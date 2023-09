Match de football caritatif pour soutenir le Fonds de secours en cas d’incendie du centre de l’Okanagan

Pour s’amuser malgré les difficultés, un match de football caritatif aura lieu à Kelowna le 9 septembre.

Le deuxième match de football annuel Okanagan Sun’s Burn Fund Classic débutera à 19 h au Apple Bowl.

Partez avec des amis dans le parking est, assistez à une cérémonie complète du drapeau de la garde d’honneur et sortez ces chaussures de danse pour le divertissement à la mi-temps du chanteur country Dawson Grey.

Les dons versés lors du match de charité soutiendront directement le BC Burn Fund pour aider les survivants des brûlures et le Central Okanagan Fire Relief Fund qui aidera les familles touchées par l’incendie de forêt de McDougall Creek.

L’événement est sponsorisé par OK Corral. L’établissement de nuit offrira une prise en charge gratuite après le match.

