Match du jour pour la toute première équipe de punditry père et fils avec Ian Wright et Shaun Wright-Phillips

Ian Wright et Shaun Wright-Phillips sont sur le point d’entrer dans l’histoire en devenant la toute première équipe de punditry père et fils à apparaître sur le match du jour de la BBC samedi.

Le duo rejoindra l’animateur de l’émission, Gary Lineker, en studio pour passer en revue les temps forts des matches de Premier League de samedi.

L’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright est un habitué de l’émission sur les faits saillants du football et sera rejoint pour la première fois par son fils et l’ancienne star de Manchester City et Chelsea Shaun Wright-Phillips.

Wright-Phillips, 41 ans, a pris sa retraite du football professionnel en 2019 alors qu’il jouait pour Phoenix Rising aux États-Unis. Depuis, il a travaillé dans le monde des affaires, tout en agissant en tant qu’expert lors de divers jeux pour BT Sport, la Premier League et Sky Sports. Samedi devrait être ses débuts dans l’émission de football phare du Royaume-Uni.

Wright, quant à lui, est apparu sur Match of the Day depuis 2001, et s’est même moqué de son fils dans l’émission il y a quelques semaines, en réponse à la raillerie de Shaun sur les réseaux sociaux après que Manchester City ait battu Arsenal 4-1 à l’Etihad.

« Salut Ian Wright, comment ça va ? » Wright-Phillips a tweeté. « Je viens de vérifier… J’espère que tu vas bien papa. »

Lineker a transmis le message en direct pendant le match du jour, auquel Wright a répondu : « Il est tellement ennuyeux.

« Je lui ai appris à faire pipi ce garçon… il ne peut toujours pas atteindre les toilettes maintenant ! »

Il y a six matchs de Premier League qui se jouent samedi, avec des permutations aux deux extrémités du tableau. Leeds United accueille Newcastle United (s’ouvre dans un nouvel onglet) à Elland Road dans un match qui pourrait être crucial pour les deux équipes, tandis qu’Aston Villa accueille Tottenham Hotspur (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans une bataille pour l’Europe.

L’arrière Southampton sera relégué (s’ouvre dans un nouvel onglet) au championnat samedi s’ils ne parviennent pas à battre Fulham, Manchester United affrontant les Wolves (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Chelsea en espérant (s’ouvre dans un nouvel onglet) trois points contre Nottingham Forest, menacé de relégation. Le dernier match est Crystal Palace contre Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Bien sûr, comme toujours, l’ordre de passage dépendra des résultats des matchs du jour.

Cependant, contrairement à d’habitude, Match of the Day sera diffusé sur BBC Two et BBC iPlayer à 22h00 BST samedi, le concours Eurovision de la chanson prenant sa place sur BBC One.