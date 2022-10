Match de football de Premier League suspendu en raison d’une coupure de courant

Le match à domicile de Leeds United en Premier League contre Arsenal a été interrompu pendant 38 minutes

L’arbitre Chris Kavanagh a interrompu l’action après seulement 69 secondes alors que l’équipement d’arbitrage souffrait de difficultés techniques.

Lorsque le tableau de bord est devenu vide sur le terrain du West Yorkshire, Kavanagh et ses collègues officiels ont perdu le contact avec le VAR et les systèmes technologiques de la ligne de but, forçant ainsi les joueurs à attendre sur le terrain pendant environ dix minutes.

Kavanagh a ensuite demandé aux 22 hommes de descendre le tunnel vers les vestiaires, et l’annonceur du stade a informé les fans via le système de sonorisation que le match avait été suspendu en raison d’un “coupure de courant.”

Expliquant l’incident plus tard, Leeds United a déclaré que le problème était dû à une coupure de courant subie dans la région de Beeston, où Elland Road se trouve à deux miles au sud du centre-ville de Leeds.

Au bout d’environ une demi-heure, les joueurs sont retournés sur le terrain pour s’échauffer car il a été annoncé que le jeu reprendrait dix minutes plus tard.

Le match a repris à 14h40 heure locale, ce qui signifie que l’action a été interrompue pendant 38 minutes. Il n’a pas pu continuer car le manuel de la Premier League indique clairement que les matchs ne peuvent pas être joués sans l’utilisation du VAR, qui a été introduit dans l’élite anglaise en 2019.

L’incident s’est produit à un moment où la société énergétique britannique National Grid a mis en garde contre des pannes de courant de trois heures cet hiver au milieu d’une crise européenne de l’énergie et du coût de la vie.

Le mois dernier, une enquête en ligne a révélé que les clubs de la Ligue anglaise de football (EFL) seraient prêts à organiser des coups d’envoi à midi le week-end.

L’enquête, menée par le groupe de réforme du football Fair Game, a révélé que 63% des 40 clubs interrogés – dont 12 équipes EFL – envisageraient des coups d’envoi plus précoces pour leurs matches de championnat le week-end afin de réduire les factures d’énergie s’ils en avaient la permission, et donc profiter de la diminution de la lumière du jour vers l’hiver.

Pendant ce temps, Arsenal a fini par remporter le match dimanche sur le score de 1-0 grâce à un but de Bukayo Saka, conservant ainsi la première place de la Premier League.

A un point et trois places de la zone de largage, Leeds occupe la 15e place du tableau mais a un match en moins sur la majorité de ses rivaux.