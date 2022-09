Match nul 1-1 entre l’Inde et Singapour

Le premier match de l’équipe indienne de football masculin depuis les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC en juin n’a donné aucun résultat car ils ont disputé un match nul 1-1 avec Singapour lors du tournoi de football amical Hung Thinh au stade Thong Nhat à Ho Chi Minh City, Vietnam, le Samedi.

L’Inde, qui a reposé le défenseur central expérimenté Sandesh Jhingan, a accusé un retard à la 37e minute, mais est revenue en force dans les six minutes pour égaliser le score grâce à Ashique Kuruniyan. Tout en offrant un spectacle décent au milieu de terrain, les garçons d’Igor Stimac ont fait des mouvements intelligents sur les deux ailes, mais n’ont pas pu briser les chaînes défensives des rivaux.

Après un départ prudent des deux équipes, Singapour a été le premier à tenter sa chance dans le but adverse. À la 14e minute, Ikhsan Fandi avait une vue dégagée sur le but, mais le défenseur central toujours alerte Anwar Ali est venu à la rescousse avec un dégagement soigné. Fandi était certainement la force la plus active dans presque toutes les attaques de Singapour – il a eu un autre essai sur le but indien 10 minutes plus tard ; cette fois une tête, mais ce n’était pas suffisant pour battre Gurpreet Singh Sandhu.

La première incursion sérieuse de l’Inde dans la zone adverse a eu lieu à la 18e minute lorsqu’elle a lancé une attaque combinée qui a failli se solder par un but. Alors qu’Anirudh Thapa était parfait avec la passe en profondeur, Ashique Kuruniyan était tout aussi immaculé, qui l’a préparé pour Liston Colaco. L’attaquant indien a été rapide et précis avec son tir de l’extérieur de la surface, mais le gardien et skipper rival Hassan Sunny a plongé pour effectuer un arrêt brillant.

Ce n’était pas la dernière fois que Hassan refusait à l’Inde un but presque certain. Alors que l’Inde augmentait la pression, un corner tiré par Thapa à la 29e minute a permis à Anwar de lancer une tête sans faute. Hassan, cependant, n’a pas tardé à saisir le ballon.

Fandi a mis Singapour en tête un peu contre le cours du jeu à la 37e minute. Alors qu’Ashique a été arrêté pour une infraction à environ 25 mètres du but indien, le coup franc du pied droit de l’attaquant singapourien a dévié du mur avant de passer devant la main gauche tendue de Sandhu.

Cependant, l’Inde n’a pas perdu beaucoup de temps avant de riposter avec l’égalisation. Sahal Abdul Samad a réussi à intercepter le ballon au milieu à la 43e minute et l’a envoyé au capitaine Sunil Chhetri d’une belle passe vers l’avant. Avec des années d’expérience derrière lui, Chhetri n’a pas tardé à livrer un ballon traversant la défense qui a pris toute la défense de Singapour du mauvais pied. Alors que le ballon se rendait à Ashique, il s’est précipité dans la surface avant de trouver le filet avec son pied gauche.

Une incursion Thapa-Ashique a failli amener le deuxième but pour l’Inde quatre minutes après le début de la seconde période – Ashique a décoché un tir puissant après que Thapa ait mis le ballon devant lui, mais Hassan a fait un arrêt opportun.

Après que les deux équipes soient restées assez calmes pendant longtemps, en particulier Singapour, qui a préféré se concentrer davantage sur le renforcement de la défense, Liston s’est frayé un chemin à travers la gauche avec quelques beaux dribbles et a décoché un tir puissant mais légèrement mal dirigé. soulagement de la défense de Singapour.

Le capitaine Chhetri a déclaré après le match : « Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux. Je suis sûr que l’entraîneur en parlera avec nous. Nous avons raté beaucoup d’occasions, et peut-être aurions-nous pu mieux défendre, mais sans être trop durs avec nous-mêmes, il y a quelques points sur lesquels nous devons travailler.

“Aucune excuse de ma part concernant la météo. Nous étions ici il y a deux jours, et je dois dire que le temps est un peu différent ici, mais il fait plutôt beau. Le sol était super. Beaucoup dépend de la façon dont nous avons joué et nous devons faire mieux.

