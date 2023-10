Match de Ligue 1 abandonné après que GK ait été blessé par un feu d’artifice lancé par des supporters

Un match de Ligue 1 entre Montpellier et Clermont a été abandonné dimanche après qu’un feu d’artifice lancé depuis les tribunes a atterri à côté du gardien clermontois Mory Diaw, tombé au sol puis étiré.

Montpellier menait 4-2 lorsque le feu d’artifice a été lancé dans la première des six minutes du temps additionnel, et Diaw est tombé au sol et a été soigné avant d’être évacué.

Quelques minutes plus tard, les joueurs regagnaient leurs vestiaires. Le match a ensuite été définitivement annulé sans que le temps d’arrêt restant ne soit joué.

Le gardien de Clermont Mory Diaw a été blessé par un feu d’artifice lancé depuis les tribunes. Pascal Guyot/AFP via Getty Images

Après la chute de Diaw, le défenseur clermontois Neto Borges a reçu un carton rouge après qu’une rediffusion vidéo l’ait montré faisant un geste envers les supporters montpelliérains.

Il restait incertain si le championnat français accorderait la victoire à Montpellier.