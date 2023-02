“Match Amadou” ? La demande spéciale du fan de Shubman Gill pendant IND-NZ T20I devient virale

Shubman Gill reste imparable avec son incroyable performance au bâton pour les Men in Blue. Le joueur de cricket de 23 ans a marqué son premier siècle T20I avec 54 balles lors du troisième et dernier match de la série contre la Nouvelle-Zélande. Avec cela, il est devenu le cinquième frappeur indien à marquer un cent T20I. Cet exploit est venu après sa double tonne dans les ODI contre les Kiwis. Alors, qu’est-ce qui pourrait empêcher les fans de tomber amoureux de lui ? Absolument rien! Alors que la foule applaudissait le frappeur punjabi lors de l’Ind-NZ T20I, ce qui a attiré l’attention, c’est la demande spéciale d’un fan “Tinder match” dans les tribunes.

La photo d’une dame portant un panneau d’affichage “amoureux” pour Gill est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur l’image, on pouvait la voir debout au milieu des téléspectateurs avec un papier graphique rose qui disait: “Tinder Shubman se match kara do (Tinder s’il vous plaît associez-moi à Shubman)”. Ainsi, la demande “coeurique” de la femme à l’application de rencontres en ligne a fait réagir les internautes avec des mèmes et des blagues.

Pendant ce temps, Gill est devenu le joueur du match pour avoir marqué les plus hauts points T20I d’un joueur de cricket indien. Le frappeur a présenté un autre spectacle au bâton en revenant invaincu sur 126 livraisons sur 63. Souvent désigné comme «l’avenir du cricket indien», Gill a réussi à modifier les records de frappeurs et à faire «sauter» le monde! Il a étendu sa course au format de cricket le plus court en frappant 12 quatre et sept six devant le stade Narendra Modi bondé. L’Inde a battu la Nouvelle-Zélande par 168 points pour enregistrer la victoire de la série par 2-1.

