Match revanche Josh Taylor contre Jack Catterall: j’ai créé l’histoire de la boxe britannique, puis la complaisance s’est glissée, dit Taylor | Nouvelles de boxe

Josh Taylor savoure l’opportunité de combattre à nouveau Jack Catterall.

Taylor a admis être devenu « complaisant » avant leur premier combat controversé. Mais prévient qu’il ne commettra pas “deux fois la même erreur”.

En février, Taylor a remporté un verdict très controversé sur Catterall pour défendre sa couronne incontestée des super-légers.

Les deux se battront encore cette année pour régler le compte.

Jack Catterall veut «cimenter son nom» alors qu'il cherche à se venger de Josh Taylor après sa défaite au début de l'année dernière



“J’attends ça depuis longtemps, j’ai dû lâcher les ceintures, j’ai dû lâcher toutes mes ceintures assez près, il me reste la WBO, juste pour que ce combat se produise et prouver que je suis un vrai champion”, a déclaré Taylor Sky Sports Nouvelles.

Depuis le premier combat, il a rejoint un nouvel entraîneur à Joe McNally et promet une mentalité différente pour le deuxième combat de Catterall.

“J’avais juste besoin d’un nouveau changement dans mon approche des choses”, a déclaré Taylor.

“J’ai juste senti dans mon camp précédent que je m’éloignais de mes qualités naturelles et que je changeais un peu trop mon style. Je dois revenir à moi-même.

Josh Taylor entre dans le match revanche avec un nouvel état d'esprit





“Je pense que ce que j’avais accompli en 18 combats et en seulement quatre ou cinq ans en tant que professionnel, devenir un champion incontesté, personne ne l’avait jamais fait auparavant au Royaume-Uni à l’ère des quatre ceintures, créant une énorme partie de l’histoire, je viens devenu un peu complaisant”, a-t-il admis.

“J’ai essayé d’apprendre des autres athlètes et boxeurs en laissant la complaisance s’infiltrer, mais je ne suis qu’un humain à la fin de la journée et cela s’est glissé un peu, mais je ne ferai pas la même erreur deux fois.”

Catterall maintient que la décision sur les points aurait dû aller dans son sens et jure qu’elle le fera lors de leur deuxième rencontre.

“Pour moi, il s’agit de cimenter mon nom aux côtés des meilleurs combattants de ma catégorie de poids et, espérons-le, cette fois-ci, d’obtenir une bonne secousse”, a-t-il déclaré. Sky Sports Nouvelles.

“Il y a eu beaucoup de discussions de Josh avant le premier combat sur la façon dont il allait me battre, me surpasser, m’envoyer et j’avais toutes les réponses pour lui ce soir-là.

“Je crois toujours que j’ai les réponses et la capacité de le battre.”