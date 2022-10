Match de rancune de boxe britannique annulé après un drame de test de dépistage de drogue

L’échec du test de dépistage de drogue de Conor Benn a entraîné le report de sa confrontation à succès avec Chris Eubank Jr.

La confrontation très attendue de samedi entre les rivaux de boxe britanniques Conor Benn et Chris Eubank Jr a été reportée un jour après qu’il a été révélé que Benn avait été testé positif pour une substance interdite lors d’un dépistage avant le combat.

Le combat devait avoir lieu près de 30 ans après que les pères des combattants, Nigel Benn et Chris Eubank, se soient battus pour la deuxième fois dans une rivalité de longue date qui a défini la boxe britannique dans les années 1990.

Benn, 26 ans, a été signalé pour ce que ses promoteurs Matchroom Boxing ont décrit comme un «résultat d’analyse anormal pour des quantités infimes d’un médicament contre la stérilité» appelé clomifène, qui est connu pour augmenter les niveaux de testostérone chez les hommes et figure sur la liste des substances interdites de l’Agence mondiale antidopage (AMA) en compétition et hors compétition.

Le test a été administré par la Voluntary Anti-Doping Association (VADA), qui adhère au code de l’AMA.

VADA a été amené à la demande de Benn et d’Eubank Jr. pour fournir des tests supplémentaires aux côtés de celui de UK Anti-Doping (UKAD), qui est l’organisme prédominant de dépistage des drogues dans la boxe britannique.

Il a été rapporté que Benn avait réussi un test de dépistage de drogue administré par l’UKAD.

Le British Boxing Board of Control (BBBofC), l’organisme de sanction régissant le combat, a par la suite retiré son soutien après le test positif de Benn et a annoncé dans un communiqué que le concours était “interdit et pas dans l’intérêt de la boxe.”

Cependant, le chef de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, a déclaré mercredi qu’il enquêtait sur d’autres méthodes pour sauver le combat et a ajouté que l’échantillon B de Benn n’avait pas encore été testé et que son combattant n’était actuellement soumis à aucun type de suspension qui l’exclurait. lutte.

Il a ensuite été affirmé mercredi que les deux combattants avaient discuté de la question et étaient déterminés à faire avancer le combat.

Mais cette décision leur a été retirée jeudi lorsqu’il a été officiellement confirmé que le combat était terminé.

“Après des discussions avec différentes parties, nous avons pris la décision de reporter officiellement le combat entre Chris Eubank Jr. et Conor Benn», a déclaré Matchroom Boxing dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

“Il est indéniable que la décision du British Boxing Board of Control de retirer leur sanction était entachée d’un vice de procédure et sans procédure régulière.

“Cela reste un problème juridique entre les promoteurs et le conseil d’administration que nous avons l’intention de poursuivre.”

La déclaration a ajouté: “WBien qu’il existe des voies légales pour faciliter le déroulement du combat comme prévu, nous ne pensons pas qu’il soit dans l’intérêt des combattants que celles-ci soient poursuivies à un stade aussi tardif, ou dans l’intérêt plus large du sport.

“En tant que promoteurs, nous prenons nos obligations et nos devoirs très au sérieux, et une enquête complète devra maintenant avoir lieu.”

Hearn aurait fait valoir que, parce que le BBBofC ne reconnaît pas les tests VADA, le combat aurait dû se dérouler comme prévu, et que Matchroom Boxing et les diffuseurs DAZN, qui devaient projeter le combat, sont totalement convaincus de l’innocence de Benn.

Faisant référence au scandale, Jane Rumble, directrice générale antidopage au Royaume-Uni, a déclaré : «L’UKAD note avec inquiétude le signalement d’un test VADA raté par le boxeur Conor Benn.

“L’UKAD agit sur tous les rapports de dopage et encourage toujours toute personne ayant des informations sur des activités de dopage suspectées à se manifester et à les partager avec nous..”