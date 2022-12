Match nul pour les Spurs à Brentford

Tottenham Hotspur est revenu de deux buts en seconde période pour gagner un point mérité à Brentford alors que la Premier League reprenait le lendemain de Noël.

Vitaly Janelt et Ivan Toney avaient donné à l’équipe locale une avance méritée de 2-0, mais les hommes d’Antonio Conte ont une fois de plus fait preuve de résilience pour revenir dans le match.

Kane rebondit avec un but

Harry Kane a mis sa déception en Coupe du monde derrière lui pour marquer une tête brillante en 65e minute avant que la belle frappe de Pierre Emile Hojbjerg six minutes plus tard n’assure le retour.

Tottenham aurait pu continuer à gagner le match si Kane n’avait pas touché le poteau tard tandis que le gardien de but de Brentford a brillamment refusé Heung Min Son alors que l’équipe locale tenait bon pour un match nul.

Une belle contre-attaque dans le 15e a vu la volée de Christian Norgaard intelligemment sauvée par le gardien de Tottenham Fraser Forster, mais c’est Janelt qui a mis le rebond dans un filet vide pour donner une avance rapide à Brentford.

Toney a un but refusé

Les hôtes étaient de la meilleure équipe et Ivan Toney s’est vu refuser un but après avoir été hors-jeu par VAR dans le 43rd minute. Les Spurs semblaient lents, la majorité de leurs joueurs ayant du mal à prendre pied dans le match.

Les Bees ont eu la chance d’échapper à un penalty à la 52nd minute lorsque Ben Mee a semblé avoir contourné Kane mais l’arbitre a fait signe de continuer.

Deux minutes plus tard, Toney a doublé l’avance de trois mètres après que le corner de Bryan Mbeumo ait été dirigé vers le but par Norgaard.

Cela ne ressemblait pas à l’après-midi des Spurs, mais la tête emphatique de Kane 13 minutes plus tard a réduit le déficit pour l’équipe adverse.

Le centre de curling de Clément Lenglet depuis la gauche a vu Kane monter le plus haut pour diriger le ballon vers le but, donnant aux Spurs une bouée de sauvetage dans le match.

Six minutes plus tard, Dejan Kulusevski a glissé dans une réduction qui a rebondi sur Mee dans le chemin de Hojberg, qui a pris une touche et s’est enfoncé à la maison pour rétablir la parité.

Harry Kane aurait pu penser qu’il avait terminé le retour des Spurs dans le 84e minute mais sa tête décolla du poteau. Toney a également eu une chance tardive une minute plus tard, mais il a lancé sa volée au-dessus de la barre à 6 mètres alors que le match se terminait 2-2.

Un match nul semblait un résultat équitable, mais l’entraîneur de Brentford, Thomas Frank, a estimé que son équipe en avait fait assez pour remporter trois points. « Jusqu’au but de Kane, je pense qu’il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain.

Ils ont menacé quand c’était 2-2, mais sur les 90 minutes, je pense que nous méritions la victoire. C’est une très bonne performance et nous sommes déçus [not to win].”