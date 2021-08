Match pour la médaille de bronze entre l’Inde et l’Allemagne en hockey masculin, diffusion en direct et détails de diffusion, statistiques comparatives et en tête-à-tête

L’équipe indienne de hockey masculin entrera sur le terrain pour la dernière fois aux Jeux olympiques de Tokyo alors qu’elle affrontera l’Allemagne dans un match pour la médaille de bronze jeudi. La rencontre palpitante devrait se jouer au stade de hockey Oi à Tokyo, au Japon. L’Inde a subi une défaite crève-cœur en demi-finale contre la deuxième équipe mondiale et championne du monde en titre, la Belgique. La Belgique a produit un superbe spectacle dans le quatrième quart-temps du match pour refuser à l’Inde une entrée en finale de l’événement. Une victoire de l’Inde aurait marqué leur entrée en finale pour la première fois depuis Moscou 1980.

L’Allemagne, quant à elle, entre dans le match contre l’Inde après une défaite contre l’Australie 3-1. Ce sera la deuxième médaille de bronze consécutive de l’Allemagne aux Jeux olympiques après Rio 2016.

Bien que l’Inde et l’Allemagne ne soient pas dans la course pour obtenir une médaille d’or, on s’attend à ce qu’elles livrent un combat formidable pour remporter une médaille de bronze.

À quelle heure est le match pour la médaille de bronze des Jeux olympiques de Tokyo entre l’Inde et l’Allemagne ?

Le match très attendu se jouera à 7h00 le jeudi 5 août au stade de hockey Oi de Tokyo, au Japon.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match pour la médaille de bronze des Jeux olympiques de Tokyo entre l’Inde et l’Allemagne ?

Les fans peuvent regarder le match pour la médaille de bronze entre l’Inde et l’Allemagne sur Sony Sports Network.

Comment puis-je diffuser le match pour la médaille de bronze des Jeux olympiques de Tokyo entre l’Inde et l’Allemagne ?

Le match pour la médaille de bronze entre l’Inde et l’Allemagne sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo entre l’Inde et l’Allemagne, l’Inde jouera probablement le onzième contre l’Allemagne : Manpreet Singh (capitaine), PR Sreejesh, Rupinder Pal Singh, Dilpreet Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Varun Kumar, Mandeep Singh, Simranjeet Singh, Harmanpreet Singh, Amit Rohidas, Vivek Prasad

Match pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo Hockey Hommes Inde contre Allemagne, l’Allemagne jouera probablement XI contre l’Inde : Ferdinand Weinke, Christopher Kutter, Moritz Rothländer, Erik Kleinlein, Victor Aly, Teo Hinrichs, Mathias Müller, Marco Miltkau, Jonas Gomoll, Thies Prinz, Raphael Hartkopf

FACE À FACE INDE VS ALLEMAGNE

L’Inde et l’Allemagne se sont affrontées 100 fois et les Allemands sont sortis victorieux 53 fois. L’Inde a remporté 20 de ces matches. Cependant, aux Jeux Olympiques, l’Inde a un meilleur bilan contre les quadruples médaillés d’or olympiques. Les deux équipes se sont affrontées 11 fois dans l’histoire olympique, remportant chacune quatre matches et trois se terminant par des matchs nuls.

STATISTIQUES COMPARATIVES

TOTAL DES OBJECTIFS

Inde – 20 ; Allemagne – 20

EFFICACITÉ DE TIR (MOYENNE CONCOURS)

Inde – 26,67 % ; Allemagne – 21,7 pour cent

OBJECTIFS DE TERRAIN

Inde – dix; Allemagne – dix

COINS DE PÉNALITÉ (CONVERTIS/PRISE)

Inde – 8/27 ; Allemagne – 10/32

ATTAQUER LES PÉNÉTRATIONS DU CERCLE

Inde – 151 ; Allemagne – 126

* Les statistiques de l’Allemagne excluant leur match de groupe contre l’Afrique du Sud car les statistiques de ce match n’étaient pas disponibles.

