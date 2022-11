Match nul USA-Pays de Galles, l’Angleterre s’impose largement face à l’Iran

La première journée multi-matchs de la Coupe du monde a été époustouflante du début à la fin. L’Angleterre a géré les affaires contre l’Iran, les Pays-Bas se sont retirés tardivement contre le Sénégal et les États-Unis se sont contentés d’un match nul âprement disputé avec le Pays de Galles.

L’action ne s’arrête pas là – les matchs de mardi verront la superstar mondiale Lionel Messi commencer sa quête pour mener l’Argentine à un troisième titre convoité, et le Mexique cherchera à étouffer Robert Lewandowski et une intrigante équipe polonaise.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de lundi.

La tête : USMNT-Wales était frénétique ; L’Angleterre bat l’Iran

Les États-Unis étaient à quelques minutes de tenir une victoire contre le Pays de Galles, mais un penalty tardif de Gareth Bale a assuré que le match se terminait par un match nul passionnant 1-1 (oui, ils existent) lors du choc du groupe B de lundi.

Tim Weah, qui a marqué le but des États-Unis en première mi-temps, a été à la fois dynamique en attaque et en défense. Juste au moment où il semblait que les États-Unis pourraient survivre, le Pays de Galles a reçu une bouée de sauvetage lorsque le défi maladroit de Walker Zimmerman sur Bale a été sifflé à juste titre comme une pénalité. Bale a claqué le coup de pied qui a suivi, donnant au Pays de Galles un point inestimable, qui semblait peu probable pendant une grande partie de la soirée.

Comme l’écrit Jeff Carlisle d’ESPN, le match nul 1-1 est un résultat qui restera dans la tête de l’équipe américaine. Il était à quelques minutes de réclamer les trois points et de le mettre dans une position dans laquelle il pourrait contrôler son propre destin dans le groupe B avant un gros match contre l’Angleterre.

Gareth Bale et Tyler Adam ont des performances impressionnantes lors du tirage au sort de la Coupe du monde contre le Pays de Galles et les États-Unis. Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

En parlant des Trois Lions, ils ont lancé leur campagne de Coupe du monde 2022 avec style en battant l’Iran dans une raclée 6-2 grâce à un doublé de Bukayo Saka et aux efforts de Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish.

Choisissez celui qui a le plus impressionné l’équipe de Gareth Southgate, mais selon James Olley d’ESPN, c’est Bellingham qui s’est le plus démarqué. À seulement 19 ans, Bellingham a su ajouter du dynamisme et de l’ingéniosité dans une zone du terrain qui manquait à l’Angleterre depuis des années. Il a encore du chemin à parcourir en termes de développement, mais c’était un début extrêmement prometteur – et a sans aucun doute attiré l’attention des meilleurs clubs envisageant un déménagement pour la star du Borussia Dortmund, notamment Liverpool, Manchester City et le Real Madrid.

Et tandis que les joueurs anglais faisaient une déclaration de football, l’équipe iranienne a fait une déclaration politique lorsque les partants ont décidé de ne pas chanter l’hymne national du pays avant le coup d’envoi dans une manifestation perçue de soutien aux manifestants en Iran. Au milieu des huées des supporters dans les tribunes, l’entraîneur iranien Carlos Queiroz a déclaré après le match que les supporters devraient “rester à la maison” s’ils ne peuvent pas soutenir la décision des joueurs.

jouer 2:01 Gab Marcotti dit que l’Angleterre ne peut que prendre du positif après une impressionnante démonstration offensive lors de sa victoire 6-2 contre l’Iran.

Nouvelles et notes

La FIFA veut que la Coupe du monde porte sur beaucoup de choses, mais l’amour n’en fait apparemment pas partie. La FIFA a dit à la Belgique qu’elle devait retirer le mot “amour” de leurs maillots, même si le mot est à l’intérieur et non visible sur les joueurs. Des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN que la FIFA n’était même pas disposée à négocier et que le mot doit être retiré avant le match de la Belgique mercredi contre le Canada.

Dans des nouvelles anti-amour similaires, dans une affaire distincte, l’Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas ont abandonné leur projet de porter des brassards anti-discrimination OneLove sous la pression de la FIFA. Une déclaration commune des nations disait: “La FIFA a été très claire sur le fait qu’elle imposerait des sanctions sportives si nos capitaines portaient les brassards sur le terrain de jeu. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans une position où ils pourraient faire face sanctions sportives, y compris les réservations, nous avons donc demandé aux capitaines de ne pas tenter de porter les brassards lors des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA.” Les brassards sont un symbole de diversité, d’inclusion et d’anti-discrimination.

La Coupe du monde au Qatar a clairement connu un début difficile, et il y a un autre point faible à partir de lundi : des milliers de fans américains et anglais prévoyant d’assister à des matchs lundi ont signalé qu’ils ne pouvaient pas accéder à leurs billets lorsque l’application mobile de la FIFA s’est écrasée, rendant billets achetés inaccessibles. Des sources ont déclaré à ESPN que la FIFA était au courant du problème et s’efforçait de le résoudre. On l’espère !

Dans des nouvelles moins frustrantes – à moins que vous ne soyez un fan de l’Iran – l’Angleterre a mis le reste du groupe B en garde avec leur défaite 6-2 contre l’Iran pour ouvrir leur campagne. L’Angleterre a dominé l’Iran de 78% à 22% et a réussi ses efforts avec un doublé de Bukayo Saka et des buts de Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish. La célébration de la danse de Grealish a été un moment de bien-être car elle a rempli une promesse faite à un jeune fan de Manchester City atteint de paralysie cérébrale.

L’équipe nationale mexicaine, qui entretient une relation particulière (voir : litigieuse) avec la presse, n’est sans surprise pas ravie de la couverture de l’événement. Le Tri avant le match d’ouverture de leur tournoi mardi contre la Pologne. Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a riposté aux insinuations selon lesquelles l’attaquant Raul Jimenez n’était pas en forme, déclarant : “C’est souvent injuste envers lui. [Jimenez], car ils filment une vidéo de cinq secondes et ils disent qu’il ne va pas bien. Ils n’ont même pas les informations nécessaires pour rapporter ce qui s’est réellement passé. C’est triste.”

Les meilleurs morceaux d’aujourd’hui

Eriksen est prêt à laisser jouer, et c’est le Danemark qui parle

Le retour à l’action de Christian Eriksen a été l’une des meilleures histoires de football de l’année suite à son arrêt cardiaque lors des Championnats d’Europe le 21 juin 2021. Pourtant, il a fini de regarder en arrière.

Pourquoi la FIFA a-t-elle interdit le brassard LGBTQ OneLove lors de la Coupe du monde ?

Un autre revirement de politique très médiatisé de la FIFA a éclipsé l’action de la Coupe du monde. Pourquoi des capitaines comme Harry Kane ont-ils été obligés de porter un brassard différent ?

Qu’est-ce qu’il y a demain

– Groupe C : Argentine vs Arabie Saoudite (Lusail Stadium, Lusail ; 5h HE)

Lionel Messi & Co. ont eu peu de turbulences à l’approche de cette Coupe du monde qu’ils n’en ont eu la plupart au cours de la carrière du GOAT, mais gardent-ils vraiment leur meilleur pour ce qui pourrait être le dernier tournoi majeur de Messi pour son pays ? Ils ressemblent certainement à un côté complet de bout en bout…

– Groupe D : Danemark vs Tunisie (Education City Stadium, Al Rayyan ; 8h HE)

Le retour de Christian Eriksen sur la scène mondiale est la grande histoire, mais les Danois – qui ont atteint les demi-finales de l’Euro 2020 après ce moment choquant – ont du travail à faire ici contre une équipe tunisienne que personne ne prend pour trois points faciles. Nous choisirions toujours le Danemark pour obtenir un résultat, mais la Coupe du monde est imprévisible dans le meilleur des cas.

– Groupe C : Mexique vs Pologne (Stadium 974, Doha ; 11 h HE)

Il est juste de dire Le Tri n’ont pas eu la préparation la plus fluide pour cette Coupe du monde, avec une série de mauvaises performances dans la CONCACAF et un manque inquiétant de puissance de but étant donné les problèmes de blessure de Raul Jimenez et le fait que Carlos Vela et Javier “Chicharito” Hernandez ne sont plus sur la photo de l’équipe nationale. Pendant ce temps, la Pologne espère le meilleur de l’un des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski, afin de prendre un bon départ. Celui-ci est un toss-up.

– Groupe D : France vs Australie (Stade Al Janoub ; 14h HE)

Les Bleus sont les champions en titre de la Coupe du monde, mais leur préparation au tournoi a été un cauchemar en termes de forme physique, avec Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Karim Benzema tous contraints de manquer en raison de blessures. C’est presque la moitié de leur onze de premier choix ! Heureusement pour eux, leur profondeur est inégalée à ce niveau et ils ont toujours le monde entier Kylian Mbappe en attaque. Saura-t-il relever le défi ?

Quoi d’autre a attiré notre attention

Une note réconfortante de la victoire de l’Angleterre, car la danse ludique après le but de Jack Grealish a une signification très spéciale.

Grealish a lancé un mouvement après avoir marqué afin de tenir une promesse à Finlay, un jeune supporter de Manchester City atteint de paralysie cérébrale qui a écrit une lettre réconfortante à l’attaquant plus tôt cette saison. Finlay avait écrit à Grealish après avoir appris que la sœur du joueur, Hollie, souffrait également de paralysie cérébrale.

Pour toi Finlay ❤️ pic.twitter.com/BomJEA0oy6 – Jack Grealish (@JackGrealish) 21 novembre 2022

Publiant sur les réseaux sociaux après le match, Grealish a tenu à dédier à la fois son but et sa célébration à Finlay.

“Pour toi Finlay”, a écrit le joueur de 27 ans sur Twitter.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme.

Voici ce que nous avons pour les matchs de mardi.

Groupe C

Arabie Saoudite (+1750) contre Argentine (-590), Nul +550

Paul Carr : Je ne sais pas comment l’Arabie saoudite maintient cette proximité. L’Argentine a ce qui est probablement sa meilleure équipe au classement général de l’ère Lionel Messi, et l’Arabie saoudite … pas. L’Albiceleste a accordé un total de huit buts en 17 éliminatoires, et ils auront probablement le retour de Cristian Romero de Tottenham pour renforcer la ligne arrière. Avec Messi et Lautaro Martinez (huit buts pour l’Inter cette saison) et un solide milieu de terrain derrière eux, l’Argentine ne devrait pas avoir de mal à marquer. Et rappelez-vous, le premier bris d’égalité de groupe est la différence de buts, donc l’Argentine est incitée à accumuler les buts pour simplifier le processus de qualification. Donnez-moi l’Argentine -2,5 (+140).

Dan Thomas : L’Argentine est à juste titre l’un des favoris pour tout remporter et c’est une excellente façon pour eux de commencer. Angel Di Maria> a contrarié les fans de la Juventus pour ne pas avoir beaucoup joué depuis son transfert au PSG. Je pense qu’il offre une grande valeur en tant que buteur à tout moment +225.

Manchette Dalen : Il est difficile de trouver de la valeur ici, mais j’aime les deux jeux ci-dessus. j’ajouterais aussi

Julian Alvarez buteur à tout moment (+120) au mélange.

Pologne (+180) contre Mexique (+170), Nul +200

Carr : C’est le match de groupe auquel je ne veux surtout pas participer – un éternel sous-performant (Pologne) contre une équipe qui est un gâchis hors du terrain (Mexique). Je ne fais confiance à aucune des attaques pour générer des chances, donc je suppose que je pencherais en dessous, mais le prix en dessous de 2,5 n’est pas attrayant à -185.

Thomas : Le match nul semble être le pari ici. Comme le dit Paul, il est difficile de faire confiance à l’une ou l’autre de ces parties pour défier les critiques et réaliser une course impressionnante au cours des prochaines semaines.

Manchette: C’est une ouverture massive pour deux équipes qui ne sont pas en forme. La Pologne a toujours du mal à fournir suffisamment de services à Robert Lewandowski lors des grands tournois pour le laisser briller. Je pense que c’est plus ou moins la même chose ici dans une affaire à faible score et légèrement inclinée vers le Mexique. Nul sans pari Mexique -120.

Groupe D

Tunisie (+700) vs. Danemark (-225), Nul +310

Carr : J’ai choisi le Danemark pour gagner ce groupe, donc je suis bien sûr en tête des Danois. La Tunisie a été extrêmement peu impressionnante lors des qualifications, ne remportant que trois matchs à domicile plus un match à l’extérieur contre la Zambie troublée en phase de groupes, avant de remporter une victoire 1-0 en séries éliminatoires contre le Mali sur un but contre son camp. Sans un avant-centre exceptionnel, le Danemark est bon, mais pas une machine à marquer des buts. Je prendrai moins de 2,5 (-140), et cela ne me dérange pas de faire fructifier cela avec une victoire du Danemark si possible.

Thomas : Il y a beaucoup de buzz – et à juste titre – sur le fait que le Danemark est un cheval noir dans ce jeu. Ils gagneront ce match. J’aime Jesper Lindstrom en tant que buteur à tout moment +225.

Manchette: Je suis également au Danemark pour gagner le groupe D et accéder aux quarts de finale. Je pense qu’ils dominent le ballon – et le jeu – empêchant la Tunisie de créer de véritables menaces. J’emmènerai les Danois gagner à Nil +112

Australie (+1300) contre France (-440), Nul +475

Carr : Même avec la longue liste de blessés de la France, ils sont toujours bien meilleurs que l’Australie, qui n’a que deux joueurs dans les cinq meilleures ligues européennes. Je vais suivre la théorie audacieuse du “prendre la meilleure équipe” ici. Avec Karim Benzema sorti, vous pouvez obtenir un prix décent sur la France -1,5 (-125), et c’est comme ça que je penche.

Thomas : J’aime que la France gagne ce match, mais pas par une grosse marge. Allons-y avec Ousmane Dembele comme premier buteur (+550)

Manchette: Je pense que cela pourrait être plus serré, avec les Socceroos qui s’emballent et essaient de frustrer une équipe de France défoncée. Je ne joue pas à ce jeu, mais je pencherais pour moins de 2,5 buts +105.