PONTE VEDRA BEACH, Floride: Le classement mondial le plus récent détermine le peloton de 64 joueurs pour le Dell Technologies Match Play la semaine prochaine au Texas, et il reste encore beaucoup à déterminer.

Trois joueurs ont fait de gros mouvements des deux côtés de l’Atlantique. D’abord, Antoine Rozner a fait un putt d’oiseau de 60 pieds sur le dernier trou pour remporter le Qatar Masters, faisant passer le Français du n ° 99 au n ° 63. Ensuite, Brian Harman a tiré 69 pour égaliser pour la troisième au championnat des joueurs et est passé de N ° 95 à 58 dans le monde, tandis que Talor Gooch a clôturé avec un 67 à égalité pour la cinquième, le faisant passer du n ° 82 au n ° 64.

Mais ça ne s’arrêtera pas là. Le champ à Austin Country Club est pour le top 64 disponible du classement mondial. Tiger Woods est grièvement blessé à la jambe suite à son accident de voiture à Los Angeles. Adam Scott a dit qu’il ne jouerait pas. Cela signifie que Ian Poulter (n ° 65) et Eric van Rooyen (n ° 66) sont de la partie.

Il pourrait y avoir autant de trois autres places disponibles, ou il pourrait y en avoir aucune.

Justin Rose s’est retiré du troisième tour à Bay Hill avec un mauvais dos et il s’est retiré la semaine dernière. On ne savait pas s’il entrerait dans le Match Play, qu’il a choisi de sauter en 2017 et 2018. Brooks Koepka avait une tension à la jambe droite qui l’a forcé à quitter The Players et cette semaine Honda Classic. Son statut n’a pas été déterminé.

Le plus curieux est le cas de Gary Woodland, ancien champion de l’US Open et finaliste du Match Play en 2015. Woodland a été testé positif au coronavirus et a dû se retirer de la Honda Classic. Selon les directives du PGA Tour, il doit s’auto-isoler pendant 10 jours.

Cela le mènerait probablement à mercredi, ce qui serait normalement assez de temps pour jouer la semaine suivante. Mais dans ce cas, le Match Play commence mercredi.

Woodland n’a pas décidé ce qu’il fera. Reste à déterminer s’il pourrait concéder son match mercredi et jouer les deux prochains jours pour tenter de gagner son groupe et se qualifier pour la partie à élimination directe du week-end.

PAPILLONS ET BEURRE D’AMANDE

Dustin Johnson ne semble avoir aucun pouls. Il dit qu’il devient nerveux comme tout le monde, et il est entré dans les détails sur sa nervosité dimanche au Masters.

Il ne pouvait pas manger.

Je le ressentais depuis le moment où je me suis réveillé, a déclaré Johnson lors d’une conférence téléphonique. Je n’ai pas pu prendre de petit-déjeuner, vraiment. J’ai pris quelques bouchées, mais il était difficile de descendre pour une raison quelconque, que je n’ai jamais eu ce problème auparavant.

Johnson dit qu’il se souvient avoir essayé de manger un sandwich au beurre d’amande et à la gelée pendant le cours. Cela ne s’est pas bien passé non plus.

Il a fallu le laver avec de l’eau, a-t-il dit. Et c’était la seule façon dont je pouvais le faire.

Avec ses mains sur le club, il n’y avait pas de problème. Il a remporté le Masters par cinq coups.

RETOUR À LA NORMALE

Le Masters est de retour en avril et il aura des spectateurs, ce qui n’est pas pour suggérer un retour à la normale.

Les billets seront en nombre limité (le club ne révèle pas les nombres, qu’il s’agisse de billets ou à quelle vitesse les greens tournent sur le Stimpmeter). Mais ils ne seront pas limités au point où le club estime que le concours Par 3 peut se dérouler en toute sécurité. Le parcours Par 3 est l’endroit où tout le monde afflue le mercredi après-midi, et il n’y a pas beaucoup de place pour la distanciation sociale.

Augusta National dit qu’il a été annulé pour la deuxième année consécutive, ce qui n’était pas une surprise.

Le magasin principal de golf sera ouvert pour ceux qui se trouvent sur le terrain (tout était en ligne en novembre). Et pour quelques membres des médias chanceux, il y aura une loterie pour jouer le cours le lundi après les Masters.

LE BOUNCE

Il n’a pas fallu longtemps à Collin Morikawa pour apprendre à gagner sur le PGA Tour. Sa première victoire est survenue lors de son sixième départ en tant que pro. Un an plus tard, il a remporté une série éliminatoire contre Justin Thomas à Muirfield Village et un majeur au championnat de la PGA. Il a maintenant un titre de champion du monde de golf.

Maintenant, c’est une question de bien jouer après avoir gagné.

Morikawa n’a pas atteint sa foulée au championnat des joueurs jusqu’à un 66 dans la ronde finale, passant à une égalité pour 41e. Et il a prolongé une tendance curieuse, bien que rien ne s’inquiète compte tenu de la petite taille de l’échantillon.

Lors de sa première épreuve après sa victoire, il n’a pas encore réussi à se classer parmi les 30 premiers. Cela inclut une égalité pour la 48e place à Muirfield Village dans le Memorial la semaine après avoir remporté à Muirfield Village au Workday Charity Open.

J’ai besoin de moudre un peu plus après une victoire, a-t-il déclaré.

Morikawa préfère une semaine de congé après la victoire, comme le championnat PGA et son titre de championnat du monde de golf, et il a constaté que même s’il était encore en train de peaufiner, il n’essayait pas de trouver quelque chose dans son jeu.

Entrer dans cette semaine était juste ho-hum, comme si tout se sentait vraiment bien, a-t-il dit. J’ai peaufiné quelques trucs ici et là, mais je viens de me faire un peu plus. Et j’attends cela avec impatience.

TOUTES LES BONNES CHOSES

Adam Scott a eu la chance de rejoindre Paul Azinger (1987) et Kyle Stanley (2017) en tant que seuls joueurs à avoir réussi un birdie aux quatre tours sur le 17ème vert de l’île au TPC Sawgrass.

Mais personne n’avait mieux joué le trou. Son coup de départ était à 1 pied, 7 pouces jeudi. Il était à 1 pied 8 pouces vendredi. Son coin lui a échappé samedi parce que ce coup était à 2 pieds 6 pouces.

Et dimanche?

Son tir a été estimé à 4 pieds sous la surface de l’eau. Il est venu court et a fait un double bogey.

DIVOTS

NBC indique que le championnat des joueurs a attiré en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs pour le tour final, le plus pour un événement du circuit de la PGA depuis que Tiger Woods a remporté le championnat du circuit 2018 et l’événement sportif le plus regardé du week-end. … Victor Perez n’a rien fait sinon résilient ces deux dernières semaines. Il a fait un 11 au sixième trou à Bay Hill au troisième tour et a rebondi avec un birdie 2 au trou suivant. Au championnat des joueurs, il a dû faire un putt d’oiseau de 25 pieds au 18e trou pour faire la coupe, puis a tiré 69-67 pour égaliser au neuvième. … Avec son égalité au 17e rang des joueurs, Charley Hoffman est devenu le 43e joueur à dépasser les 30 millions de dollars de gains en carrière sur le circuit de la PGA. Il a remporté quatre victoires en carrière, la plus récente à l’Open du Texas il y a cinq ans. … La Honda Classic nomme sa salle des médias le Tim Rosaforte Media Center pour honorer l’écrivain de golf de longue date qui a pris sa retraite après quatre décennies dans les journaux, les magazines et la télévision. … Lee Westwood a quitté The Players et s’est rendu à Augusta National pour jouer avec son fils, Sam, qui sera cadet pour lui au Masters le mois prochain.

STAT DE LA SEMAINE

Justin Thomas (42,9 millions de dollars) a devancé pour la première fois Jordan Spieth (42,7 millions de dollars) en carrière sur le PGA Tour en remportant le championnat des joueurs.

DERNIER MOT

Cela ne me dérangerait pas si je ne l’avais que pour une journée. Dustin Johnson, pour avoir la veste verte Masters depuis seulement cinq mois.