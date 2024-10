Match 2 des World Series : les Yankees de New York peuvent-ils se remettre de leur dernière défaite dans le premier match contre les Dodgers de Los Angeles ?

CNN

Un seul match et ces World Series ont déjà produit un autre épisode classique de la longue et riche rivalité entre les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles.

Il semblait impossible que cette série puisse être à la hauteur de l’anticipation frénétique qui avait dominé la préparation ou devenir un autre chapitre mémorable de la rivalité vieille de 83 ans que ces deux équipes partagent dans les seules World Series.

Mais, d’un seul coup de batte vendredi, Freddie Freeman a veillé à ce que le premier match le fasse, réussissant le tout premier Grand Chelem dans une Série mondiale avec ses Dodgers menés 3-2 en fin de 10e manche et jusqu’à leur dernière sortie. Il a couru autour des bases alors que le Dodger Stadium éclatait de délire, célébrant que leur équipe ait volé d’une manière ou d’une autre une victoire 6-3 dans le premier match.

Maintenant, juste un jour plus tard, les Yankees doivent se ressaisir après leur dernière défaite pour le match 2 samedi soir alors qu’ils affronteront à nouveau les Dodgers sur le terrain de l’équipe de Los Angeles.

Pour les Dodgers, le deuxième match marque une occasion en or d’affirmer leur autorité sur la série alors qu’ils sont remplis de confiance avant de se rendre à New York pour au moins les deux prochains matchs.

« Sortir 1-0 est un énorme début », a déclaré Freeman après le match.

Les Dodgers sont désormais à trois victoires d’un triomphe en Série mondiale et, historiquement, les équipes qui ont remporté le premier match ont remporté la série 121 fois sur 191 (65 %) du temps.

Depuis 1995, ce chiffre passe à 23 fois sur 29 (79 %) et dans le format actuel 2-3-2, les équipes qui ont remporté le premier match à domicile ont remporté la série 68 fois sur 101 (67 %).

Mais les Yankees restent positifs avant le deuxième match.

« Nous avons très bien joué contre cette équipe pendant tout le match », a déclaré le voltigeur gauche des Yankees Alex Verdugo après leur défaite, par MLB.com. « En fin de compte, nous sommes les deux meilleures équipes ici, donc nous allons venir ici la tête haute, avec confiance, et sortir ici et concourir à nouveau. »

Les deux équipes regorgent de talents vedettes et les Yankees peuvent compter sur Aaron Judge, Juan Soto et Giancarlo Stanton pour réaliser l’impossible, comme Freeman l’a fait pour les Dodgers.

La manière dont les Yankees utilisent leur enclos des releveurs sera également scrutée de près lors du deuxième match après la décision du manager Aaron Boone de faire lancer Nestor Cortes en fin de 10e manche. Cortes n’avait pas lancé depuis le 18 septembre après avoir souffert d’une tension aux fléchisseurs du coude gauche, mais a été amené à défier la paire gaucher des Dodgers, Ohtani et Freeman.

« Si je n’étais pas assez prêt et en assez bonne santé, je ne l’aurais pas fait. Et ils ne m’auraient pas permis », a déclaré Cortes après le match, selon MLB.com. «Je pense donc que nous sommes dans une bonne position. J’aurai une autre opportunité. Nous devons gagner quatre matchs dans cette série. C’était à portée de main, mais nous allons revenir en force demain.

Carlos Rodón débutera sur le monticule pour les Yankees lors du deuxième match, dans l’espoir d’étouffer l’offensive des Dodgers, tandis que Yoshinobu Yamamoto espère reproduire sa performance de lanceur dominant en juin contre les Yankees.

Comment regarder et programme complet



Chacun des meilleurs des sept matchs de la série sera diffusé sur Fox aux États-Unis, chaque compétition commençant à 20 h 08 HE.

Le calendrier est le suivant :

Jeu 2: Samedi 26 octobre – Yankees de New York contre Dodgers de Los Angeles depuis le Dodger Stadium, 20 h 08 HE

Jeu 3: Lundi 28 octobre – Dodgers de Los Angeles contre Yankees de New York depuis le Yankee Stadium, 20 h 08 HE

Jeu 4: Mardi 29 octobre – Dodgers de Los Angeles contre Yankees de New York depuis le Yankee Stadium, 20 h 08 HE

Jeu 5* : mercredi 30 octobre – Dodgers de Los Angeles contre Yankees de New York depuis le Yankee Stadium, 20 h 08 HE

Jeu 6* : Vendredi 1er novembre – Yankees de New York contre Dodgers de Los Angeles depuis le Dodger Stadium, 20 h 08 HE

Jeu 7* : Samedi 2 novembre – Yankees de New York contre Dodgers de Los Angeles depuis le Dodger Stadium, 20 h 08 HE

*si nécessaire