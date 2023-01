Match nul de Barcelone avec l’Espanyol après le chaos de l’arbitrage de Mateu Lahoz

BARCELONE, Espagne – Barcelone a terminé 2022 sur une note décevante alors que le penalty de Joselu en seconde période a valu à l’Espanyol un match nul 1-1 pour le Nouvel An au Camp Nou.

Le Barça avait pris les devants grâce à Marcos Alonso à la septième minute, mais il est ensuite devenu le méchant en attrapant le talon de Joselu à l’intérieur de la surface au milieu de la seconde période. L’attaquant de l’Espanyol a fait rouler le ballon au milieu de l’endroit pour faire gagner un point à son équipe.

Le match menaçait de devenir incontrôlable à partir de là, les deux équipes étant réduites à 10 hommes dans les 15 dernières minutes, alors que le Barça cherchait désespérément un vainqueur qui n’est jamais arrivé. Voici Sam Marsden d’ESPN avec réaction et analyse du Camp Nou.

Réaction rapide

1. La course victorieuse de Barcelone stoppée par l’Espanyol

La série de cinq victoires de Barcelone a pris fin en Liga alors qu’ils ont été tenus en échec 1-1 par l’Espanyol lors d’un fougueux derby catalan au Camp Nou samedi, laissant l’équipe de Xavi Hernandez à égalité avec le Real Madrid en tête du tableau.

La première tête de Marcos Alonso a donné l’avantage au Barça, mais ce qui avait été un match relativement simple a basculé lorsque Joselu a égalisé sur penalty à la 73e minute. C’était le premier but que le Barça a concédé à domicile en championnat cette saison.

Le match est ensuite devenu incontrôlable, l’arbitre Mateu Lahoz occupant le devant de la scène. Jordi Alba et Vinicius Souza ont été expulsés pour laisser les deux équipes à court d’homme et le Barça poursuit un vainqueur pour restaurer son avance de deux points sur Madrid, qui a battu le Real Valladolid vendredi. Cependant, le gardien de l’Espanyol Alvaro Fernandez a réalisé deux arrêts brillants de Robert Lewandowski – qui ne jouait qu’après la mise en attente d’une suspension de trois matchs vendredi – et d’Andreas Christensen pour gagner un point précieux pour l’équipe adverse.

Le Barça réfléchira cependant à ce qui s’est passé avant le chaos et au manque de qualité dans le dernier tiers tout au long d’une première heure qu’ils ont largement dominée. Des questions seront également posées sur Raphinha, qui était décolorée, et Ansu Fati, qui n’a toujours pas ressemblé à l’adolescent qui a fait irruption sur la scène depuis qu’une série de blessures a fait dérailler sa progression.

Lahoz a dominé la seconde mi-temps du match avec son arbitrage alors que Barcelone devait se contenter d’un point contre son rival interurbain, l’Espanyol. PAU BARRENA/AFP via Getty Images

2. Lahoz à nouveau sous les projecteurs

L’arbitre Lahoz ne peut s’empêcher de devenir le centre d’attention dans presque tous les matchs auxquels il est affecté. Il l’a fait lors du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas, délivrant un record de la FIFA de 17 cartons jaunes, et il a réussi à le faire ici lors de son premier match en Liga depuis la pause.

Après avoir bizarrement embrassé l’entraîneur du Barça Xavi sur la joue en première mi-temps, il a perdu le contrôle du match en 10 minutes folles en seconde mi-temps, déclenché par sa décision d’accorder un penalty à l’Espanyol. S’en sont suivis six cartons jaunes en quatre minutes dont deux pour Alba, qui a reçu ses ordres de marche. Deux minutes plus tard, Vinicius a décroché sa deuxième réservation pour égaliser le match à 10 contre 10.

2 Connexe

Ce qui a suivi a été une bagarre entre les deux équipes, Lahoz laissant tomber son carton jaune dans l’excitation, puis montrant un rouge à Leandro Cabrera pour ce qui semblait être un cachet sur Lewandowski. Après un long examen VAR, le licenciement de Cabrera a été annulé, ce qui a laissé la foule du Camp Nou en ébullition. Ils avaient été sur le cas de Lahoz depuis le début, se moquant de son nom avant le match, mais le bruit était monté maintenant. Et les moqueries ont été remplacées par des chants pleins de jurons.

3. L’Espanyol montre qu’il est meilleur qu’il n’y paraît en Liga

L’Espanyol n’est qu’à un point au-dessus de la zone de relégation, mais même avant ce match au Camp Nou, le sentiment était qu’il était meilleur que ne le suggère son classement en championnat. Cela semblerait vrai après avoir produit une performance qui a montré qu’ils devraient être trop bons pour être entraînés dans une bataille de relégation.

À Joselu, ils ont l’un des attaquants les plus prolifiques de la ligue, qui compte désormais huit buts cette saison. Derrière lui, Sergi Darder est l’un des milieux de terrain les plus sous-estimés d’Espagne et Diego Martinez, comme il l’a prouvé lors de son séjour à Grenade, est un entraîneur très astucieux. Ils doivent maintenant reproduire le feu avec lequel ils ont joué contre le Barça à chaque match. Heureusement, ils ont un autre derby contre Gérone la semaine prochaine.

Notes des joueurs

Barcelone (4-3-3) : Marc-André ter Stegen 6; Sergi Roberto 6, Andreas Christensen 7, Marcos Alonso 6, Jordi Alba 5 ; Gavi 7, Frenkie de Jong 7, Pedri 7 ; Raphinha 5, Robert Lewandowski 6, Ansu Fati 5.

Sous-titres : Sergio Busquets 6, Ferran Torres 6, Ousmane Dembele 6, Alex Balde 6, Jules Kounde 6.

Le premier but d’Alonso en carrière en Liga a mis Barcelone sur ce qui semblait être une certaine voie vers la victoire, mais l’Espanyol se rallierait en seconde période. Éric Alonso/Getty Images

Espanyol (4-2-3-1) : Álvaro Fernández 8 ; Oscar Gil 6, Sergi Gomez 6, Leandro Cabrera 6, Brian Olivan 6 ; Vinicius 5, Fernando Calero 5 ; Nicolas Melamed 6, Sergi Darder 5, Martin Braithwaite 6 ; Joselu 7.

Sous-titres : Javier Puado 6, Edu Exposito 6, Simo 6, Aleix Vidal 6, Ruben Sanchez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Alvaro Fernandez, Espanyol

Le stoppeur de l’Espanyol a effectué six arrêts, mais il a gardé son meilleur jusqu’à la fin, excluant Christensen et Lewandowski dans les phases finales du match.

PIRE : Raphinha, Barcelone

A vu beaucoup de ballon en première mi-temps mais a été déçu par sa livraison. Son après-midi s’est résumé lorsqu’il a reçu un court corner de Frenkie de Jong et a laissé le ballon s’échapper pour un coup de pied de but avec sa première touche.

Faits saillants et moments marquants

Comme tant d’équipes ce week-end, Barcelone a rendu un hommage silencieux avant le match à Pelé, décédé jeudi.

RIP Pelé pic.twitter.com/JT0IK7hkWR — FC Barcelone (@FCBarcelona) 31 décembre 2022

Hé, tu te souviens de ce gars de la Coupe du monde ? On ne s’ennuie jamais quand il a le sifflet, c’est sûr…

Mateu Lahoz a donné 14 réservations, trois cartons rouges et a annulé l’un de ces renvois lors de Barcelone contre l’Espanyol. Il était l’arbitre qui a distribué 17 cartons jaunes lors de l’Argentine contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde. Au moins il est cohérent 😅 pic.twitter.com/t3oS5AbW05 — ESPN FC (@ESPNFC) 31 décembre 2022

Et dans une période chaotique vers la fin de la seconde mi-temps, l’Espanyol a obtenu un égaliseur crucial et a conservé un point qui leur donnera confiance en 2023.

jouer 1:11 Marcos Alonso donne un penalty à l’Espanyol, que l’attaquant Joselu cooly convertit pour 1-1.

Statistiques clés (via ESPN Stats & Info)

Le but de Marcos Alonso était son premier en Liga (9 matchs joués en carrière)

En entrant dans ce match, Barcelone avait remporté 15 rencontres consécutives contre l’Espanyol au Camp Nou dans toutes les compétitions depuis une défaite 2-1 en Liga en 2009.

Suivant

Barcelone L’équipe de Xavi a un voyage en Copa del Rey au CF Intercity de troisième niveau mercredi (4 janvier), et vous pouvez vous attendre à un XI en rotation car leur prochain match de LaLiga aura lieu à l’Atletico Madrid (8 janvier). Avec les matchs à venir après la pause de la Coupe du monde et Noël, ils ne peuvent pas se permettre de déraper.

Espanyol : Il n’y a pas de repos pour l’équipe en difficulté de la Liga au cours de la nouvelle année. Ils obtiennent un match de Copa del Rey plus délicat mardi 3 janvier contre le Celta Vigo avant un rendez-vous à domicile avec Gérone en Liga le 7 janvier.