Match de football abandonné au milieu d’un carnage meurtrier (VIDEO)

Au moins un fan de football est mort à la suite d’affrontements entre supporters et policiers lors d’un match de championnat argentin entre Gimnasia La Plata et Boca Juniors jeudi.

Le match a été arrêté à peine neuf minutes après le début de la première mi-temps lorsque l’arbitre a été informé d’une série d’incidents potentiellement graves se produisant à l’extérieur du stade, ce qui avait conduit la police à déployer des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Il a été rapporté que les fans de Gimnasia avaient tenté d’entrer dans le stade déjà plein au moment des troubles.

Seuls les fans de Gimnasia sont autorisés à entrer sur leur terrain, le stade Juan Carmelo Zerillo, après que les supporters de l’opposition aient été interdits d’assister à des matchs là-bas en 2013 à la suite de nombreux incidents de violence de foule.

ASÍ BUSCABAN a los CHICOS PERDIDOS tras los INCIDENTES La voz del estadio de Gimnasia se charge d’assister à los chicos perdidos ya las familias que los estaban buscando. pic.twitter.com/iCsZ1k6WLK – TyC Sports (@TyCSports) 7 octobre 2022

Yo mismo lo grabé,les parece?tirar gas adentro de la tribuna?#GELP pic.twitter.com/3NjXFmd5Q2 – Joaco Martinez (@Joaco_gelp22) 7 octobre 2022

“Malheureusement, il y a un mort», a déclaré Sergio Berni, le ministre de la Sécurité de Buenos Aires, à propos de l’incident.

“Il est décédé d’un problème cardiaque lorsqu’il a été transporté à l’hôpital.”

Le nuage de gaz lacrymogène est ensuite entré dans le stade, avec des images de l’incident montrant des fans et des joueurs se couvrant le visage et des supporters se dirigeant vers le terrain pour éviter les ennuis de la foule.

La @afa repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de @gimnasiaoficial y expresa su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol. pic.twitter.com/K7WfAZog7Z — AFA (@afa) 7 octobre 2022

La Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con dolor el fallecimiento de César Gustavo Regueiro, simpatizante del club @gimnasiaoficialy envía sus condolencias a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/jUdis0uFcF — AFA (@afa) 7 octobre 2022

L’Association argentine de football a rapidement abordé l’incident sur les réseaux sociaux.

“L’AFA répudie fermement les événements qui se sont déroulés aujourd’hui dans les environs du stade Gimnasia et exprime son engagement à continuer à travailler pour éradiquer ce genre d’incidents qui ternit l’esprit du football,», a-t-il écrit, via la traduction.

“L’Association argentine de football, dirigée par le président Claudio Tapia, pleure la mort de Cesar Gustavo Regueiro, un supporter du club [Gimnasia]et présente ses condoléances à la famille et aux proches“, a-t-il ajouté.

Cet incident est survenu moins d’une semaine après la catastrophe du stade de football indonésien au cours de laquelle 125 personnes sont mortes après que les autorités ont tenté de réprimer les troubles de la foule avec des gaz lacrymogènes, entraînant le piétinement et l’étouffement des supporters.

“Mon fils de deux ans ne pouvait pas respirer», a déclaré le joueur de Gimnasia Leonardo Morales par la suite.

“Nous sommes désespérés et inquiets pour toutes les personnes dans les gradins. C’est fou. Nous jouions à un match de football normal et cela s’est transformé en ceci et le sentiment que nos proches ont failli mourir.”