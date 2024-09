match amical contre des adversaires de l’Euroligue à Pontevedra

Real Madrid affrontera Monaco ce soir au Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra dans le cadre du Torneo EncestaRías. Chus Mateo Les hommes poursuivent leur campagne de pré-saison avec ce qui sera certainement un autre grand test alors qu’ils se préparent pour les demi-finales de la Super Coupe Endesa contre Barcelone.

Jeu de rêve. C’est ainsi que se présente le choc entre deux des meilleures équipes européennes. Une rencontre de haut niveau entre les champions d’Espagne et de France. Après la victoire de samedi lors de leur premier match de pré-saison contre Benfica à Badajoz (83-67), le Real Madrid disputera le deuxième de ses trois matches amicaux avant le début officiel de la nouvelle campagne, samedi 21. Monaco, qui côtoie depuis des années les grands de l’Euroligue, est emmené par Mike James et s’est renforcé avec des noms comme Calathes, Papagiannis ou Korkmaz de la NBA.

Le but du match est ici la préparation, car l’équipe cherche à adopter un style et à se mettre à niveau. Chus Mateo aura Tavares, Moussa et Hezonja disponibles. Trois hommes clés qui n’étaient pas présents lors du premier affrontement, ayant voyagé à Zagreb pour Témoignage de Petrovic. L’entraîneur madridista va de nouveau donner du temps de jeu à de nouveaux visages, qui continuent de s’installer. Même s’ils n’ont pas perdu de temps si l’on en croit le match contre Benfica, quand Ibaka (18 points et 26 PIR) et Rathan-Mayes (12 et 16) ont été les plus performants. D’autres, comme Ndiaye et Hugo Gonzalez ils ont également montré qu’ils seraient des membres clés de l’équipe cette saison, qui s’étendra une fois de plus au-delà de 80 matchs.

Après ce choc, le Real Madrid en aura un autre avant son match de Supercoupe à Murcie, pour le premier Clásico de la saison (18h30 CEST). Les hommes de Chus Mateo affronteront Varese ce samedi à Minorque dans le cadre du Torneo Ciudad de Mahón.