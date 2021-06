Match des étoiles MLS-Liga MX prévu le 25 août au stade Banc of California de LAFC

Plus d’un an après l’annulation des plans d’un match des étoiles entre la Major League Soccer et la Liga MX à Los Angeles en raison de la pandémie de coronavirus, le match est officiellement de retour.

– MLS sur ESPN+ : matchs en streaming, rediffusions tout au long de la saison

– Futbol Americas sur ESPN+ : Analyse sur MLS, Liga MX, USMNT

– Rivalité USMNT-Mexique, classique de l’après-Nations League : quelle est la prochaine étape ?

Le match aura lieu le 25 août au Banc of California Stadium, domicile du LAFC, dont l’entraîneur, Bob Bradley, entraînera les joueurs de la MLS.

« Les fans attendent avec impatience ce match historique depuis plus d’un an, et nous ne doutons pas que le match des étoiles de la MLS 2021 présenté par Target vaudra la peine d’attendre », a déclaré le commissaire de la MLS Don Garber dans un communiqué. « Un match de cette ampleur à Los Angeles, joué devant des fans incroyables dans l’un des plus grands stades de football du monde, ne ressemble à rien de ce que notre sport a vu. »

Depuis 2005, le MLS All-Star Game met en scène une équipe de stars de la ligue contre des équipes européennes se préparant pour le début de leur saison.

Le changement de format est une autre étape vers le renforcement des relations de travail entre les deux ligues. Ils s’attendent à organiser la Campeones Cup, qui opposera les champions en titre de la MLS Cup Columbus Crew aux vainqueurs entre Cruz Azul et Leon lors du match Campeon de Campeones de cet été.

La MLS et la Liga MX prévoient également le retour de la Leagues Cup, qui regroupe les quatre meilleures équipes de la ligue qui ne se sont pas qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF.

« La Liga MX est fière de faire partie du MLS All-Star Game 2021 », a déclaré le président exécutif de la Liga MX, Mikel Arriola, dans un communiqué. « Ce sera un match intense dans un cadre fantastique et un stade de classe mondiale à Los Angeles, une ville qui a un lien profond avec notre pays, notre ligue, nos joueurs et nos fans. »

LAFC a annoncé la semaine dernière qu’il reviendrait à pleine capacité lorsque l’équipe reprendra le jeu le 19 juin.