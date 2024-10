Match 3 de la finale WNBA : comment regarder le New York Liberty contre le Minnesota Lynx ce soir

Breanna Stewart et le New York Liberty affronteront Alanna Smith et les Minnesota Lynx pour le troisième match de la finale de la WNBA mercredi. (Dustin Satloff/Getty Images)

Le Liberty de New York a égalisé sa série contre les Lynx du Minnesota dimanche, battant les Lynx 80-66 lors du deuxième match de la finale de la WNBA. Un coup de pouce au quatrième quart de l’aile Liberty Betnijah Laney-Hamilton, associé aux 21 points de la meilleure buteuse Breanna Stewart, a contribué à remonter le moral lors du match qui a également vu une fréquentation record de la WNBA au Barclays Center de Brooklyn. Les deux équipes se rendront au Target Center de Minneapolis pour le troisième match ce mercredi soir. Le match 3 Liberty vs Lynx sera diffusé sur ESPN. Le jeu peut également être diffusé en streaming une fois terminé sur le WNBA League Pass.

Êtes-vous prêt à regarder le New York Liberty affronter les Minnesota Lynx lors du troisième match de la finale de la WNBA ? Voici ce que vous devez savoir avant le match Liberty contre Lynx de ce soir.

Comment regarder la finale de la WNBA : New York Liberty contre Minnesota Lynx Game 3 :

Date: Mercredi 16 octobre

Temps: 20 h HE

Emplacement: Centre Target, Minneapolis, Minnesota

Chaînes de télévision : ESPN

Streaming: Fubo TV, Sling TV, Hulu avec Live TV, DirecTV

À quelle heure est le match Liberty contre Lynx ?

Le match Liberty contre Lynx débute à 20 h HE ce soir.

Chaîne de jeu New York Liberty contre Minnesota Lynx :

Le match Liberty vs Lynx sera diffusé sur ESPN.

Comment regarder le match New York Liberty contre Minnesota Lynx sans câble :

Vous pouvez regarder ESPN en direct sur des plateformes telles que Fubo, DirecTV, Hulu avec Live TV et YouTube TV. Le jeu sera également disponible en streaming une fois terminé sur le WNBA League Pass.

Puis-je regarder les séries éliminatoires de la WNBA sur DirecTV ?

Oui, DirecTV diffusera à nouveau ABC et toutes les chaînes ESPN après une brève interruption de la couverture sur la plateforme. Les abonnés DirecTV pourront regarder tous les matchs éliminatoires de la WNBA.

Qui participe à la finale de la WNBA ?

Liberté de New York (32-8)

Lynx du Minnesota (30-10)

Quelles équipes ont été éliminées lors des Playoffs WNBA ?

Seattle Storm (25-15) – Éliminé après le premier tour

Indiana Fever (20-20) – Éliminé après le premier tour

Phoenix Mercury (19-21) – Éliminé après le premier tour

Atlanta Dream (15-25) – Éliminé après le premier tour

Las Vegas Aces (27-13) – Éliminé après les demi-finales

Connecticut Sun (28-12) – Éliminé après les demi-finales

La meilleure façon de regarder les finales de la WNBA :

Alors que les matchs WNBA de cette saison ont été diffusés sur plus de 10 chaînes et plateformes de streaming, dont Prime Video, ION et d’autres réseaux de diffusion nationaux, les séries éliminatoires seront exclusives à ABC et ESPN. Notez qu’ils le feront pas être diffusé sur ESPN+.

Calendrier des finales WNBA :

jeudi 10 octobre

dimanche 13 octobre

mercredi 16 octobre

Vendredi 18 octobre

dimanche 20 octobre