil Taylor pour la troisième fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Gerwen a battu Aspinall dans un quart de finale dramatique avec ce 146 checkout vainqueur du match… Van Gerwen a battu Aspinall dans un quart de finale dramatique avec ce 146 checkout vainqueur du match…

“J’avais une avance de 11-4, j’étais en régulateur de vitesse et je jouais très bien, mais Nathan n’abandonne jamais”, a expliqué le Néerlandais.

“La foule était également de son côté, et je me suis rendu la tâche si difficile. Je ne devrais pas me mettre dans cette position.

“Vous devez rendre hommage à Nathan pour m’avoir mis sous pression, et cela me donne un grand coup de pouce pour traverser des matchs comme celui-ci.

“Dimitri mérite d’être en demi-finale, et si je veux le battre, je dois vraiment bien jouer. Ça va être difficile, mais j’ai hâte d’y être.”

Vendredi 22 juillet – Calendrier (2000 BST) Quarts de finale Dirk van Duijvenbode contre Danny Nopert Prix ​​Gerwyn contre José de Sousa

Dimanche 24 juillet – Rencontres du Championnat du monde de matchplay féminin (13h00 BST) Quarts de finale (1) Lisa Ashton contre (8) Chloé O’Brien (4) Aileen de Graaf contre (5) Laure Turner (2) Fallon Sherrock contre (7) Katie Sheldon (3) Lorraine Winstanley contre (6) Rhian Griffiths

La composition de la demi-finale de samedi sera complétée vendredi soir, alors que les deux quarts de finale restants auront lieu.

Le champion de l’Open du Royaume-Uni, Danny Noppert, entame la procédure contre son partenaire néerlandais de la Coupe du monde de fléchettes, Dirk van Duijvenbode, avant que le numéro 2 mondial, Gerwyn Price, n’affronte l’ancien champion du Grand Chelem, Jose De Sousa.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Vous pouvez regarder le World Matchplay et le World Matchplay féminin aux Winter Gardens de Blackpool – en direct sur Sky Sports.