Match test Ashes féminin : Angleterre contre Australie, deuxième jour – en direct

Ellyse Perry a raison ici, bien sûr. Vous n’obtenez vraiment rien pendant un siècle, juste une course de plus pour votre équipe, pas si énorme dans l’ordre des choses. Et pourtant, nous adorons les chiffres ronds, n’est-ce pas ? C’est fou que nous ayons imprégné le nombre 100 d’une telle signification quand on y pense.

Un excellent e-mail de la lectrice Penelope, qui est tout à fait d’accord sur le fait que nous avons besoin de plus de tests de cricket féminins et de plus de tests féminins de cinq jours.

Liste complète des joueurs de cricket avec plus de tests et une moyenne au bâton plus élevée qu’Ellyse Perry :

Bonjour et bienvenue au deuxième jour ! J’espère que vous vous êtes remis d’une brillante journée et que vous êtes prêt pour une autre grosse journée de cricket. Le premier jour de ce test tant attendu avait tout – des débutants au bâton et au bowling, des critiques réussies, des critiques qui n’ont pas eu lieu mais qui auraient dû avoir du succès, des prises et des prises perdues, des limites et des tirs défensifs, Ellyse Perry étant divin et Ellyse Perry montrant qu’elle est mortelle après tout en perdant son guichet le 99.

Pouvez-vous croire qu’après tout cela, nous pouvons revenir et tout refaire aujourd’hui ? Quel régal! L’Australie reprend sur 328-7 avec Annabel Sutherland sur 39 et Alana King sur 7. L’Australie sera satisfaite des points qu’elle a accumulés jusqu’à présent, mais l’Angleterre sentira qu’elle a récupéré un peu d’ascendant après avoir pris les guichets de Perry, capitaine Alyssa Healy, Jess Jonassen et Ash Gardner plus tard dans la journée.

Le jeu commence à 11 h 00 BST / 20 h 00 AEST, nous allons donc nous frayer un chemin dans le jeu au cours de la prochaine heure, mais pourquoi ne pas commencer par profiter de ce charmant moment où Phoebe Litchfield reçoit son vert baggy de la personne qui était là-bas avec elle pour son premier demi-siècle de cricket professionnel, Alex Blackwell.