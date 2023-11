Match des étoiles d’automne de la Ligue d’automne de l’Arizona 2023

Cardinaux

En tant que l’un des rares prospects possédant une vitesse de 80, voler des sacs est Victor Scott IIet il l’a fait connaître. En début de match pour la NL, l’espoir n°4 des Cardinals est allé dans l’autre sens pour un double au champ gauche, puis a glissé le troisième but. Lors de ses deux présences au bâton suivantes, Scott a marché deux fois et a volé deux autres buts, terminant 1 pour 1 avec trois interceptions. Tekoah Roby (STL n°5) a débuté sur le monticule pour la NL et a affiché un cadre dominant, en attisant deux et n’autorisant aucun baserunner. Cooper Hjerpe (STL n°7) est entré en huitième et a retiré un retrait sur des prises aux 2/3 d’une manche de travail.