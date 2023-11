Match Georgia Tech 2006 – Site officiel d’athlétisme des Clemson Tigers

Remarque : ce qui suit apparaît dans le programme des matchs de football de Georgia Tech.

NDLR – Pour chaque programme de 2023, Tim Bourret raconte un match épique dans l’histoire du Memorial Stadium. Aujourd’hui, c’est le sixième volet.

Le match du 21 octobre 2006 de Clemson contre Georgia Tech a été mémorable à bien des égards. La rencontre entre les Tigers n°12 de Tommy Bowden et les Yellow Jackets n°13 de Chan Gailey était la première des 15 meilleures équipes du Memorial Stadium depuis le match d’ouverture de 1992 contre Florida State. C’était également la première fois depuis 1939 que Clemson portait la combinaison uniforme de maillots violets et de pantalons violets.

Il y avait un intérêt pour ce jeu à l’échelle nationale en raison de ces classements nationaux, suffisamment d’intérêt pour amener ESPN College GameDay sur le campus pour la première fois. J’ai recommandé que le réseau diffuse la diffusion sur Bowman Field, car Clemson y jouait ses matchs lorsque John Heisman était l’entraîneur-chef, et ESPN adorait le lien historique. En plus de cela, c’était les retrouvailles, donc les écrans colorés constituaient une superbe toile de fond pour la diffusion.

De plus, la rivalité était parmi les plus compétitives du pays. Les deux équipes avaient disputé des matchs décidés par cinq points ou moins au cours de neuf des 10 saisons précédentes, dont six matchs consécutifs incroyables décidés par exactement trois points entre 1996 et 2001.

Le match a été présenté comme une confrontation entre le jeu de passes de Georgia Tech, dirigé par le receveur All-America Calvin Johnson, et le jeu de course de Clemson mettant en vedette James Davis et CJ Spiller. Johnson totalisait en moyenne six réceptions et 93 verges sur réception par match, menant les Yellow Jackets à une fiche de 5-1, avec la seule défaite à Notre-Dame par quatre points lors du premier match de la saison.

Davis et Spiller menaient un match au sol avec une moyenne de plus de 250 verges par match, une des principales raisons de la fiche de 6-1 de Clemson, avec la seule défaite en double prolongation au Boston College.

Il semblait que le match serait un autre match serré, car le seul score de la première mi-temps était un touché de deux verges par Davis au deuxième quart. Pendant ce temps, les Tigers faisaient un excellent travail dans le secondaire en arrêtant Johnson et le quart-arrière Reggie Ball.

Clemson a pris une avance de 17-0 à la fin du troisième quart lorsque Spiller a fait irruption au milieu pour 50 verges et un touché.

Les Yellow Jackets sont revenus dans le match grâce à un touché sur réception d’un autre receveur nommé Johnson. James Johnson a capté une passe de 35 verges de Ball pour porter le score à 17-7.

Cependant, les Tigers sont revenus immédiatement au prochain drive grâce à un autre jeu de 50 verges de Spiller. Cette fois, il a capté une passe de Will Proctor près de la ligne de touche de Georgia Tech, a simulé trois défenseurs et a accéléré 50 mètres pour un touché.

Davis a mis le match hors de portée avec un touché de cinq verges au quatrième quart pour donner aux Tigers une victoire convaincante 31-7.

Après le catch and run électrique de Spiller, Todd Blackledge, qui diffusait le match pour ESPN, a appelé Davis et Spiller « Thunder & Lightning » pour la première fois. Ils avaient certainement fait irruption sur la scène nationale ce soir-là. Davis a totalisé 216 verges au sol et Spiller a ajouté 116 verges au sol plus les 50 verges sur réception.

C’était la première fois que Clemson avait un coureur de 200 verges et un coureur de 100 verges dans un match. Spiller est devenu le premier Tiger à marquer sur une course de plus de 50 verges et une réception de plus de 50 verges dans un match.

Après le match, ESPN s’est installé dans le coin sud-est du Memorial Stadium. Davis et Spiller ont été escortés à travers la section étudiante pour atteindre le lieu de diffusion. Ce fut un moment inoubliable, et Davis et Spiller se souviennent encore de la scène aujourd’hui.

Bien qu’ils aient reçu une grande partie de l’attention d’après-match, la défense de Clemson, en particulier la secondaire, a également reçu beaucoup d’attention pour avoir retenu Calvin Johnson sans attraper. Le secondaire grouillant, dirigé par Michael Hamlin, Chris Clemons, Duane Coleman et CJ Gaddis, a blanchi Johnson dans la colonne de réception. Ball l’a ciblé cinq fois, mais il a été étouffé par le secondaire de Clemson. La seule fois où il a touché le ballon, c’était lors d’un revers qui a perdu quatre mètres.

La performance du secondaire Tiger deviendrait de plus en plus significative à mesure que la carrière de Johnson au Temple de la renommée de la NFL se poursuivait. Il a terminé sa carrière à Georgia Tech avec 38 matchs, et c’était le seul concours où il n’a pas eu de réception. Il a ensuite disputé 135 matchs dans la NFL avec les Lions de Détroit et a réussi au moins une capture à chaque match. Ainsi, en 12 ans et 173 matchs au niveau universitaire et NFL, Johnson n’a eu qu’un seul match où il n’a pas eu de réception, et c’était ce samedi soir dans la Vallée de la Mort.