Match de baseball vintage prévu samedi à Prairie Grove – Shaw Local

Les « Indépendants » du comté de McHenry accueilleront les Ganymèdes de l’Oregon à 14 heures le samedi 23 septembre au parc Prairie Grove Village Hall, 3125 Barreville Road.

Formés en 2013, les Indépendants (épelés ainsi dans un article de journal il y a plus de 150 ans) suivent 1858 règles. Cela signifie pas de gants, de balles de baseball en zeste de citron (les points se rejoignent en haut), pas de balles lancées par le « lanceur » et des frappes annoncées uniquement si le « attaquant » se balance et rate. Une balle attrapée au premier rebond est considérée comme un retrait et une balle est jugée bonne ou fausse en fonction uniquement de l’endroit où elle touche le sol pour la première fois.

[Photos: Oregon Ganymedes]

Le terrain est très accessible, avec un parking pratique, un abri et des toilettes. Les visiteurs doivent apporter des chaises ou des couvertures pour s’asseoir.

Eric Berg de Ganymède se dirige vers le marbre pour une course contre Flat Rock le samedi 12 août 2023 lors du 20e tournoi mondial annuel de balle de base historique. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Toute personne intéressée à rejoindre le club devrait envisager d’y participer. Vous aurez peut-être même l’occasion de jouer ! Pour plus d’informations, contactez le responsable Paul Skowronski à [email protected].