NYON, Suisse: Barcelone affrontera le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors d’un match revanche de leur rencontre classique au même stade il y a quatre saisons.

En 2017, le PSG a perdu une avance de 4-0 au match aller en perdant 6-1 au Camp Nou au match retour lorsque Barcelone a marqué trois buts dès la 88e minute.

Cependant, Neymar a depuis quitté Lionel Messis en Espagne et est passé au PSG, qui n’avait pas non plus Kylian Mbapp à l’époque.

Barcelone accueillera cette fois le match aller car il n’a pas été classé lors du tirage au sort du lundi après avoir échoué à gagner son groupe.

Le champion en titre, le Bayern Munich, a été jumelé à une équipe de la Lazio revenant en phase à élimination directe après un écart de deux décennies.

L’Atalanta accueillera le Real Madrid, 13 fois champion, et Liverpool est le premier à l’extérieur contre Leipzig.

Cristiano Ronaldo retournera dans son Portugal natal avec la Juventus pour le match aller contre Porto.

Voici les autres paires: Borussia Mnchengladbach vs Manchester City; Atltico Madrid contre Chelsea; et Séville contre Borussia Dortmund.

Les équipes ne pouvaient pas être tirées au sort contre un adversaire de leur propre pays ou contre un adversaire déjà joué dans la compétition de cette saison.

Les vainqueurs de groupe ont été classés au tirage au sort et jouent le match retour à domicile.

Les huitièmes de finale sont répartis sur quatre midweeks. Les matchs aller sont prévus du 16 au 17 février ou du 23 au 24 février; retournez les matchs les 9-10 ou 16-17 mars.

La finale est prévue le 29 mai au stade olympique d’Istanbul.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports