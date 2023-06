Match en Argentine abandonné après la mort d’un fan de River Plate

Le match de River Plate contre Defensa y Justicia a été abandonné dans la division Argentine Primera après la mort d’un supporter tombé d’un stand.

L’incident s’est produit samedi dans l’emblématique stade Monumental alors que River organisait la rencontre.

Le match était sans but lorsque l’arbitre Fernando Rapallini a suspendu le match à la 14e minute. Le jeu a repris. Cependant, il fut de nouveau stoppé au 25e minute où Rapallini a été informé de la mort tragique du fan.

Fan est mort sur le coup

River a confirmé que le supporter était mort sur le coup en tombant de la partie supérieure de la tribune de Sivori Alta. Alors que le stand a été bouclé, des enquêtes sont en cours sur l’incident.

Le Monumental est le plus grand stade d’Amérique du Sud, River Plate réalisant déjà des travaux pour augmenter sa capacité.

Un communiqué de River Plate a déclaré: « Le Comité de sécurité du football et le Club Atletico River Plate ont le regret d’informer que, lors du match de cet après-midi contre la Défense et la Justice, un supporter est tombé de la tribune de Sivori Alta et est décédé sur le coup.

Le service médical est immédiatement arrivé sur les lieux de l’incident, tout comme la police et diverses agences de sécurité.

« La tribune Sivori Alta était à 90 % de sa capacité. Au moment de la chute, il n’y a pas eu d’intervention de tiers. Il a également été vérifié qu’il n’y avait pas de violence dans les tribunes ou autour.

Le ventilateur a été identifié

Le fan a été identifié comme étant Pablo Marcelo Serrano et la Ligue argentine de football a publié une déclaration exprimant ses condoléances à sa famille.

Defensa y Justicia a également rendu hommage au supporter. Le Monumental sera fermé pendant les prochaines 24 heures pendant que l’enquête est menée.

River devrait accueillir les géants brésiliens Fluminese lors des phases de groupes de la Copa Libertadores mercredi soir.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto