Match d’exhibition joué avant le repêchage des joueurs

Lors d’un match d’exhibition organisé jeudi au stade Balewadi de Pune, Ultimate Kho Kho a donné aux franchisés un aperçu de ce qui attend le sport indigène alors qu’il se prépare à une transformation majeure.

Une bataille tous azimuts de kho kho, nouvel avatar du jeu, a électrisé tout le stade. Au total, 60 joueurs ont pris part au match d’exhibition et ont présenté leurs compétences exceptionnelles lors de la démonstration en direct de ce sport passionnant.

Ultimate Kho Kho est la ligue professionnelle de kho kho, promue par le président du groupe Dabur Amit Burman, en collaboration avec la Fédération indienne de Kho Kho (KKFI). Six équipes représentant Odisha, Gujarat, Chennai, Mumbai, Telangana et Rajasthan participeront à la saison inaugurale d’Ultimate Kho Kho du 14 août au 4 septembre.

Le PDG d’Ultimate Kho Kho, Tenzing Niyogi, a déclaré : « Réunir les meilleurs talents pour mettre en valeur leurs compétences sur une telle plateforme mondiale est en soi une tâche importante. Cependant, chez Ultimate Kho Kho, nous avons travaillé avec diligence avec nos partenaires pour les identifier, les nourrir et les présenter aujourd’hui devant tous nos estimés franchisés.

“Organiser un match d’exhibition comme celui-ci n’a jamais été fait auparavant, et nous sommes les premiers à présenter quelques joyaux devant tout le monde pour prévisualiser 21 jours passionnants et passionnants, qui devraient être diffusés à partir du mois prochain. Comme les propriétaires avaient un aperçu de la saison à venir, ils seraient certainement en mesure de former une équipe équilibrée en choisissant judicieusement les joueurs en fonction des compétences, des statistiques et des commentaires des entraîneurs lors des repêchages de joueurs prévus cet après-midi », a ajouté le PDG.

Les joueurs seront repêchés jeudi soir à partir d’un pool de 240 joueurs inscrits, et chaque franchise devra sélectionner un minimum de 20 joueurs parmi le lot éligible. Ce projet inaugurera une nouvelle ère pour le kho kho indien avec la touche professionnelle indispensable.

