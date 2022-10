Match nul du Borussia Dortmund avec Séville ; Le Maccabi Haïfa surprend la Juventus en UEFA Champions League

Le Borussia Dortmund a consolidé sa deuxième place dans le Groupe G de l’UEFA Champions League après que l’égalisation de Jude Bellingham a aidé à décrocher un match nul 1-1 contre Séville mardi.

Les visiteurs espagnols ont commencé brillamment sur la route et ont produit la première occasion de la rencontre avec 12 minutes jouées quand Ivan Raktic a réussi une passe carrée depuis une position prometteuse.

Séville a été récompensé pour son départ courageux six minutes plus tard, après que Tanguy Nianzou a ramené à la maison un coup franc précis de Rakitic dans la surface.

Le premier match a été un signal d’alarme pour Dortmund alors que Karim Adeyemi a avancé, mais le jeune a opté pour une réduction au lieu de décocher un tir cadré avec seulement le gardien de Séville Yassine Bounou à battre à la 24e minute, rapporte Xinhua.

Les efforts de Dortmund ont porté leurs fruits puisque l’équipe d’Edin Terzic a finalement rétabli la parité 10 minutes plus tard après que le centre de Thomas Meunier dans la surface ait permis à Bellingham d’égaliser à domicile depuis une position centrale.

Bellingham est resté dans le vif du sujet car il a eu la chance de renverser la vapeur avant la mi-temps, mais l’international anglais a manqué de précision de l’intérieur de la surface.

Les deux équipes semblaient se contenter d’une part du butin, donc les opportunités de but sont restées rares pour le reste de la seconde mi-temps.

Séville avait la seule chance d’arracher la victoire, mais Erik Lamela n’a pas pu renvoyer un ballon perdu après un corner de très près à la 67e minute.

« Nous n’avons pas bien joué. Après avoir encaissé le but, nous avons bien réagi et pressé Séville sur le pied arrière pour égaliser le score. Pourtant, après la pause, on s’est permis trop de revirements à domicile. Nous avons joué trop nerveusement », a déclaré le capitaine de Dortmund, Mats Hummels.

Pendant ce temps, les champions israéliens du Maccabi Haïfa ont remporté une surprenante victoire 2-0 à domicile contre la Juventus en UEFA Champions League.

Cette victoire a donné à Haïfa ses premiers points dans le Groupe H après trois défaites, tandis que la Juventus restait à trois points de sa victoire 3-1 sur Haïfa à Turin la semaine dernière.

Environ 30 000 fans au stade Sammy Ofer ont vu une forte ouverture de l’équipe locale.

Le gardien polonais de la Juventus Wojciech Szczesny a effectué plusieurs arrêts, mais a concédé un but à la septième minute sur une tête du milieu de terrain Omer Atzili, après un centre précis du défenseur français Pierre Cornud.

Atzili a doublé le score à la 42e minute d’un tir brillant après une passe de Cornud.

Les arrêts impressionnants du gardien de Haïfa Josh Cohen, sur des têtes de Dusan Vlahovic et Daniele Rugani aux 45e et 54e minutes respectivement, ont empêché la Juventus de revenir dans le match.

Plus tard en seconde période, la Juventus contrôlait le ballon mais ne se créait guère d’occasions de marquer, permettant aux supporters locaux de célébrer une victoire importante.

Lors de la prochaine journée, le Maccabi Haïfa affrontera le Paris Saint-Germain en France, tandis que Benfica accueillera la Juventus, les deux matches devant se jouer le 25 octobre.

