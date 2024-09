Match Oklahoma vs Tennessee aujourd’hui : chaîne, heure, infos de diffusion

Dans sa troisième saison sous la direction de l’entraîneur Brent Venables, l’équipe de football d’Oklahoma a démarré avec un bilan de 3-0 et est montée au 13e rang du classement. Sondage auprès des entraîneurs de la LBM américaine.

Maintenant, le Les plus tôt« Le défi le plus difficile à ce jour nous attend.

Ce week-end, l’Oklahoma fera ses débuts en SEC en accueillant le n°7 Tennessee au Gaylord Family-Oklahoma Memorial Stadium dans une confrontation entre les 15 meilleures équipes qui rêvent de titre de conférence et de titre national à ce stade précoce de la saison.

Les Sooners restent invaincus malgré deux matchs relativement serrés ces deux dernières semaines. Après avoir battu Houston 16-12 lors de la deuxième semaine, Oklahoma n’a mené que de cinq points face à Tulane à sept minutes de la fin avant de prendre l’avantage en fin de match pour une victoire 34-19 contre les Green Wave. Le quarterback de deuxième année Jackson Arnold a couru pour 97 yards et a marqué deux touchdowns lors de la victoire, le deuxième touchdown venant d’une course de 24 yards qui a porté l’avance des Sooners de cinq points à 12 à six minutes de la fin.

Les Vols, cependant, représentent un type d’obstacle différent, plus redoutable.

Sous la direction de l’entraîneur principal Josh Heupel, l’ancien quarterback de l’Oklahoma, champion national, le Tennessee affronte l’attaque la mieux classée de la FBS, avec une moyenne de 63,7 points par match. Les Volunteers ont surclassé leurs trois adversaires par une marge combinée de 191-13 et n’ont jamais terminé avec moins de 51 points dans un match.

Voici comment regarder le match Oklahoma vs Tennessee aujourd’hui, y compris l’heure, le programme télévisé et les informations de streaming :

Sur quelle chaîne est diffusé Oklahoma vs Tennessee aujourd’hui ?

Les Sooners et les Volunteers s’affronteront lors d’un match télévisé sur ABC. Chris Fowler (commentateur) et Kirk Herbstreit (analyste) commenteront le match depuis la cabine tandis que Holly Rowe sera la journaliste de bord.

Les options de streaming pour le jeu incluent l’application ESPN, ESPN+ et Fuboce dernier offrant un essai gratuit aux abonnés potentiels.

Oklahoma vs Tennessee aujourd’hui

Date :Samedi 21 septembre

:Samedi 21 septembre Temps: 18h30 CT

L’Oklahoma et le Tennessee devraient débuter à 18h30 CT le samedi 21 septembre au Gaylord Family-Oklahoma Memorial Stadium à Norman.

Prédictions, pronostics et cotes pour Oklahoma vs Tennessee

Cotes gracieuseté de BetMGM en date du jeudi 19 septembre

Mike Wilson, Knoxville News Sentinel:Tennessee 47, Oklahoma 24

« Les Vols vont enfin encaisser un touchdown cette saison, mais cela n’aura pas beaucoup d’importance. Le retour de Heupel à Oklahoma mène à une belle victoire pour le Tennessee et son entraîneur. Un début de saison 4-0 place le Tennessee en bonne position avant une semaine ouverte.

Justin Martinez, The Oklahoman : Tennessee 34, Oklahoma 20

« L’attaque de l’OU a connu une séquence d’au moins quatre attaques consécutives sans marquer de touchdown à chaque match cette saison. Cela ne peut pas se produire samedi si elle veut suivre le quart-arrière Nico Iamaleava et les Volunteers, qui se classent premiers du pays en termes de points par match (63,7). Le receveur Nic Anderson pourrait faire ses débuts pour les Sooners, et ce serait un énorme coup de pouce. Mais l’OU n’a toujours pas beaucoup de jeu au sol, et sa ligne offensive en sous-effectif aura du mal à repousser une ligne défensive d’élite du Tennessee menée par James Pearce Jr. Les Volunteers sortiront vainqueurs de ce match. »

Bill Bender, The Sporting News : Tennessee 34, Oklahoma 24

« Les Sooners sont une équipe classée qui fait ses débuts en SEC, et la ligne a baissé d’un demi-point par rapport à son ouverture. Le quarterback d’Oklahoma Jackson Arnold et le quarterback du Tennessee Nico Iamaleava seront au centre de l’attention ici. Arnold a été sacké neuf fois en trois matchs, tandis qu’Iamaleava a été sacké trois fois. Si les Vols évitent les turnovers et que le jeu de course se met en marche autour de Dylan Sampson, cela gâchera la fête de l’Oklahoma. Les Sooners ont été outsiders à domicile une fois au cours de ce siècle – et c’était une défaite 45-24 contre Ohio State en 2016. Les Vols sont-ils si bons ? Nous le saurons.«

Chances :Tennessee (-7)

:Tennessee (-7) Plus/moins: 57,5 ​​points

Calendrier de football de l’Oklahoma 2024

Voici un aperçu du programme complet des Sooners pour 2024, y compris les heures de début disponibles et les informations sur les chaînes de télévision :

Toutes les heures sont au centre.

Vendredi 30 août : contre Temple (V, 51-3)

contre Temple (V, 51-3) Samedi 7 septembre : contre Houston (V, 16-12)

contre Houston (V, 16-12) Samedi 14 septembre : contre Tulane (V, 34-19)

contre Tulane (V, 34-19) Samedi 21 septembre : contre le n° 7 Tennessee* | 18h30 | ABC (Fubo)

contre le n° 7 Tennessee* | 18h30 | ABC (Fubo) Samedi 28 septembre : à Auburn*

à Auburn* Samedi 5 octobre : AU REVOIR

AU REVOIR Samedi 12 octobre : contre le Texas n° 2* (Dallas) | 14h30

contre le Texas n° 2* (Dallas) | 14h30 Samedi : 19 octobre : contre la Caroline du Sud*

contre la Caroline du Sud* Samedi 26 octobre : au n° 5 Ole Miss*

au n° 5 Ole Miss* Samedi 2 novembre : contre Maine | 13h30 | ESPN+Réseau SEC +

contre Maine | 13h30 | ESPN+Réseau SEC + Samedi 9 novembre : au n° 8 du Missouri*

au n° 8 du Missouri* Samedi 16 novembre : AU REVOIR

AU REVOIR Samedi 23 novembre : contre le n° 4 Alabama*

contre le n° 4 Alabama* Samedi 30 novembre : au n° 16 LSU*

* Désigne le match SEC

Calendrier de football du Tennessee 2024

Voici un aperçu du programme complet des bénévoles pour 2024, y compris les heures de début disponibles et les informations sur les chaînes de télévision :

Toutes les heures sont au centre.

Samedi 31 août :Chattanooga (F, 69-3)

:Chattanooga (F, 69-3) Samedi 7 septembre :contre NC State (V, 51-10)

:contre NC State (V, 51-10) Samedi 14 septembre :contre Kent State (V, 71-0)

:contre Kent State (V, 71-0) Samedi 21 septembre : au n° 13 Oklahoma* | 18h30 | ABC (Fubo)

: au n° 13 Oklahoma* | 18h30 | ABC (Fubo) Samedi 28 septembre : AU REVOIR

: AU REVOIR Samedi 5 octobre :à Arkansas*

:à Arkansas* Samedi 12 octobre : contre la Floride*

: contre la Floride* Samedi 19 octobre : contre le n° 4 Alabama*

: contre le n° 4 Alabama* Samedi 26 octobre : AU REVOIR

: AU REVOIR Samedi 2 novembre : contre Kentucky*

: contre Kentucky* Samedi 9 novembre :contre l’État du Mississippi*

:contre l’État du Mississippi* Samedi 16 novembre :au n°1 Géorgie*

:au n°1 Géorgie* Samedi 23 novembre : UTEP | Midi | ESPN+Réseau SEC +

: UTEP | Midi | ESPN+Réseau SEC + Samedi 30 novembre:à Vanderbilt*

* Désigne le match SEC

