Match de Coupe du monde IND contre AFG aujourd’hui : les agents de la circulation de Delhi détaillent les déviations, les entrées aux portes et le parking | FAQ

La police de la circulation de Delhi a publié un avis pour le match de cricket de la Coupe du monde de cricket Inde-Afghanistan du 11 octobre (mercredi) et a demandé aux navetteurs d’éviter certaines routes autour du stade Arun Jaitely à New Delhi.

Inde vs Afghanistan Delhi ODI est un match jour-nuit et débutera à 14 heures. Ce serait le deuxième match des deux équipes lors de la Coupe du monde ICC ODI 2023.

Alors que l’Inde battait l’Australie par six guichets (avec 52 balles restantes) lors de son premier match, l’Afghanistan jouait son premier match contre le Bangladesh et était largement battu par six guichets.

Voici l’avis de circulation à Delhi pour la Coupe du monde IND vs AFG

• Selon l’avis, il y aura des détournements ou des restrictions sur Bahadurshah Zafar Marg et JLN Marg.

• Aucun véhicule lourd ni bus ne sera autorisé sur les routes allant de Daryaganj à Bahadurshah Zafar Marg et de Guru Nanak Chowk à Asaf Ali Road, a-t-il indiqué.

• Le service de police de la circulation a demandé aux navetteurs d’éviter les routes suivantes : Rajghat à JLN Marg, JLN Marg du rond-point du marché de Kamla à Rajghat, Asaf Ali Road de la porte Turkman à la porte de Delhi et Bahadurshah Zafar Marg de Ramcharan Aggarwal Chowk à la porte de Delhi.

Avis à ceux qui arrivent en voiture

• La police de la circulation de Delhi a déclaré qu’un nombre limité de places de stationnement était disponible pour les véhicules étiquetés à proximité du stade. « L’affichage de l’étiquette de stationnement sur le pare-brise est obligatoire. Le numéro du véhicule doit être inscrit sur l’étiquette de stationnement. Les véhicules sans vignette de stationnement valide ne seront pas autorisés à proximité du stade », indique l’avis.

• « Il est conseillé aux détenteurs d’une étiquette de stationnement de voiture de prendre Ring Road, JLN Marg, Asaf Ali Road ou Bahadurshah Zafar Marg (le demi-tour à la porte de Delhi est autorisé) », ajoute-t-il.

• L’avis indiquait qu’aucun véhicule ne serait autorisé à stationner sur Bahadurshah Zafar Marg, JLN Marg et Ring Road de Rajghat à IP Flyover (les deux chaussées). « Les véhicules garés sur ces routes seront remorqués et poursuivis conformément à la loi », indique le communiqué.

• La police de la circulation a déclaré qu’un parking relais était disponible pour les spectateurs et les véhicules non étiquetés. Tous les spectateurs venant dans leur véhicule peuvent rejoindre le parking Mata Sundari, le parking Shanti Van et le parking sous Veldrome Road pour profiter des installations ou descendre jusqu’au stade, ajoute-t-on.

Avis à ceux qui arrivent dans des taxis comme Ola, Uber

• Les spectateurs utilisant des taxis basés sur des applications et d’autres taxis doivent utiliser la voie de service sur le périphérique entre IP Flyover et le passage de Rajghat pour le dépôt et le ramassage, ajoute l’avis.

Coupe du monde Inde vs Afghanistan : détails de l’entrée au stade

• Les portes numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, situées du côté sud du stade Arun Jaitely, seront accessibles depuis Bahadur Shah Zafar Marg.

• Les portes numéros 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, situées du côté est du stade, seront accessibles depuis JLN Marg, à côté du terminal de bus du stade Ambedkar.

• Les portes numéros 16, 17 et 18 du côté ouest du stade sont accessibles depuis Bahadur Shah Zafar Marg, près de la pompe à essence.