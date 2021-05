Match nul Barcelone-Atletico Madrid, avantage du Real Madrid dans la course au titre de la Liga

Barcelone et Atletico Madrid savait que la victoire pouvait les renvoyer vers le la Ligue titre mais le nul 0-0 de samedi au Camp Nou a été remis Real Madrid la chance d’aller au sommet. Quatre victoires lors de leurs quatre derniers matchs suffiront désormais à l’équipe de Zinedine Zidane pour conserver son titre en Liga, avec un match difficile à domicile contre Séville, quatrième, dimanche. La première partie d’un week-end à succès dans la course au titre espagnol a été lancée premier contre troisième, mais aucun des deux n’a pu faire un pas en avant décisif, malgré les meilleures tentatives de Lionel Messi et Luis Suarez, qui se sont affrontés pour la première fois depuis le départ de Suarez l’été dernier. Un point chacun laisse l’Atletico trois points d’avance sur le Real Madrid, qui a un match en cours et aussi le supérieur face à face à la fois Atleti et Barcelone.

Le Barça reste à deux points du sommet, mais ses chances ont pris le plus grand coup, étant donné qu’ils ont maintenant besoin à la fois de l’Atletico et du Real Madrid pour déraper dans la dernière ligne droite.

Tout peut encore arriver à cause de ce que nous avons vu jusqu’à présent « , a déclaré Gerard Pique. » Si Madrid gagne ses quatre matchs, ils seront champions, mais il est difficile pour les grandes équipes d’être cohérentes. Si nous gagnons nos trois matchs. , Je pense que nous aurons une chance. «

L’Atletico sera également déçu, étant donné qu’ils ont raté un certain nombre d’occasions lors d’une première mi-temps dominante, avant que l’équipe de Ronald Koeman ne récupère dans la seconde.

Jan Oblak a dû refuser à Messi après une course vintage de l’Argentin, qui a ensuite eu un coup franc bien placé à la dernière minute, seulement pour que l’Atletico regarde le ballon tourner à quelques centimètres de large.

« Nous avons commencé mieux et ils ont terminé un peu mieux », a déclaré Oblak. « Le Real Madrid a encore quatre matchs à jouer, mais il est certain que ce seront des matchs difficiles. Nous devons continuer. »

Diego Simeone a déclaré vendredi que Suarez avait été «justifié» depuis qu’il avait été contraint de quitter Barcelone, ses 19 buts faisant de lui le meilleur buteur de l’équipe.

Koeman a admis que ce serait «étrange» pour tout le monde, y compris Messi, qui a envoyé une lettre ouverte sincère à son ancien coéquipier, voisin et meilleur ami l’année dernière.

SUAREZ ‘BIENVENUE TOUJOURS’

La paire a partagé quelques mots dans le cercle central avant le coup d’envoi après que l’annonceur du stade Camp Nou eut déjà rayonné que Suarez « sera toujours le bienvenu ».

Mais, en vérité, l’Uruguayen n’était pas à son meilleur impitoyable car une poignée d’ouvertures se sont déroulées sans conversion dans une compétition pleine d’occasions mais qui manquait de précision quand cela importait le plus.

Messi a été renversé à plusieurs reprises dans l’ouverture quelques minutes avant que Gerard Pique ne passe par l’arrière de Suarez, les deux équipes se retirant pour le contrôle.

L’Atletico a lentement pris les commandes, aidé par le départ de Sergio Busquets, qui a été remplacé par Ilaix Moriba après un affrontement de têtes qui a obligé à le conduire à l’hôpital pour des tests.

Sans Busquets, Barcelone était sans gouvernail pendant un certain temps et les chances de l’Atletico sont venues grosses et rapides.

Marc-André ter Stegen a dû repousser le tir de Marcos Llorente, puis tendre un pied pour refuser Suarez sous l’angle.

Suarez a ensuite tenté de hocher la tête dans le rebond après une course sinueuse de Yannick Carrasco avant de réclamer une pénalité après avoir senti un coup de main de Ter Stegen sur sa tête.

Barcelone a été secoué, le Ter Stegen, habituellement stable, lançant une balle directement dans les tribunes, seulement pour que Messi donne à l’Atletico une vérification de la réalité, sa course de conduite devant six poursuivants ouvrant l’espace pour un tir, mais Oblak l’a fait basculer.

Felipe a tiré d’un court corner bien travaillé de l’Atleti avant la mi-temps, mais le Barça était meilleur après la pause, avec Ilaix et Pique se rapprochant peu après l’heure.

Les deux entraîneurs ont fait des changements dans l’espoir d’inspirer un gagnant. Ousmane Dembele était l’un d’entre eux et il aurait dû le saisir à six minutes de la fin, mais il était passé de six mètres dans peut-être la meilleure chance du match.

Messi aurait pu le gagner à la fin, se tenant au-dessus du ballon avec un coup franc placé au centre et à 25 mètres. L’Atletico retint leur souffle, le ballon sifflant juste à côté du poteau d’Oblak.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici