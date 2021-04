Le plus grand spectacle de l’année de World Wrestling Entertainment (WWE) – WrestleMania – est au coin de la rue et des rumeurs tournent à gauche, à droite et au centre avant le méga spectacle de deux nuits les 10 et 11 avril à Tampa, en Floride.

Du match de retraite de Triple H aux commentaires de Stone Cold sur la marque rivale All Elite Wrestling (AEW), les fans de catch ont beaucoup à rattraper par rapport à la WWE de cette semaine. Alors, voici quelques-unes des rumeurs du 3 avril 2021:

1. MATCH DE RETRAITE DE TRIPLE H

Triple H a parlé de son match de retraite et a révélé comment une légende de la WWE avait essayé de le convaincre de « clore » sa carrière.

Paul Levesque, connu sous son nom de ring Triple H, est le vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux pour la WWE et 14 fois champion du monde.

Pendant un appel NXT TakeOver: Stand & Deliver, Triple H m’a dit que sa carrière sur le ring est maintenant un bonus et qu’il aimerait avoir un match de retraite et a souvent parlé à Ric Flair de la même chose, mais actuellement, il n’a pas le temps pour cela.

2. PIERRE FROIDE SUR AEW

Le ‘Texas Rattlesnake’ est sur le point d’accueillir une ‘Broken Skulls Sessions’ avec l’ancien WWE et l’actuelle star de l’AEW Chris Jericho et Steve Austin ont évoqué la possibilité que la WWE et l’AEW travaillent ensemble.

Austin a déclaré que selon lui, AEW n’est pas la concurrence directe de la WWE, même si cela peut sembler ainsi. La rivalité entre eux est inévitable car les deux opèrent dans la même entreprise. Il pense qu’avec deux sociétés formant le même jeu, cela ne fera que les aider à améliorer leurs jeux et à tirer le meilleur parti de l’autre.

3. SASHA BANKS CONTRE BIANCA BELAIR

Le célèbre journaliste de Wrestling Dave Meltzer a rapporté dans le Wrestling Observer Newsletter que Sasha Banks contre Bianca Belair pour le SmackDown Women’s Championship devrait être l’événement principal du jour 1 du WrestleMania 37 le 10 avril. Le match de Bianca a été répertorié au-dessus du match de championnat de la WWE de Bobby Lashley et Drew McIntyre.

4. DAVEY BOY SMITH JR. RETOUR À LA WWE

Davey Boy Smith Jr., qui est le fils du British Bulldog, est sur le point de revenir à la WWE après une interruption de près de 11 ans. Avant de partir, il a passé cinq ans à la WWE.Meltzer a rapporté dans le Wrestling Observer Newsletter que le retour de Davey à la WWE devrait être très bien confirmé car il n’a pas été réservé pour l’émission de Bloodsport le 8 avril. pour ajouter que Davey sera l’un des «points focaux» de NXT UK mais il n’est pas prévu de le faire figurer sur NXT ou sur la liste principale pour le moment.

5. LISTE DES MOTS INTERDITS POUR WRESTLEMANIA 36

La liste des mots interdits que la WWE a remis à ses partenaires promotionnels et aux médias sociaux pour WrstleMania 36 de l’année dernière a été révélée avant la solution de cette année.Les mots sont: Blood, Choke, Belt, Strap, Diva, Head shot, Trauma, Kayfabe, Mofos , House show, DQ, The Anti-Diva, Spinal Blessures, Victime, Violence / violent, Wrestling / catchlers, WWF, Wifebeater, Curb Stomp, Needs a push, To be over, Babyface, Heel, To job / jobber, Card, Étrangler, tuer et assassiner.

Les partenaires promotionnels ont été invités à ne pas répondre aux commentaires des fans ou aux comptes à propos de ces mots et ils n’ont pas non plus le droit de parler des angles de l’histoire futurs. Ils ont également été chargés de brosser un tableau positif de toutes les superstars de la WWE.